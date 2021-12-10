https://ria.ru/20211210/apple-1763086058.html

Умные часы Apple Watch назвали небезопасными

Умные часы Apple Watch назвали небезопасными - РИА Новости, 10.12.2021

Умные часы Apple Watch назвали небезопасными

На компанию Apple в очередной раз подали в суд — на этот раз из-за смарт-часов Apple Watch, которые истцы назвали небезопасными, сообщает Appleinsider. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T11:38

2021-12-10T11:38

2021-12-10T11:40

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технологии

apple

apple watch

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. На компанию Apple в очередной раз подали в суд — на этот раз из-за смарт-часов Apple Watch, которые истцы назвали небезопасными, сообщает Appleinsider.Коллективный иск поступил в федеральный суд штата Калифорния, США. В нем утверждается, что так как в часах нет запаса пространства под вздувшийся аккумулятор, то Apple Watch несут пользователю "нераскрытую и неоправданно опасную угрозу".В список внесены модели от Apple Watch до Apple Watch Series 6. Утверждается, что в умных часах из Купертино якобы не "теплового или иного решения для предотвращения и/или уменьшения опасности отсоединения, разрушения или трещины экрана часов в результате недостаточного пространства, выделенного в устройстве для прямоугольной батареи". Потенциальная проблема может оказать давление на экран снизу вверх, после чего он отсоединится от часов и расколется.Недовольные Apple Watch требуют суда присяжных, возмещения убытков истцам и публичного раскрытия дефекта представителями Apple.

https://ria.ru/20211205/apple-1762222620.html

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технологии, apple, apple watch