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https://ria.ru/20211209/zelenskiy-1763045255.html
Зеленский заявил Байдену о готовности к переговорам с Путиным
Зеленский заявил Байдену о готовности к переговорам с Путиным - РИА Новости, 10.12.2021
Зеленский заявил Байдену о готовности к переговорам с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Джозефом Байденом заявил о готовности к прямым переговорам с президентом РФ... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-09T23:48
2021-12-10T00:14
в мире
киев
донбасс
сша
владимир зеленский
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
андрей ермак
россия
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КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Джозефом Байденом заявил о готовности к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига.Разговор Зеленского с Байденом шел на фоне попытки корабля украинских ВМС "Донбасс" войти в Керченский пролив. По оценке ФСБ России, инцидент создал угрозу. Корабль развернулся обратно в то же время, когда пришли сообщения о завершении разговора президентов США и Украины.Ранее Зеленский неоднократно заявлял о готовности провести личную встречу с Путиным и обсудить вопросы урегулирования конфликта в Донбассе.Кроме того, Зеленский и Байден в разговоре скоординировали позиции относительно мирного урегулирования конфликта в Донбассе, сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена завершились, они длились примерно 1,5 часа."Глава украинского государства поблагодарил Джозефа Байдена за последовательную, твердую и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства и подтвердил непреклонную настроенность на поиск путей к миру на Донбассе. Стороны скоординировали позиции по дальнейшим шагам в этом направлении. Владимир Зеленский подчеркнул, что у нас есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса и готовы обсуждать их в разных форматах", - говорится в сообщении на сайте офиса.
https://ria.ru/20211208/zelenskiy-1762787470.html
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киев
донбасс
сша
россия
керченский пролив
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в мире, киев, донбасс, сша, владимир зеленский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), андрей ермак, россия, джо байден, керченский пролив, андрей сибига
23:48 09.12.2021 (обновлено: 00:14 10.12.2021)
 
Зеленский заявил Байдену о готовности к переговорам с Путиным

Президент Украины Зеленский заявил Байдену о готовности к переговорам с Путиным

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский выступает на мероприятии по случаю 30-летия ВСУ на площади Свободы в городе Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на мероприятии по случаю 30-летия ВСУ на площади Свободы в городе Харькове - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Джозефом Байденом заявил о готовности к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига.
Разговор Зеленского с Байденом шел на фоне попытки корабля украинских ВМС "Донбасс" войти в Керченский пролив. По оценке ФСБ России, инцидент создал угрозу. Корабль развернулся обратно в то же время, когда пришли сообщения о завершении разговора президентов США и Украины.

"Сегодня также прозвучало, что президент Украины готов к прямым переговорам с президентом Путиным. Украинская сторона готова к этим переговорам, имеет соответствующую позицию и мы надеемся, что, в том числе при поддержке наших партнеров, дойдет дело и до такого разговора", - сказал Сибига в эфире программы "Прав на власть" на телеканале "1+1" в четверг.

Ранее Зеленский неоднократно заявлял о готовности провести личную встречу с Путиным и обсудить вопросы урегулирования конфликта в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 16:31
Зеленский оценил переговоры Байдена и Путина
Кроме того, Зеленский и Байден в разговоре скоординировали позиции относительно мирного урегулирования конфликта в Донбассе, сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена завершились, они длились примерно 1,5 часа.
"Глава украинского государства поблагодарил Джозефа Байдена за последовательную, твердую и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства и подтвердил непреклонную настроенность на поиск путей к миру на Донбассе. Стороны скоординировали позиции по дальнейшим шагам в этом направлении. Владимир Зеленский подчеркнул, что у нас есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса и готовы обсуждать их в разных форматах", - говорится в сообщении на сайте офиса.
Корабль управления Донбасс ВМС Украины - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
Вчера, 23:13
ФСБ: корабль ВМС Украины, двигавшийся в сторону Керчи, лег на обратный курс
 
В миреКиевДонбассСШАВладимир ЗеленскийФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Андрей ЕрмакРоссияДжо БайденКерченский проливАндрей Сибига
 
 
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