https://ria.ru/20211209/vstrecha-1762885738.html

Китайцы объяснили, почему даже туалетная бумага полезнее гарантий НАТО

Китайцы сравнили гарантии НАТО и туалетную бумагу - РИА Новости, 09.12.2021

Китайцы объяснили, почему даже туалетная бумага полезнее гарантий НАТО

Читатели китайского портала "Гуаньча" высмеяли и раскритиковали политику НАТО и США после переговоров американского лидера Джо Байдена с президентом России... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T11:03

2021-12-09T11:03

2021-12-09T15:10

в мире

украина

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сша

владимир путин

джо байден

нато

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" высмеяли и раскритиковали политику НАТО и США после переговоров американского лидера Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным.По мнению китайцев, заявления лидеров альянса не заслуживают никакого доверия."Чем гарантии НАТО отличаются от туалетной бумаги? — От туалетной бумаги есть реальная польза!" — пошутил один из пользователей."Организация коллективных военных учений у дверей чужого дома, размещение наступательного оружия, его сборка и ратификация, а затем утверждения о том, что это кто-то другой представляет настоящую угрозу! Что за извращенная логика? У вас мозги вытекли?" — возмутился другой читатель.Как утверждают комментаторы, действия НАТО только укрепляют сотрудничество Москвы и Пекина."Американский император невольно сделал китайско-российский союз очень прочным, и обе стороны теперь более уверены в себе, так что падение Соединенных Штатов не за горами", — написал один из читателей.Китайские пользователи прокомментировали и украинский вопрос, который обсуждали главы государств."Российско-украинский вопрос обсуждают президенты России и США — вот где настоящая проблема! Разве этот вопрос не должен обсуждаться лидерами России и Украины или России и ЕС?" — отметил один из комментаторов."Двуличная и лицемерная страна, которая преследует лишь собственную выгоду, — вот что такое США. Подстрекая Украину к провоцированию России, они в то же время громким голосом предупредили последнюю в СМИ, чтобы она не смела вторгаться, а затем в частном порядке их президент заявил, что, если Россия не будет сопротивляться, ничего плохого не произойдет", — подчеркнул другой читатель.Седьмого декабря Путин и Байден провели переговоры по защищенному каналу видеосвязи. Они продлились около двух часов. Как сообщал Белый дом, Байден выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил, что на военную эскалацию Запад ответит коллективными экономическими санкциями и другими ограничениями. Путин, со своей стороны, обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений.Москва не раз отвергала обвинения в "агрессивных действиях", объясняя, что никому не угрожает. По мнению российских властей, такие выпады используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ страны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211206/podgotovka-1762404384.html

https://ria.ru/20211130/ukraina-1761484469.html

https://ria.ru/20211124/kitay-1760484685.html

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в мире, украина, киев, сша, владимир путин, джо байден, нато, россия