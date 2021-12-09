https://ria.ru/20211209/vooruzhenie-1762869713.html

Нигерия предложила России создать рабочую группу по поставкам вооружений

Нигерия предложила России создать рабочую группу по поставкам вооружений - РИА Новости, 09.12.2021

Нигерия предложила России создать рабочую группу по поставкам вооружений

Нигерия предлагает России создать рабочую группу по теме возможных новых поставок вооружений, этот вопрос обсуждается, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T09:16

2021-12-09T09:16

2021-12-09T10:01

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Нигерия предлагает России создать рабочую группу по теме возможных новых поставок вооружений, этот вопрос обсуждается, заявил в интервью РИА Новости посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху."Это (поставки вооружений - ред.) необходимо обсуждать. Военно-техническое сотрудничество дает комплексную правовую основу для таких связей. Нам нужно создать рабочую группу из технических специалистов, которая определит ключевые потребности Нигерии и запросы к России о том, как Москва может нас поддержать в сложившейся ситуации", - сказал посол.Он отметил, что пока нет конкретных планов, сейчас нигерийские власти обсуждают этот вопрос с российскими властями. По словам посла, также нет ещё и обязательств о том, какой конкретно будет возможная помощь России."Сейчас Нигерия может решать проблему терроризма. Когда возникнет необходимость, Нигерия обратится к России за помощью", - добавил посол.Читайте полный текст интервью >>>

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в мире, нигерия, москва, россия