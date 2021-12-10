https://ria.ru/20211210/alkogol-1763054740.html
Нарколог развенчал популярные мифы об употреблении алкоголя
Нарколог развенчал популярные мифы об употреблении алкоголя - РИА Новости, 10.12.2021
Нарколог развенчал популярные мифы об употреблении алкоголя
"Увеличивать градус" после бокала шампанского не стоит, как и чередовать его с крепкими напитками, употребление масла для снижения уровня опьянения на самом... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T03:37
2021-12-10T03:37
2021-12-10T09:56
общество
евгений брюн
новый год
здоровье
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. "Увеличивать градус" после бокала шампанского не стоит, как и чередовать его с крепкими напитками, употребление масла для снижения уровня опьянения на самом деле приводит к "алкогольному удару", а в качестве закуски лучше использовать картофельное пюре, рассказал РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн.Он назвал мифами большинство народных способов снижения вреда алкоголя и уровня опьянения. Например, есть миф о том, что за час до праздника нужно употребить масло."Но это дает кратковременный эффект. Человек выпил рюмку, а алкоголь не действует - потому что не всасывается. И так и будет происходить, пока масло остается на слизистой. В конечном итоге это масло уходит дальше по желудочно-кишечному тракту, оно всасывается, и весь этот накопившийся алкоголь начинает всасываться в организм. И происходит алкогольный удар, как кувалдой по голове", - предупредил нарколог.Собеседник агентства рассказал, что способ "выпить рюмку за полчаса до Нового года" - это тоже миф."Дело в том, что такой способ активизирует ферментативную систему для переработки спиртного. Однако количество ферментов ограничено. Спустя очень короткий срок они заканчиваются, и алкоголь начинает превращаться в ацетальдегид. Посоветовать можно в качестве закуски картофельное пюре. Картошка является неким абсорбентом и алкоголь медленно всасывается в кровь", - добавил Брюн.
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общество, евгений брюн, новый год, здоровье
03:37 10.12.2021 (обновлено: 09:56 10.12.2021)
Нарколог развенчал популярные мифы об употреблении алкоголя
Главный нарколог Москвы посоветовал не увеличивать градус и закусывать картофельным пюре
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
"Увеличивать градус" после бокала шампанского не стоит, как и чередовать его с крепкими напитками, употребление масла для снижения уровня опьянения на самом деле приводит к "алкогольному удару", а в качестве закуски лучше использовать картофельное пюре, рассказал РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн
.
"Не советую "увеличивать градус" после бокала шампанского. Начинать праздник с шампанского, а затем наслаивать крепкие напитки - способ достаточно смертельный, как и чередование", - сказал Брюн.
Он назвал мифами большинство народных способов снижения вреда алкоголя и уровня опьянения. Например, есть миф о том, что за час до праздника нужно употребить масло.
"Но это дает кратковременный эффект. Человек выпил рюмку, а алкоголь не действует - потому что не всасывается. И так и будет происходить, пока масло остается на слизистой. В конечном итоге это масло уходит дальше по желудочно-кишечному тракту, оно всасывается, и весь этот накопившийся алкоголь начинает всасываться в организм. И происходит алкогольный удар, как кувалдой по голове", - предупредил нарколог.
Собеседник агентства рассказал, что способ "выпить рюмку за полчаса до Нового года" - это тоже миф.
"Дело в том, что такой способ активизирует ферментативную систему для переработки спиртного. Однако количество ферментов ограничено. Спустя очень короткий срок они заканчиваются, и алкоголь начинает превращаться в ацетальдегид. Посоветовать можно в качестве закуски картофельное пюре. Картошка является неким абсорбентом и алкоголь медленно всасывается в кровь", - добавил Брюн.