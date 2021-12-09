https://ria.ru/20211209/zelenskiy-1763045255.html

Зеленский заявил Байдену о готовности к переговорам с Путиным

Зеленский заявил Байдену о готовности к переговорам с Путиным - РИА Новости, 10.12.2021

Зеленский заявил Байдену о готовности к переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Джозефом Байденом заявил о готовности к прямым переговорам с президентом РФ... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-09T23:48

2021-12-09T23:48

2021-12-10T00:14

в мире

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донбасс

сша

владимир зеленский

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андрей ермак

россия

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КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Джозефом Байденом заявил о готовности к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига.Разговор Зеленского с Байденом шел на фоне попытки корабля украинских ВМС "Донбасс" войти в Керченский пролив. По оценке ФСБ России, инцидент создал угрозу. Корабль развернулся обратно в то же время, когда пришли сообщения о завершении разговора президентов США и Украины.Ранее Зеленский неоднократно заявлял о готовности провести личную встречу с Путиным и обсудить вопросы урегулирования конфликта в Донбассе.Кроме того, Зеленский и Байден в разговоре скоординировали позиции относительно мирного урегулирования конфликта в Донбассе, сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена завершились, они длились примерно 1,5 часа."Глава украинского государства поблагодарил Джозефа Байдена за последовательную, твердую и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства и подтвердил непреклонную настроенность на поиск путей к миру на Донбассе. Стороны скоординировали позиции по дальнейшим шагам в этом направлении. Владимир Зеленский подчеркнул, что у нас есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса и готовы обсуждать их в разных форматах", - говорится в сообщении на сайте офиса.

https://ria.ru/20211208/zelenskiy-1762787470.html

https://ria.ru/20211209/korabl-1763042431.html

киев

донбасс

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в мире, киев, донбасс, сша, владимир зеленский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), андрей ермак, россия, джо байден, керченский пролив, андрей сибига