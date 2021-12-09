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Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений
Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений - РИА Новости, 09.12.2021
Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений
В России много положительных сдвигов в области борьбы с коррупцией, растет выявление серьезных преступлений, а не "мелочевки", сообщил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T00:34
2021-12-09T00:34
2021-12-09T00:38
общество
игорь краснов
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В России много положительных сдвигов в области борьбы с коррупцией, растет выявление серьезных преступлений, а не "мелочевки", сообщил РИА Новости генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."С каждым годом выявляется все больше преступлений коррупционной направленности, совершенных организованными группами и преступными сообществами, а также в крупном и особо крупном размерах. Вы удивитесь, но это тоже положительный момент, означающий отказ от погони за мелочевкой. Я и ранее не раз говорил, в том числе в рамках Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации, что приоритетом должно являться выявление и пресечение наиболее опасных коррупционных деяний", - сказал Краснов в интервью РИА Новости."На самом деле, положительных сдвигов много. Убежден, что эти успехи так же отмечены и обществом. А являются они результатом совокупных усилий всех правоохранительных органов", - добавил генпрокурор.
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общество, игорь краснов, россия
00:34 09.12.2021 (обновлено: 00:38 09.12.2021)
Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений
Генпрокурор Краснов заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений