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Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений
Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений - РИА Новости, 09.12.2021
Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений
В России много положительных сдвигов в области борьбы с коррупцией, растет выявление серьезных преступлений, а не "мелочевки", сообщил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T00:34
2021-12-09T00:38
общество
игорь краснов
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В России много положительных сдвигов в области борьбы с коррупцией, растет выявление серьезных преступлений, а не "мелочевки", сообщил РИА Новости генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."С каждым годом выявляется все больше преступлений коррупционной направленности, совершенных организованными группами и преступными сообществами, а также в крупном и особо крупном размерах. Вы удивитесь, но это тоже положительный момент, означающий отказ от погони за мелочевкой. Я и ранее не раз говорил, в том числе в рамках Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации, что приоритетом должно являться выявление и пресечение наиболее опасных коррупционных деяний", - сказал Краснов в интервью РИА Новости."На самом деле, положительных сдвигов много. Убежден, что эти успехи так же отмечены и обществом. А являются они результатом совокупных усилий всех правоохранительных органов", - добавил генпрокурор.
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общество, игорь краснов, россия
00:34 09.12.2021 (обновлено: 00:38 09.12.2021)
 
Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений

Генпрокурор Краснов заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений

© Фото : предоставлено ГенпрокуратуройГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Фото : предоставлено Генпрокуратурой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В России много положительных сдвигов в области борьбы с коррупцией, растет выявление серьезных преступлений, а не "мелочевки", сообщил РИА Новости генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"С каждым годом выявляется все больше преступлений коррупционной направленности, совершенных организованными группами и преступными сообществами, а также в крупном и особо крупном размерах. Вы удивитесь, но это тоже положительный момент, означающий отказ от погони за мелочевкой. Я и ранее не раз говорил, в том числе в рамках Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации, что приоритетом должно являться выявление и пресечение наиболее опасных коррупционных деяний", - сказал Краснов в интервью РИА Новости.
Наручники - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
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"На самом деле, положительных сдвигов много. Убежден, что эти успехи так же отмечены и обществом. А являются они результатом совокупных усилий всех правоохранительных органов", - добавил генпрокурор.
 
ОбществоИгорь КрасновРоссия
 
 
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