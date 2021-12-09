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В Генштабе рассказали, как Россия наращивает потенциал ВКС
В Генштабе рассказали, как Россия наращивает потенциал ВКС - РИА Новости, 09.12.2021
В Генштабе рассказали, как Россия наращивает потенциал ВКС
Россия парирует потенциальные угрозы в воздушно-космической сфере за счёт совершенствования боевого потенциала Воздушно-космических сил (ВКС), заявил начальник... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T12:51
2021-12-09T12:52
безопасность
сирия
су-34
панцирь-с1
валерий герасимов
воздушно-космические силы россии
зрс с-350 "витязь"
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия парирует потенциальные угрозы в воздушно-космической сфере за счёт совершенствования боевого потенциала Воздушно-космических сил (ВКС), заявил начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств в четверг."Для наращивания возможностей воздушно-космической обороны по своевременному обнаружению и предупреждению о ракетном нападении выведен на орбиту очередной космический аппарат Единой космической системы. Продолжается строительство радиолокационных станций системы загоризонтного обнаружения воздушных целей, позволяющих контролировать воздушное пространство на удалении до двух тысяч километров от нашей границы", - сказал Герасимов.По его словам, соединения и воинские части ВКС оснащаются современной и модернизированной авиационной техникой, зенитными ракетными комплексами, радиолокационными станциями и комплексами различного назначения."Приоритет отдается таким вооружениям, как Су-57, Су-35С и Су-34, а также зенитным ракетным комплексам С-400, С-350 и "Панцирь-С"", - отметил начальник Генштаба."Дальнейшее развитие получила беспилотная авиация. На оснащение войск поставлены новые разведывательно-ударные комплексы с беспилотными летательными аппаратами, успешно прошедшими испытания в боевых действиях на территории Сирии. Расширяются также возможности по ведению радиоэлектронной борьбы, нанесению высокоточных ударов, увеличению дальности и продолжительности полёта", - сказал Герасимов.
https://ria.ru/20211129/samolety-1761189864.html
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безопасность, сирия, су-34, панцирь-с1, валерий герасимов, воздушно-космические силы россии, зрс с-350 "витязь", россия
12:51 09.12.2021 (обновлено: 12:52 09.12.2021)
 
В Генштабе рассказали, как Россия наращивает потенциал ВКС

Глава Генштаба Герасимов: Россия наращивает потенциал ВКС за счет РЛС и ПВО

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия парирует потенциальные угрозы в воздушно-космической сфере за счёт совершенствования боевого потенциала Воздушно-космических сил (ВКС), заявил начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств в четверг.
"Для наращивания возможностей воздушно-космической обороны по своевременному обнаружению и предупреждению о ракетном нападении выведен на орбиту очередной космический аппарат Единой космической системы. Продолжается строительство радиолокационных станций системы загоризонтного обнаружения воздушных целей, позволяющих контролировать воздушное пространство на удалении до двух тысяч километров от нашей границы", - сказал Герасимов.
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По его словам, соединения и воинские части ВКС оснащаются современной и модернизированной авиационной техникой, зенитными ракетными комплексами, радиолокационными станциями и комплексами различного назначения.
"Приоритет отдается таким вооружениям, как Су-57, Су-35С и Су-34, а также зенитным ракетным комплексам С-400, С-350 и "Панцирь-С"", - отметил начальник Генштаба.
"Дальнейшее развитие получила беспилотная авиация. На оснащение войск поставлены новые разведывательно-ударные комплексы с беспилотными летательными аппаратами, успешно прошедшими испытания в боевых действиях на территории Сирии. Расширяются также возможности по ведению радиоэлектронной борьбы, нанесению высокоточных ударов, увеличению дальности и продолжительности полёта", - сказал Герасимов.
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БезопасностьСирияСу-34Панцирь-С1Валерий ГерасимовВоздушно-космические силы РоссииЗРС С-350 "Витязь"Россия
 
 
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