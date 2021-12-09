https://ria.ru/20211209/vyyavlenie-1762854990.html

Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений

Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений - РИА Новости, 09.12.2021

Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений

В России много положительных сдвигов в области борьбы с коррупцией, растет выявление серьезных преступлений, а не "мелочевки", сообщил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T00:34

2021-12-09T00:34

2021-12-09T00:38

общество

игорь краснов

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В России много положительных сдвигов в области борьбы с коррупцией, растет выявление серьезных преступлений, а не "мелочевки", сообщил РИА Новости генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."С каждым годом выявляется все больше преступлений коррупционной направленности, совершенных организованными группами и преступными сообществами, а также в крупном и особо крупном размерах. Вы удивитесь, но это тоже положительный момент, означающий отказ от погони за мелочевкой. Я и ранее не раз говорил, в том числе в рамках Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации, что приоритетом должно являться выявление и пресечение наиболее опасных коррупционных деяний", - сказал Краснов в интервью РИА Новости."На самом деле, положительных сдвигов много. Убежден, что эти успехи так же отмечены и обществом. А являются они результатом совокупных усилий всех правоохранительных органов", - добавил генпрокурор.

https://ria.ru/20211209/podderzhka-1762854865.html

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общество, игорь краснов, россия