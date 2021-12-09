https://ria.ru/20211209/zal-1762910640.html

Запущен виртуальный выставочный зал научно-технических достижений РФ и КНР

Запущен виртуальный выставочный зал научно-технических достижений РФ и КНР - РИА Новости, 09.12.2021

Запущен виртуальный выставочный зал научно-технических достижений РФ и КНР

На этой неделе был запущен виртуальный выставочный зал "Китайские научно-технические инновационные достижения и китайско-российское научно-техническое... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T12:45

2021-12-09T12:45

2021-12-09T12:45

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МОСКВА, 9 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". На этой неделе был запущен виртуальный выставочный зал "Китайские научно-технические инновационные достижения и китайско-российское научно-техническое сотрудничество".На онлайн-выставке представлено 42 проекта, в том числе первый виртуальный персонаж, созданный в результате сотрудничества Китая и России. Из них 12 проектов показано в России на офлайн-выставках.Онлайн-выставочный зал открыт с 6 по 30 декабря. Экспонаты охватывают пять областей таких, как Интернет и коммуникационные технологии, автоматизация и искусственный интеллект, энергетика и транспорт, биомедицина и высокотехнологичное медицинское оборудование и др.На выставке представлен и ряд научно-технологических инновационных достижений Китая, например, электромобиль D1 для каршеринга и такси, разработанный компанией BYD по заказу китайского конгломерата DiDi, высокотехнологичное медицинское оборудование, система для "умных" домов и др. Среди основных достижений научно-технического сотрудничества между Китаем и Россией представлены: совместные исследования ключевых технологий в области сверхпроводящего синхротрона тяжелых ионов, создание китайско-российской совместной лаборатории по математике и ее приложениям, первый виртуальный персонаж, созданный в результате сотрудничества Китая и России, а также проект автоматизации строительства и технология цифрового трубопровода в проекте Восточного маршрута китайско-российского газопровода.В июне 2019 года лидеры Китая и России совместно объявили о проведении Годов китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества в 2020 -- 2021 годах. Китай и Россия впервые проводят тематические годы на тему "научно-технические инновации". В целях реализации консенсуса глав двух стран и укрепления прагматического сотрудничества между научно-техническими кругами Китая и России, министерство науки и технологий КНР направило делегацию для участия в форуме Nobel Vision. Open Innovations 2.0 и на соответствующей выставке, которые открылись 7 декабря этого года в технопарке "Сколково" России. На выставке продемонстрирован ряд китайских научно-технических проектов и достижения китайско-российского научно-технического сотрудничества.

https://ria.ru/20211207/tsifrovizatsiya-1762533079.html

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китай, сколково, россия