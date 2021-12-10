Видеомост со странами Центральной Азии о научной интеграции
15 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Барнаул – Бишкек – Ташкент – Усть-Каменогорск на тему: "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: итоги и перспективы научно-образовательной интеграции в Центральной Азии".
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Участники в Москве:
- начальник Управления образования и науки Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Ольга ФИЛОНОВА;
- президент Алтайского государственного университета Сергей ЗЕМЛЮКОВ;
- научный руководитель Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, руководитель Международного экспертного совета проекта, академик РАН Анатолий ДЕРЕВЯНКО.
В Барнауле:
- директор Музея археологии и этнографии Алтая АлтГУ Ярослав ФРОЛОВ;
- директор Института гуманитарных наук АлтГУ Лариса НЕХВЯДОВИЧ;
- профессора АлтГУ Сергей ГРУШИН, Алла КОВАЛЕВА;
- председатель Совета школы молодых ученых-тюркологов и алтаистов, аспирант Института истории и международных отношений АлтГУ Георгий КАЗАКОВ.
В Бишкеке:
- ректор Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, президент Ассоциации азиатских университетов Канат САДЫКОВ;
- директор Института истории, археологии и этнологии им. Б. Джамгерчинова, академик НАН Кыргызской Республики Абылабек АСАНКАНОВ.
В Ташкенте:
- профессор кафедры журналистики Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека Якутхон МАМАТОВА.
В Усть-Каменогорске:
- ректор ВКУ им. С. Аманжолова Мухтар ТОЛЕГЕН.
Мероприятие посвящено итогам проекта "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности", который реализуется в Алтайском государственном университете с 2019 года при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Цели – интеграция ученых из стран Большого Алтая и Центральной Азии, изучение истории и культуры тюркской цивилизации, перспектив макрорегиона на основе культурно-цивилизационной общности славянских и тюрко-монгольских народов.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники в Москве:
- начальник Управления образования и науки Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Ольга ФИЛОНОВА;
- президент Алтайского государственного университета Сергей ЗЕМЛЮКОВ;
- научный руководитель Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, руководитель Международного экспертного совета проекта, академик РАН Анатолий ДЕРЕВЯНКО.
В Барнауле:
- директор Музея археологии и этнографии Алтая АлтГУ Ярослав ФРОЛОВ;
- директор Института гуманитарных наук АлтГУ Лариса НЕХВЯДОВИЧ;
- профессора АлтГУ Сергей ГРУШИН, Алла КОВАЛЕВА;
- председатель Совета школы молодых ученых-тюркологов и алтаистов, аспирант Института истории и международных отношений АлтГУ Георгий КАЗАКОВ.
В Бишкеке:
- ректор Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, президент Ассоциации азиатских университетов Канат САДЫКОВ;
- директор Института истории, археологии и этнологии им. Б. Джамгерчинова, академик НАН Кыргызской Республики Абылабек АСАНКАНОВ.
В Ташкенте:
- профессор кафедры журналистики Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека Якутхон МАМАТОВА.
В Усть-Каменогорске:
- ректор ВКУ им. С. Аманжолова Мухтар ТОЛЕГЕН.
Мероприятие посвящено итогам проекта "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности", который реализуется в Алтайском государственном университете с 2019 года при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Цели – интеграция ученых из стран Большого Алтая и Центральной Азии, изучение истории и культуры тюркской цивилизации, перспектив макрорегиона на основе культурно-цивилизационной общности славянских и тюрко-монгольских народов.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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