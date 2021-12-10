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Видеомост со странами Центральной Азии о научной интеграции
Видеомост со странами Центральной Азии о научной интеграции - РИА Новости, 10.12.2021
Видеомост со странами Центральной Азии о научной интеграции
15 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Барнаул – Бишкек – Ташкент – Усть-Каменогорск на тему: "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: итоги и перспективы научно-образовательной интеграции в Центральной Азии".
2021-12-10T16:24
2021-12-10T16:24
анонсы
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Задать вопросУчастники в Москве:- начальник Управления образования и науки Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Ольга ФИЛОНОВА;- президент Алтайского государственного университета Сергей ЗЕМЛЮКОВ;- научный руководитель Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, руководитель Международного экспертного совета проекта, академик РАН Анатолий ДЕРЕВЯНКО.В Барнауле:- директор Музея археологии и этнографии Алтая АлтГУ Ярослав ФРОЛОВ;- директор Института гуманитарных наук АлтГУ Лариса НЕХВЯДОВИЧ;- профессора АлтГУ Сергей ГРУШИН, Алла КОВАЛЕВА;- председатель Совета школы молодых ученых-тюркологов и алтаистов, аспирант Института истории и международных отношений АлтГУ Георгий КАЗАКОВ.В Бишкеке:- ректор Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, президент Ассоциации азиатских университетов Канат САДЫКОВ;- директор Института истории, археологии и этнологии им. Б. Джамгерчинова, академик НАН Кыргызской Республики Абылабек АСАНКАНОВ.В Ташкенте:- профессор кафедры журналистики Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека Якутхон МАМАТОВА.В Усть-Каменогорске:- ректор ВКУ им. С. Аманжолова Мухтар ТОЛЕГЕН.Мероприятие посвящено итогам проекта "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности", который реализуется в Алтайском государственном университете с 2019 года при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Цели – интеграция ученых из стран Большого Алтая и Центральной Азии, изучение истории и культуры тюркской цивилизации, перспектив макрорегиона на основе культурно-цивилизационной общности славянских и тюрко-монгольских народов.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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60
анонсы
16:24 10.12.2021
 

Видеомост со странами Центральной Азии о научной интеграции

Читать ria.ru в
15 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Барнаул – Бишкек – Ташкент – Усть-Каменогорск на тему: "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: итоги и перспективы научно-образовательной интеграции в Центральной Азии".
Задать вопрос

Участники в Москве:
- начальник Управления образования и науки Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Ольга ФИЛОНОВА;
- президент Алтайского государственного университета Сергей ЗЕМЛЮКОВ;
- научный руководитель Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, руководитель Международного экспертного совета проекта, академик РАН Анатолий ДЕРЕВЯНКО.

В Барнауле:
- директор Музея археологии и этнографии Алтая АлтГУ Ярослав ФРОЛОВ;
- директор Института гуманитарных наук АлтГУ Лариса НЕХВЯДОВИЧ;
- профессора АлтГУ Сергей ГРУШИН, Алла КОВАЛЕВА;
- председатель Совета школы молодых ученых-тюркологов и алтаистов, аспирант Института истории и международных отношений АлтГУ Георгий КАЗАКОВ.

В Бишкеке:
- ректор Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, президент Ассоциации азиатских университетов Канат САДЫКОВ;
- директор Института истории, археологии и этнологии им. Б. Джамгерчинова, академик НАН Кыргызской Республики Абылабек АСАНКАНОВ.

В Ташкенте:
- профессор кафедры журналистики Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека Якутхон МАМАТОВА.

В Усть-Каменогорске:
- ректор ВКУ им. С. Аманжолова Мухтар ТОЛЕГЕН.

Мероприятие посвящено итогам проекта "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности", который реализуется в Алтайском государственном университете с 2019 года при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Цели – интеграция ученых из стран Большого Алтая и Центральной Азии, изучение истории и культуры тюркской цивилизации, перспектив макрорегиона на основе культурно-цивилизационной общности славянских и тюрко-монгольских народов.

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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