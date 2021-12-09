Планы обеспечения качественной водой Алагирского района обсудили в Москве
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Северной Осетии - Алании Сергей Меняйло во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
ВЛАДИКАВКАЗ, 9 дек – РИА Новости. Планы по обеспечению качественной питьевой водой населения Алагирского района Северной Осетии стали одной из тем, которую обсудили на рабочей встрече в Москве глава республики Сергей Меняйло и вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба главы и правительства РСО(А).
В настоящее время износ местных водопроводных сетей составляет 80%, говорится в сообщении.
По словам Меняйло, которые приводит пресс-служба, для решения проблемы на первом этапе необходимо реконструировать водопроводные сети города Алагир и Алагирского района, а также построить водозабор "Лац" с водоводом с подключением к водопроводным сетям поселка Верхний Фиагдон. Стоимость реализации этих мероприятий с 2022 по 2024 годы составляет 1,682 миллиарда рублей.
Глава Северной Осетии отметил, что по всем трех объектам разработана проектно-сметная документация, получены заключения государственной экспертизы.
"Марат Хуснуллин поручил министерству строительства РФ внести предложения о возможностях финансирования объекта, в том числе с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов", - сообщили в пресс-службе.