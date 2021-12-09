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Вице-премьер Абрамченко заявила о ненадлежащей охране пресной воды
Вице-премьер Абрамченко заявила о ненадлежащей охране пресной воды - РИА Новости, 09.12.2021
Вице-премьер Абрамченко заявила о ненадлежащей охране пресной воды
Объемов пресной воды в России достаточно, но нет точных расчетов ее количества, а также надлежащей охраны, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в эфире... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T18:55
2021-12-09T18:55
2021-12-09T18:55
общество
виктория абрамченко
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Объемов пресной воды в России достаточно, но нет точных расчетов ее количества, а также надлежащей охраны, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в эфире телеканала RTVI."В РФ достаточно запасов пресной воды… Это достояние, которым нужно дорожить… Мы очень мало знаем о запасах воды в РФ и пока еще не умеем ее охранять", - сказала Абрамченко.
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общество, виктория абрамченко, россия
Вице-премьер Абрамченко заявила о ненадлежащей охране пресной воды
Вице-премьер Абрамченко: объемов пресной воды в России хватает, но ее плохо охраняют