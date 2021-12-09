https://ria.ru/20211209/vklady-1762856878.html

Почему россияне держатся за невыгодные вклады

Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вклады - РИА Новости, 09.12.2021

Почему россияне держатся за невыгодные вклады

Россияне не могут инвестировать сбережения на бирже и выбирают невыгодные банковские вклады из-за низких доходов и небольших накоплений, рассказал агентству... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T02:17

2021-12-09T02:17

2021-12-09T02:17

экономика

александр абрамов

вклады

россия

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Россияне не могут инвестировать сбережения на бирже и выбирают невыгодные банковские вклады из-за низких доходов и небольших накоплений, рассказал агентству "Прайм" завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.Он назвал статистику, согласно которой россияне открыли 15 миллионов счетов у брокеров, лукавой. Ссылаясь на данные Банка России, эксперт напоминает, что 62% указанных счетов (9,3 миллиона) пустые, на 19% счетов (2,9 миллиона) стоимость активов не превышает 10 тысяч рублей. По словам экономиста, хотя в биржевые инструменты граждане стали инвестировать активнее, но традиционные и менее рискованные вложения остаются в приоритете.По оценкам собеседника агентства, доходность среднего портфеля домашнего хозяйства в России за последние 5 лет ниже, чем доходность инвестиций в государственные облигации и в корпоративных облигации первого эшелона.

https://ria.ru/20211209/nalogi-1762856154.html

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экономика, александр абрамов, вклады, россия