23:48 09.12.2021 (обновлено: 00:14 10.12.2021)
Зеленский заявил Байдену о готовности к переговорам с Путиным
Президент Украины Зеленский заявил Байдену о готовности к переговорам с Путиным
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский выступает на мероприятии по случаю 30-летия ВСУ на площади Свободы в городе Харькове
КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Джозефом Байденом заявил о готовности к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига.
Разговор Зеленского с Байденом шел на фоне попытки корабля украинских ВМС "Донбасс" войти в Керченский пролив. По оценке ФСБ России, инцидент создал угрозу. Корабль развернулся обратно в то же время, когда пришли сообщения о завершении разговора президентов США и Украины.
"Сегодня также прозвучало, что президент Украины готов к прямым переговорам с президентом Путиным. Украинская сторона готова к этим переговорам, имеет соответствующую позицию и мы надеемся, что, в том числе при поддержке наших партнеров, дойдет дело и до такого разговора", - сказал Сибига в эфире программы "Прав на власть" на телеканале "1+1" в четверг.
Ранее Зеленский неоднократно заявлял о готовности провести личную встречу с Путиным и обсудить вопросы урегулирования конфликта в Донбассе.
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Кроме того, Зеленский и Байден в разговоре скоординировали позиции относительно мирного урегулирования конфликта в Донбассе, сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена завершились, они длились примерно 1,5 часа.
"Глава украинского государства поблагодарил Джозефа Байдена за последовательную, твердую и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства и подтвердил непреклонную настроенность на поиск путей к миру на Донбассе. Стороны скоординировали позиции по дальнейшим шагам в этом направлении. Владимир Зеленский подчеркнул, что у нас есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса и готовы обсуждать их в разных форматах", - говорится в сообщении на сайте офиса.