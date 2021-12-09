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Международный акселератор Sber500 открывает приём заявок на четвёртую волну

Международный акселератор Sber500 открывает приём заявок на четвёртую волну - РИА Новости, 09.12.2021

Международный акселератор Sber500 открывает приём заявок на четвёртую волну

Сбер и 500 Global (ранее 500 Startups) запускают четвёртую волну международного акселератора для технологических стартапов Sber500. В этом году покрытие... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T14:41

2021-12-09T14:41

2021-12-09T14:41

пресс-релизы

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МОСКВА, 9 дек – Пресс-служба ПАО "Сбербанк". Сбер и 500 Global (ранее 500 Startups) запускают четвёртую волну международного акселератора для технологических стартапов Sber500. В этом году покрытие программы будет увеличено вдвое — принять участие в ней сможет 50 команд. Регистрация продлится до 7 февраля 2022 года.Акселератор приглашает к участию проекты seed-стадии, предлагающие решения по одному из 20 технологических направлений: рекламе и маркетингу, геотаргетингу и картографии, логистике, компьютерному зрению, HR и обучению, телемедицине, кибербезопасности и другим. Важно, чтобы у проектов уже был MVP (работающая версия продукта) и первые продажи. Подать заявку могут стартапы не только из России, но и со всего мира, приоритет отдаётся участникам из Казахстана, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Финляндии, Эстонии, Литвы, Латвии, Германии, Израиля и Великобритании.Программа акселератора рассчитана на десять недель и предполагает детальную проработку продукта и развитие бизнеса — погружение в маркетинг и продажи, масштабирование, фандрайзинг, питчинг. В этом году в буткемпе смогут принять участие 500 стартапов, в основной программе — 50 лучших команд.Первый этап — онлайн-буткемп — базовая часть обучающей программы. Команды проработают ценностное предложение, узнают, как выстраивать коммуникацию с разными целевыми сегментами, получат обратную связь по своим проектам от менторов. По завершении буткемпа 50 проектов смогут пройти на следующий этап или получить приглашение в fast track — даже без основной программы акселератора.Второй этап — первая половина основной программы акселерации. Команды совместно с менторами проверят ряд гипотез с целью найти лучшие возможности для роста бизнеса (growth hacking). Также на этом этапе стартапы получат возможность встретиться с представителями компаний экосистемы Сбера, корпораций и фондов для того, чтобы обсудить возможное партнёрство. По итогам этого этапа лучшие 25 проектов будут выбраны для выступления на Демо-дне и начнут подготовку к нему.Третий этап — интенсивное офлайн-обучение: воркшопы, индивидуальная работа с менторами и подготовка к финальному выступлению.Все этапы, как и раньше, будут курировать менторы и международные эксперты с опытом работы в компаниях Кремниевой долины, США.Финалисты выступят на Демо-дне, где представят свои продукты и смогут претендовать на партнёрство с компаниями экосистемы Сбера и корпорациями-партнёрами, а также инвестиции от фонда Fort Ross Seed Fund и других фондов-партнёров. Выпускники трёх волн акселератора Sber500 уже привлекли больше 800 миллионов рублей инвестиций, из них около 200 миллионов рублей — от Сбера, а также заключили несколько сотен контрактов с крупными компаниями.Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:"Sber500 в этом году значимо расширяет свой охват. В прошлом сезоне мы дали возможность пройти обучение в буткемпе рекордным 560 стартапам, в новой волне мы вдвое увеличим количество стартапов, которым будет доступна основная часть программы, а вместе с ней индивидуальная работа с менторами и эксклюзивные возможности нетворкинга. Увеличение покрытия позволит ещё большему количеству стартапов получить признание — соединение экспертизы Сбера и 500 Global в акселераторе Sber500 даёт им определённый "знак качества" не только на российском, но и на мировом венчурном рынке".Кристин Цай, CEO 500 Global:"Партнёрство со Сбером является ключевым в нашей работе по развитию экосистемы и помогает России стать всемирно признанным центром инноваций и технологий. Мы понимаем, что экосистемы создаются не только за счёт поддержки талантливых основателей, но и за счёт привлечения инвесторов и корпораций, которые предоставляют доступ к капиталу и рынкам для роста. Никто не сможет объединить ключевых игроков экосистемы в России лучше, чем Сбер".Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы