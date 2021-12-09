https://ria.ru/20211209/voda-1763010739.html

Вице-премьер Абрамченко заявила о ненадлежащей охране пресной воды

Вице-премьер Абрамченко заявила о ненадлежащей охране пресной воды - РИА Новости, 09.12.2021

Вице-премьер Абрамченко заявила о ненадлежащей охране пресной воды

Объемов пресной воды в России достаточно, но нет точных расчетов ее количества, а также надлежащей охраны, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в эфире... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T18:55

2021-12-09T18:55

2021-12-09T18:55

общество

виктория абрамченко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592386239_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_b64853dc575fcc9476bc7e3e033697b6.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Объемов пресной воды в России достаточно, но нет точных расчетов ее количества, а также надлежащей охраны, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в эфире телеканала RTVI."В РФ достаточно запасов пресной воды… Это достояние, которым нужно дорожить… Мы очень мало знаем о запасах воды в РФ и пока еще не умеем ее охранять", - сказала Абрамченко.

https://ria.ru/20211202/voda-1761745689.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, виктория абрамченко, россия