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Республика Северная Осетия
Республика Северная Осетия - Алания
https://ria.ru/20211209/voda-1762944376.html
Планы обеспечения качественной водой Алагирского района обсудили в Москве
Планы обеспечения качественной водой Алагирского района обсудили в Москве - РИА Новости, 09.12.2021
Планы обеспечения качественной водой Алагирского района обсудили в Москве
Планы по обеспечению качественной питьевой водой населения Алагирского района Северной Осетии стали одной из тем, которую обсудили на рабочей встрече в Москве... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:13
2021-12-09T15:13
республика северная осетия - алания
алагир
марат хуснуллин
республика северная осетия - алания
сергей меняйло
жкх
россия
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ВЛАДИКАВКАЗ, 9 дек – РИА Новости. Планы по обеспечению качественной питьевой водой населения Алагирского района Северной Осетии стали одной из тем, которую обсудили на рабочей встрече в Москве глава республики Сергей Меняйло и вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба главы и правительства РСО(А).В настоящее время износ местных водопроводных сетей составляет 80%, говорится в сообщении.По словам Меняйло, которые приводит пресс-служба, для решения проблемы на первом этапе необходимо реконструировать водопроводные сети города Алагир и Алагирского района, а также построить водозабор "Лац" с водоводом с подключением к водопроводным сетям поселка Верхний Фиагдон. Стоимость реализации этих мероприятий с 2022 по 2024 годы составляет 1,682 миллиарда рублей.Глава Северной Осетии отметил, что по всем трех объектам разработана проектно-сметная документация, получены заключения государственной экспертизы.
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алагир, марат хуснуллин, республика северная осетия - алания, сергей меняйло, жкх, россия
15:13 09.12.2021
 

Планы обеспечения качественной водой Алагирского района обсудили в Москве

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Северной Осетии - Алании Сергей Меняйло во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии - Алании Сергей Меняйло во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ВЛАДИКАВКАЗ, 9 дек – РИА Новости. Планы по обеспечению качественной питьевой водой населения Алагирского района Северной Осетии стали одной из тем, которую обсудили на рабочей встрече в Москве глава республики Сергей Меняйло и вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба главы и правительства РСО(А).
В настоящее время износ местных водопроводных сетей составляет 80%, говорится в сообщении.
По словам Меняйло, которые приводит пресс-служба, для решения проблемы на первом этапе необходимо реконструировать водопроводные сети города Алагир и Алагирского района, а также построить водозабор "Лац" с водоводом с подключением к водопроводным сетям поселка Верхний Фиагдон. Стоимость реализации этих мероприятий с 2022 по 2024 годы составляет 1,682 миллиарда рублей.
Глава Северной Осетии отметил, что по всем трех объектам разработана проектно-сметная документация, получены заключения государственной экспертизы.
"Марат Хуснуллин поручил министерству строительства РФ внести предложения о возможностях финансирования объекта, в том числе с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов", - сообщили в пресс-службе.
Глава РСО–Алания Сергей Меняйло в ходе прямой линии с жителями республики - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 13:25Республика Северная Осетия - Алания
В Северной Осетии планируется рекультивировать четыре городских свалки
 
Республика Северная Осетия - АланияАлагирМарат ХуснуллинРеспублика Северная Осетия - АланияСергей МеняйлоЖКХРоссия
 
 
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