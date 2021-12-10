https://ria.ru/20211210/affleck-1763101124.html

Новый фильм режиссера "9 ½ недель" с участием Бена Аффлека сняли с проката

Новый фильм режиссера "9 ½ недель" с участием Бена Аффлека сняли с проката - РИА Новости, 10.12.2021

Новый фильм режиссера "9 ½ недель" с участием Бена Аффлека сняли с проката

Психологический триллер "Глубокие воды" ("Deep Water"), в котором главные роли исполнили Бен Аффлек и Ана де Армас, сняли с проката, сообщает The Wrap. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T17:38

2021-12-10T17:38

2021-12-10T17:40

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Психологический триллер "Глубокие воды" ("Deep Water"), в котором главные роли исполнили Бен Аффлек и Ана де Армас, сняли с проката, сообщает The Wrap. По информации издания, фильм производства студии 20th Century Studios и режиссера Эдриана Лайна должен был выйти 14 января 2022 года. Однако недавно его исключили из списка ближайших премьер. В The Wrap отмечают, пока неясно, по какой причине это произошло, а также будет ли премьера перенесена на более поздний срок. Картина Лайна основана на одноименном романе американской писательницы Патриции Хайсмит, опубликованном в 1957 году. В книге автор рассказывает историю супругов Вика и Мелинды Ван Аллен, которые давно живут без любви. Единственное, что сохраняет их брак, — странная договоренность. По ней Вик и Мелинда могут иметь столько любовников, сколько пожелают. Главное, не покидать свою семью.Но однажды терпению Вика приходит конец: он начинает ревновать, а любовники жены погибать. Вместе с Аффлеком и Армас в триллере также снялись Трейси Леттс, Лил Рел Ховери, Рейчел Бланчард, Финн Уиттрок и Джейкоб Элорди.Для Эдриана Лайна, который ранее снял "9 ½ недель", "Лолиту", "Роковое влечение" и другие картины, "Глубокие воды" должен был стать первым фильмом с 2002 года. Последней работой режиссера все еще остается "Неверная" с Дайан Лейн и Ричардом Гиром.

https://ria.ru/20211207/elki-1762542510.html

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бен аффлек, новости культуры, кино и сериалы, ричард гир, эдриан лайн