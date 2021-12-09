09:58 09.12.2021 (обновлено: 11:41 09.12.2021)
Рогозин рассказал, как потратить сто тысяч рублей на поездку на Восточный
Глава "Роскосмоса" Рогозин: за сто тысяч вас на Восточном должны встречать на Bentley
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, какие услуги должен включать тур на Восточный, чтобы его стоимость приблизилась к 100 тысячам рублей.
Ранее на встрече Владимира Путина с участниками Конгресса молодых ученых студент Московского физико-технического института Иван Утешев заявил, что поездка на космодром обходится примерно в эту сумму, при этом большая ее часть уходит на оформление документов. Путин пообещал разобраться в ситуации.
"Да, очень странное заявление молодого человека. Ну, конечно, если вас встречает в аэропорту на Bentley (не знаю, есть ли такое авто в Амурской области) персональный водитель, с переднего сидения вам вещает очаровательная девушка — личный гид, вы обедаете в самых дорогих ресторанах Благовещенска, а потом вас на руках обносят вокруг стартовых комплексов, может, тогда такая поездка на космодром Восточный и будет стоить больших денег, и то, думаю, все же меньше 100 тысяч", — написал Рогозин на свой странице в Facebook.
По его словам, групповая турпоездка (на 100 человек на автобусе с гидом) на космодром стоила 674 100 рублей, при этом детям положена скидка 50%, работникам отрасли — 70%.
"Почему говорю, что стоила, потому что из-за пандемии космодром Восточный для подобного рода посещений с апреля 2020 года закрыт. Вот и понять не можем, откуда товарищ взял такую цену тура аж в 100 тысяч рублей? Парадокс, однако", — отметил чиновник.
Как сообщили в пресс-службе "Роскосмоса", стоимость оформления услуг с учетом туроператора для посещения Восточного составляет менее десяти тысяч рублей для взрослых и пяти тысяч — на ребенка.
"Другое дело, если речь идет о коммерческих многодневных турах, включающих стоимость авиаперелета на Дальний Восток, проживания в гостиницах, питание. Тогда стоимость такой услуги частной турфирмы может быть близка к названной сумме", —добавил Рогозин.
Кроме того, глава госкорпорации рассказал, что "Роскосмос" обсуждает с партнерскими вузами возможность посещения студентами ракетных пусков в рамках целевых учебных программ профориентации.
Кроме того, глава госкорпорации рассказал, что "Роскосмос" обсуждает с партнерскими вузами возможность посещения студентами ракетных пусков в рамках целевых учебных программ профориентации.
Указ о строительстве космодрома Восточный президент подписал в 2007 году. Непосредственно работы по созданию инфраструктуры для проведения пусков ракет "Союз" начались в 2012-м, а в 2016 году провели первый старт этого носителя. В 2019-м на Восточном началось строительство инфраструктуры для ракет семейства "Ангара".
13 декабря 2018, 08:00ТуризмПоехали! Что увидят туристы на космодроме Восточный