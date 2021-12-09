https://ria.ru/20211209/vremya-1762854600.html

В Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьми

В Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьми - РИА Новости, 09.12.2021

В Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьми

Родители, а не Instagram, должны решать, сколько времени дети проводят в приложении, заявил глава соцсети Адам Моссери. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T00:26

2021-12-09T00:26

2021-12-09T00:26

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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Родители, а не Instagram, должны решать, сколько времени дети проводят в приложении, заявил глава соцсети Адам Моссери."Я родитель, я могу понять обеспокоенности родителей о том, сколько времени проводит ребенок с устройством. Но я думаю, что родитель знает, что лучше", - сказал Моссери в ходе слушаний в сенате.Так он ответил на претензию сенатора Эми Клобушар, которая указала на то, что в новых функциях родительского контроля предлагается трехчасовой лимит времени в день для использования приложения.Моссери ответил, что последнее слово в этом вопросе за родителями. "Если кто-то устанавливает предел в 10 минут, кто-то в 3 часа, кто я такой, чтобы диктовать", - сказал Моссери.По его словам, подростки ежедневно делают в соцсети "потрясающие вещи".Instagram в среду назвали самой популярной соцсетью в РФ.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании Meta опубликовала результаты исследований, которые компания проводит последние три года. Они подтверждают, что Instagram может оказывать негативное влияние на подростков, особенно девушек, в частности, соцсеть может подтолкнуть подростков к расстройствам пищевого поведения, нездоровому чувству собственного тела и депрессии.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Meta.

https://ria.ru/20211207/instagram-1762537365.html

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в мире, общество, технологии, сша, россия