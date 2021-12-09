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В Кремле прокомментировали слова Байдена о встрече стран НАТО с Россией

В Кремле прокомментировали слова Байдена о встрече стран НАТО с Россией - РИА Новости, 09.12.2021

В Кремле прокомментировали слова Байдена о встрече стран НАТО с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о словах президента США Джо Байдена про встречу РФ с США и другими странами НАТО, отметил, что лидеры... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T14:19

2021-12-09T14:19

2021-12-09T14:20

политика

сша

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дмитрий песков

джо байден

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о словах президента США Джо Байдена про встречу РФ с США и другими странами НАТО, отметил, что лидеры отмечали необходимость согласования важных вопросов с членами альянса.Президент США Джо Байден в среду сообщил журналистам, что готовится встреча США и ведущих стран НАТО с Россией. По словам Байдена, к пятнице будет объявлено о встрече на высоком уровне США и, как минимум, четырех главных союзников по НАТО с Россией, чтобы обсудить обеспокоенность РФ по поводу расширения НАТО и выработать меры для снижения напряжения на восточном фланге альянса."Действительно, упоминалась тема, связанная с иными членами НАТО во время телефонного разговора, и, собственно, с обеих сторон отмечалась необходимость согласования таких концептуально важных вопросов, в том о тех, о которых шла речь, вот именно с другими странами тоже, потому что говорится, собственно, действительно о безопасности на континенте. Говорится о неприемлемости для России продвижения дальше на восток", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что здесь была оговорка со стороны американских визави, что это необходимо согласовать с другим странами.

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политика, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, россия