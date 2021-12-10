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Москалькова рассказала, почему выступает за аборты
Москалькова рассказала, почему выступает за аборты - РИА Новости, 10.12.2021
Москалькова рассказала, почему выступает за аборты
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что она не выступает против абортов, поскольку известно огромное количество случаев,... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T10:51
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общество
здоровье - общество
татьяна москалькова
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что она не выступает против абортов, поскольку известно огромное количество случаев, когда женщина не может воспитать своего ребенка."Очень сложный и серьезный вопрос, вызывающий самые жесткие споры. …Я не против абортов, потому что мы знаем огромное количество случаев, когда женщина не может воспитать своего ребенка. Она взвешивает эту ситуацию и принимает такое решение", - сказала Москалькова в Государственном юридическом университете имени О.Е Кутафина (МГЮА), отвечая на вопрос студента, можно ли назвать аборт попранием прав человека.При этом она подчеркнула, что категорически нельзя делать аборт после определенного срока беременности. "Если мы ставим начало новой жизни, то позднее этого срока нельзя аборт. Это надо принять как данность", - добавила омбудсмен. Она также отметила, что очень сложно посещать детей, которых родители оставили в детдомах.
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общество, здоровье - общество, татьяна москалькова
10:51 10.12.2021 (обновлено: 11:14 10.12.2021)
 
Москалькова рассказала, почему выступает за аборты

Омбудсмен Москалькова: есть множество случаев, когда женщина не может воспитать ребенка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что она не выступает против абортов, поскольку известно огромное количество случаев, когда женщина не может воспитать своего ребенка.
"Очень сложный и серьезный вопрос, вызывающий самые жесткие споры. …Я не против абортов, потому что мы знаем огромное количество случаев, когда женщина не может воспитать своего ребенка. Она взвешивает эту ситуацию и принимает такое решение", - сказала Москалькова в Государственном юридическом университете имени О.Е Кутафина (МГЮА), отвечая на вопрос студента, можно ли назвать аборт попранием прав человека.
При этом она подчеркнула, что категорически нельзя делать аборт после определенного срока беременности. "Если мы ставим начало новой жизни, то позднее этого срока нельзя аборт. Это надо принять как данность", - добавила омбудсмен. Она также отметила, что очень сложно посещать детей, которых родители оставили в детдомах.
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