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В МИД заявили, что не знают о предложенной Байденом встрече по Украине
В МИД заявили, что не знают о предложенной Байденом встрече по Украине - РИА Новости, 09.12.2021
В МИД заявили, что не знают о предложенной Байденом встрече по Украине
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ему неизвестно об идее президента США Джо Байдена провести встречу по Украине. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T13:32
2021-12-09T13:32
2021-12-09T13:57
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сергей рябков
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ему неизвестно об идее президента США Джо Байдена провести встречу по Украине."Мне неизвестно ни о какой встрече. Я видел комментарий президента США на эту тему", - сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день "ничего не решено".Президент США в среду сообщил журналистам, что готовится встреча США и ведущих стран НАТО с Россией. По словам Байдена, к пятнице будет объявлено о встрече на высоком уровне США и, как минимум, четырех главных союзников по НАТО с Россией, чтобы обсудить обеспокоенность РФ по поводу расширения НАТО и выработать меры для снижения напряжения на восточном фланге альянса.
https://ria.ru/20211209/sanktsii-1762872624.html
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в мире, украина, россия, сша, сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:32 09.12.2021 (обновлено: 13:57 09.12.2021)
В МИД заявили, что не знают о предложенной Байденом встрече по Украине
Замглавы МИД Рябков: Москве пока не известно о предложенной Байденом встрече по Украине