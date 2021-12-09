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Лукашенко раскритиковал строительство Польшей забора от мигрантов
Лукашенко раскритиковал строительство Польшей забора от мигрантов - РИА Новости, 09.12.2021
Лукашенко раскритиковал строительство Польшей забора от мигрантов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал сомнение в эффективности строительства Польшей забора на границе от мигрантов, подчеркнул, что проект нужен... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T18:09
2021-12-09T19:16
польша
в мире
белоруссия
александр лукашенко
мигранты
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 9 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал сомнение в эффективности строительства Польшей забора на границе от мигрантов, подчеркнул, что проект нужен польским политикам для пополнения кошельков.Как передает агентство Sputnik Беларусь, данное заявление Лукашенко сделал в интервью турецкой телерадиокомпании TRT."Как признают спецслужбы Польши, больше всего беженцев проникло на тех участках, где построена эта стена. Всего около 25 тысяч человек. Поэтому есть ли смысл в таком случае строить подобную стену?" - сказал Лукашенко.По его словам, "видимо, у кого-то в Польше среди инициаторов этой стены закончились деньги"."Поэтому они за счет этого проекта хотят пополнить свои кошельки. Если говорить о стене, она не будет стоить ни 400, ни 500 миллионов долларов, как они планируют, она будет стоить около 1 миллиарда долларов" - сказал глава белорусского государства.Лукашенко отметил, что на отдельных участках белорусско-польской границы уже построили заграждение, но это не способствует сдерживанию беженцев. Президент также напомнил о попытке построить в США стену на границе с Мексикой. "Один президент строил, второй сейчас разрушает. Думаю, что может получиться так и в Польше... Мы не напрягаемся по этому поводу. Это их проблема. Пусть строят. Нам хуже не будет. Но в Польше очень нестабильная обстановка. И не факт, что это правительство удержится. И я уверен, что придут более умные, хозяйственные люди и найдут, куда потратить этот миллиард долларов", - сказал белорусский президент.Глава государства также привел в пример и историю разрушения Берлинской стены. "Это была победа европейской демократии. Все кричали: нет разделительным полосам и стенам на границах! Теперь что, они хотят Евросоюз огородить стеной в пять с половиной метров? Как-то с идеологией и демократией не вяжется. Глупая, бестолковая затея", - заявил Лукашенко.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211209/migranty-1762895927.html
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польша, в мире, белоруссия, александр лукашенко, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
18:09 09.12.2021 (обновлено: 19:16 09.12.2021)
 
Лукашенко раскритиковал строительство Польшей забора от мигрантов

Лукашенко: забор от мигрантов на границе нужен для пополнения кошельков польских политиков

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterПольские военнослужащие на границе с Белоруссией
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
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МИНСК, 9 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал сомнение в эффективности строительства Польшей забора на границе от мигрантов, подчеркнул, что проект нужен польским политикам для пополнения кошельков.
Как передает агентство Sputnik Беларусь, данное заявление Лукашенко сделал в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
11:48
В Польше заявили, что нелегалы продолжают попытки штурма границы
"Как признают спецслужбы Польши, больше всего беженцев проникло на тех участках, где построена эта стена. Всего около 25 тысяч человек. Поэтому есть ли смысл в таком случае строить подобную стену?" - сказал Лукашенко.
По его словам, "видимо, у кого-то в Польше среди инициаторов этой стены закончились деньги".
"Поэтому они за счет этого проекта хотят пополнить свои кошельки. Если говорить о стене, она не будет стоить ни 400, ни 500 миллионов долларов, как они планируют, она будет стоить около 1 миллиарда долларов" - сказал глава белорусского государства.
Беженцы с Ближнего Востока идут в центр временного содержания мигрантов, оборудованный в логистическом центре в пункте пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
Вчера, 14:37
Минск заявил, что заинтересован в конструктивном взаимодействии на границе
Лукашенко отметил, что на отдельных участках белорусско-польской границы уже построили заграждение, но это не способствует сдерживанию беженцев. Президент также напомнил о попытке построить в США стену на границе с Мексикой. "Один президент строил, второй сейчас разрушает. Думаю, что может получиться так и в Польше... Мы не напрягаемся по этому поводу. Это их проблема. Пусть строят. Нам хуже не будет. Но в Польше очень нестабильная обстановка. И не факт, что это правительство удержится. И я уверен, что придут более умные, хозяйственные люди и найдут, куда потратить этот миллиард долларов", - сказал белорусский президент.
Глава государства также привел в пример и историю разрушения Берлинской стены. "Это была победа европейской демократии. Все кричали: нет разделительным полосам и стенам на границах! Теперь что, они хотят Евросоюз огородить стеной в пять с половиной метров? Как-то с идеологией и демократией не вяжется. Глупая, бестолковая затея", - заявил Лукашенко.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Забор на польско-белорусской границе
19 ноября, 19:42Инфографика
Забор на польско-белорусской границе
Инфографика
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ПольшаВ миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоМигрантыСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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