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Почему россияне держатся за невыгодные вклады
Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вклады - РИА Новости, 09.12.2021
Почему россияне держатся за невыгодные вклады
Россияне не могут инвестировать сбережения на бирже и выбирают невыгодные банковские вклады из-за низких доходов и небольших накоплений, рассказал агентству... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T02:17
2021-12-09T02:17
экономика
александр абрамов
вклады
россия
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Россияне не могут инвестировать сбережения на бирже и выбирают невыгодные банковские вклады из-за низких доходов и небольших накоплений, рассказал агентству "Прайм" завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.Он назвал статистику, согласно которой россияне открыли 15 миллионов счетов у брокеров, лукавой. Ссылаясь на данные Банка России, эксперт напоминает, что 62% указанных счетов (9,3 миллиона) пустые, на 19% счетов (2,9 миллиона) стоимость активов не превышает 10 тысяч рублей. По словам экономиста, хотя в биржевые инструменты граждане стали инвестировать активнее, но традиционные и менее рискованные вложения остаются в приоритете.По оценкам собеседника агентства, доходность среднего портфеля домашнего хозяйства в России за последние 5 лет ниже, чем доходность инвестиций в государственные облигации и в корпоративных облигации первого эшелона.
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экономика, александр абрамов, вклады, россия
02:17 09.12.2021
 
Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вклады

Аналитик Абрамов заявил, что россияне выбирают невыгодные вклады из-за низких доходов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Россияне не могут инвестировать сбережения на бирже и выбирают невыгодные банковские вклады из-за низких доходов и небольших накоплений, рассказал агентству "Прайм" завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.
Он назвал статистику, согласно которой россияне открыли 15 миллионов счетов у брокеров, лукавой. Ссылаясь на данные Банка России, эксперт напоминает, что 62% указанных счетов (9,3 миллиона) пустые, на 19% счетов (2,9 миллиона) стоимость активов не превышает 10 тысяч рублей. По словам экономиста, хотя в биржевые инструменты граждане стали инвестировать активнее, но традиционные и менее рискованные вложения остаются в приоритете.
"Я бы назвал это явление "робингудизацией" внутреннего фондового рынка, подразумевая американского брокера Robinhood, который вовлек в биржевые спекуляции в США примерно 23 миллиона преимущественно молодых граждан, но не сделал ничего, чтобы приобщить их к ценностям долгосрочных сбережений", — парировал Абрамов.
По оценкам собеседника агентства, доходность среднего портфеля домашнего хозяйства в России за последние 5 лет ниже, чем доходность инвестиций в государственные облигации и в корпоративных облигации первого эшелона.
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