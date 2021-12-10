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Наука
https://ria.ru/20211210/apple-1763086058.html
Умные часы Apple Watch назвали небезопасными
Умные часы Apple Watch назвали небезопасными - РИА Новости, 10.12.2021
Умные часы Apple Watch назвали небезопасными
На компанию Apple в очередной раз подали в суд — на этот раз из-за смарт-часов Apple Watch, которые истцы назвали небезопасными, сообщает Appleinsider. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T11:38
2021-12-10T11:40
наука
технологии
apple
apple watch
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. На компанию Apple в очередной раз подали в суд — на этот раз из-за смарт-часов Apple Watch, которые истцы назвали небезопасными, сообщает Appleinsider.Коллективный иск поступил в федеральный суд штата Калифорния, США. В нем утверждается, что так как в часах нет запаса пространства под вздувшийся аккумулятор, то Apple Watch несут пользователю "нераскрытую и неоправданно опасную угрозу".В список внесены модели от Apple Watch до Apple Watch Series 6. Утверждается, что в умных часах из Купертино якобы не "теплового или иного решения для предотвращения и/или уменьшения опасности отсоединения, разрушения или трещины экрана часов в результате недостаточного пространства, выделенного в устройстве для прямоугольной батареи". Потенциальная проблема может оказать давление на экран снизу вверх, после чего он отсоединится от часов и расколется.Недовольные Apple Watch требуют суда присяжных, возмещения убытков истцам и публичного раскрытия дефекта представителями Apple.
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технологии, apple, apple watch
11:38 10.12.2021 (обновлено: 11:40 10.12.2021)
 

Умные часы Apple Watch назвали небезопасными

© AppleApple Watch Series 7
Apple Watch Series 7
© Apple
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. На компанию Apple в очередной раз подали в суд — на этот раз из-за смарт-часов Apple Watch, которые истцы назвали небезопасными, сообщает Appleinsider.
Коллективный иск поступил в федеральный суд штата Калифорния, США. В нем утверждается, что так как в часах нет запаса пространства под вздувшийся аккумулятор, то Apple Watch несут пользователю "нераскрытую и неоправданно опасную угрозу".
В список внесены модели от Apple Watch до Apple Watch Series 6. Утверждается, что в умных часах из Купертино якобы не "теплового или иного решения для предотвращения и/или уменьшения опасности отсоединения, разрушения или трещины экрана часов в результате недостаточного пространства, выделенного в устройстве для прямоугольной батареи". Потенциальная проблема может оказать давление на экран снизу вверх, после чего он отсоединится от часов и расколется.
Недовольные Apple Watch требуют суда присяжных, возмещения убытков истцам и публичного раскрытия дефекта представителями Apple.
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
5 декабря, 05:12
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