https://ria.ru/20211209/voda-1762944376.html

Планы обеспечения качественной водой Алагирского района обсудили в Москве

Планы обеспечения качественной водой Алагирского района обсудили в Москве - РИА Новости, 09.12.2021

Планы обеспечения качественной водой Алагирского района обсудили в Москве

Планы по обеспечению качественной питьевой водой населения Алагирского района Северной Осетии стали одной из тем, которую обсудили на рабочей встрече в Москве... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T15:13

2021-12-09T15:13

2021-12-09T15:13

республика северная осетия - алания

алагир

марат хуснуллин

республика северная осетия - алания

сергей меняйло

жкх

россия

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ВЛАДИКАВКАЗ, 9 дек – РИА Новости. Планы по обеспечению качественной питьевой водой населения Алагирского района Северной Осетии стали одной из тем, которую обсудили на рабочей встрече в Москве глава республики Сергей Меняйло и вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба главы и правительства РСО(А).В настоящее время износ местных водопроводных сетей составляет 80%, говорится в сообщении.По словам Меняйло, которые приводит пресс-служба, для решения проблемы на первом этапе необходимо реконструировать водопроводные сети города Алагир и Алагирского района, а также построить водозабор "Лац" с водоводом с подключением к водопроводным сетям поселка Верхний Фиагдон. Стоимость реализации этих мероприятий с 2022 по 2024 годы составляет 1,682 миллиарда рублей.Глава Северной Осетии отметил, что по всем трех объектам разработана проектно-сметная документация, получены заключения государственной экспертизы.

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алагир, марат хуснуллин, республика северная осетия - алания, сергей меняйло, жкх, россия