Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211209/zal-1762910640.html
Запущен виртуальный выставочный зал научно-технических достижений РФ и КНР
Запущен виртуальный выставочный зал научно-технических достижений РФ и КНР - РИА Новости, 09.12.2021
Запущен виртуальный выставочный зал научно-технических достижений РФ и КНР
На этой неделе был запущен виртуальный выставочный зал "Китайские научно-технические инновационные достижения и китайско-российское научно-техническое... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T12:45
2021-12-09T12:45
россия-китай: главное
китай
сколково
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101233/21/1012332198_0:99:2223:1349_1920x0_80_0_0_c7d5d1969fd7700fb1c62bc21790c1a0.jpg
МОСКВА, 9 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". На этой неделе был запущен виртуальный выставочный зал "Китайские научно-технические инновационные достижения и китайско-российское научно-техническое сотрудничество".На онлайн-выставке представлено 42 проекта, в том числе первый виртуальный персонаж, созданный в результате сотрудничества Китая и России. Из них 12 проектов показано в России на офлайн-выставках.Онлайн-выставочный зал открыт с 6 по 30 декабря. Экспонаты охватывают пять областей таких, как Интернет и коммуникационные технологии, автоматизация и искусственный интеллект, энергетика и транспорт, биомедицина и высокотехнологичное медицинское оборудование и др.На выставке представлен и ряд научно-технологических инновационных достижений Китая, например, электромобиль D1 для каршеринга и такси, разработанный компанией BYD по заказу китайского конгломерата DiDi, высокотехнологичное медицинское оборудование, система для "умных" домов и др. Среди основных достижений научно-технического сотрудничества между Китаем и Россией представлены: совместные исследования ключевых технологий в области сверхпроводящего синхротрона тяжелых ионов, создание китайско-российской совместной лаборатории по математике и ее приложениям, первый виртуальный персонаж, созданный в результате сотрудничества Китая и России, а также проект автоматизации строительства и технология цифрового трубопровода в проекте Восточного маршрута китайско-российского газопровода.В июне 2019 года лидеры Китая и России совместно объявили о проведении Годов китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества в 2020 -- 2021 годах. Китай и Россия впервые проводят тематические годы на тему "научно-технические инновации". В целях реализации консенсуса глав двух стран и укрепления прагматического сотрудничества между научно-техническими кругами Китая и России, министерство науки и технологий КНР направило делегацию для участия в форуме Nobel Vision. Open Innovations 2.0 и на соответствующей выставке, которые открылись 7 декабря этого года в технопарке "Сколково" России. На выставке продемонстрирован ряд китайских научно-технических проектов и достижения китайско-российского научно-технического сотрудничества.
https://ria.ru/20211207/tsifrovizatsiya-1762533079.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101233/21/1012332198_385:0:2184:1349_1920x0_80_0_0_3e75c10fe41f07dcb5ba3bd727146a53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, сколково, россия
12:45 09.12.2021
 

Запущен виртуальный выставочный зал научно-технических достижений РФ и КНР

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаги России и Китайской народной республики
Флаги России и Китайской народной республики - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". На этой неделе был запущен виртуальный выставочный зал "Китайские научно-технические инновационные достижения и китайско-российское научно-техническое сотрудничество".
На онлайн-выставке представлено 42 проекта, в том числе первый виртуальный персонаж, созданный в результате сотрудничества Китая и России. Из них 12 проектов показано в России на офлайн-выставках.
Онлайн-выставочный зал открыт с 6 по 30 декабря. Экспонаты охватывают пять областей таких, как Интернет и коммуникационные технологии, автоматизация и искусственный интеллект, энергетика и транспорт, биомедицина и высокотехнологичное медицинское оборудование и др.
На выставке представлен и ряд научно-технологических инновационных достижений Китая, например, электромобиль D1 для каршеринга и такси, разработанный компанией BYD по заказу китайского конгломерата DiDi, высокотехнологичное медицинское оборудование, система для "умных" домов и др. Среди основных достижений научно-технического сотрудничества между Китаем и Россией представлены: совместные исследования ключевых технологий в области сверхпроводящего синхротрона тяжелых ионов, создание китайско-российской совместной лаборатории по математике и ее приложениям, первый виртуальный персонаж, созданный в результате сотрудничества Китая и России, а также проект автоматизации строительства и технология цифрового трубопровода в проекте Восточного маршрута китайско-российского газопровода.
В июне 2019 года лидеры Китая и России совместно объявили о проведении Годов китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества в 2020 -- 2021 годах. Китай и Россия впервые проводят тематические годы на тему "научно-технические инновации". В целях реализации консенсуса глав двух стран и укрепления прагматического сотрудничества между научно-техническими кругами Китая и России, министерство науки и технологий КНР направило делегацию для участия в форуме Nobel Vision. Open Innovations 2.0 и на соответствующей выставке, которые открылись 7 декабря этого года в технопарке "Сколково" России. На выставке продемонстрирован ряд китайских научно-технических проектов и достижения китайско-российского научно-технического сотрудничества.
Cтенд с камерами видеонаблюдения с искусственным интеллектом и технологией распознавания лиц в выставочном центре в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 12:50Россия-Китай: Главное
Цифровая Поднебесная. Как Китай готовится стать мировым диджитал-лидером
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайСколковоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Конюхов рассказал, откуда берет деньги на путешествия
03:18Крым выиграл от воссоединения с Россией, заявила белорусская делегация
03:15Финансист дал прогноз по курсу рубля в 2022 году
03:05Гражданская жена стрелка назвала причину нападения на МФЦ в Москве
02:56FT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"
02:55СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человек
02:45Белый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"
02:42Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг Украины
02:39МВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов
02:35Диетолог развеяла миф о пиве
02:31США продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом доме
02:29В Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против России
02:23Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной
02:15Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
02:15Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
02:07"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
02:06Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
01:43В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
01:39В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступления
01:35Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
Лента новостейМолния
Конюхов рассказал, откуда берет деньги на путешествияКрым выиграл от воссоединения с Россией, заявила белорусская делегацияФинансист дал прогноз по курсу рубля в 2022 годуГражданская жена стрелка назвала причину нападения на МФЦ в МосквеFT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человекБелый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг УкраиныМВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетовДиетолог развеяла миф о пивеСША продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом домеВ Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против РоссииБайден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с УкраинойДиетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухниВрач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужаБайден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженностиВ Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступленияКиев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД