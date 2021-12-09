https://ria.ru/20211209/zabor-1763000371.html

Лукашенко раскритиковал строительство Польшей забора от мигрантов

Лукашенко раскритиковал строительство Польшей забора от мигрантов - РИА Новости, 09.12.2021

Лукашенко раскритиковал строительство Польшей забора от мигрантов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал сомнение в эффективности строительства Польшей забора на границе от мигрантов, подчеркнул, что проект нужен... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T18:09

2021-12-09T18:09

2021-12-09T19:16

польша

в мире

белоруссия

александр лукашенко

мигранты

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 9 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал сомнение в эффективности строительства Польшей забора на границе от мигрантов, подчеркнул, что проект нужен польским политикам для пополнения кошельков.Как передает агентство Sputnik Беларусь, данное заявление Лукашенко сделал в интервью турецкой телерадиокомпании TRT."Как признают спецслужбы Польши, больше всего беженцев проникло на тех участках, где построена эта стена. Всего около 25 тысяч человек. Поэтому есть ли смысл в таком случае строить подобную стену?" - сказал Лукашенко.По его словам, "видимо, у кого-то в Польше среди инициаторов этой стены закончились деньги"."Поэтому они за счет этого проекта хотят пополнить свои кошельки. Если говорить о стене, она не будет стоить ни 400, ни 500 миллионов долларов, как они планируют, она будет стоить около 1 миллиарда долларов" - сказал глава белорусского государства.Лукашенко отметил, что на отдельных участках белорусско-польской границы уже построили заграждение, но это не способствует сдерживанию беженцев. Президент также напомнил о попытке построить в США стену на границе с Мексикой. "Один президент строил, второй сейчас разрушает. Думаю, что может получиться так и в Польше... Мы не напрягаемся по этому поводу. Это их проблема. Пусть строят. Нам хуже не будет. Но в Польше очень нестабильная обстановка. И не факт, что это правительство удержится. И я уверен, что придут более умные, хозяйственные люди и найдут, куда потратить этот миллиард долларов", - сказал белорусский президент.Глава государства также привел в пример и историю разрушения Берлинской стены. "Это была победа европейской демократии. Все кричали: нет разделительным полосам и стенам на границах! Теперь что, они хотят Евросоюз огородить стеной в пять с половиной метров? Как-то с идеологией и демократией не вяжется. Глупая, бестолковая затея", - заявил Лукашенко.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211209/migranty-1762895927.html

https://ria.ru/20211208/granitsa-1762758379.html

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польша, в мире, белоруссия, александр лукашенко, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии