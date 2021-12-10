https://ria.ru/20211210/arktika-1763230628.html

Британцы решили наслать на Россию парней в мини-юбках

Британцы придумали, как побороть Россию в Арктике - РИА Новости, 10.12.2021

Британцы решили наслать на Россию парней в мини-юбках

Читателей газеты Times удивили слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, призвавшего обучить военных вести боевые действия в условиях Арктики из-за... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T23:23

2021-12-10T23:23

2021-12-10T23:23

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Читателей газеты Times удивили слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, призвавшего обучить военных вести боевые действия в условиях Арктики из-за "активности России".В частности, глава ведомства заявлял, что солдатам необходимо научиться выживать при температурах до минус сорока градусов."Абсурд какой-то. Армия ищет, чем бы ей заняться", — возмутился один из пользователей."Он даже не в Лапландии, а в стране грез", — съязвил другой."Как обычно, мы все еще думаем, что Великобритания — великая военная держава. <…> Путин небось живот со смеха надрывает", — задумался читатель."А нам обязательно напрашиваться на неприятности?" — поинтересовался пользователь.Некоторые также в шутку предложили набрать в британскую армию жителей северных территорий, которые, по мнению читателей, смогут участвовать в операциях без спецодежды. По словам одного из пользователей, мужчинам хватит футболок, а женщинам — мини-юбок."Полегче на поворотах. Парни тоже могут носить мини, насколько я помню…" — сыронизировал другой комментатор."Интересно, Министерство обороны вышлет на передовую уполномоченных по разнообразию, чтобы никто не путал ничьих местоимений?" — подытожили читатели.Во время своего выступления Уоллес среди прочего утверждал, что Россия "предъявляет много территориальных претензий в Арктике", а также назвал некоторые действия Москвы "спорными".Российская сторона неоднократно призывала Запад отказаться от нагнетания обстановки в Арктике. Обвинения в милитаризации региона Москва считает недопустимыми, подчеркивая, что Арктика — зона мира. Помимо этого, партнерам напоминали, что модернизация и укрепление безопасности в регионе связано исключительно со стремлениями защитить суверенитет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211021/arktika-1755688508.html

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в мире, москва, великобритания, арктика, россия, бен уоллес