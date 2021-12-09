Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вклады
Аналитик Абрамов заявил, что россияне выбирают невыгодные вклады из-за низких доходов
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Россияне не могут инвестировать сбережения на бирже и выбирают невыгодные банковские вклады из-за низких доходов и небольших накоплений, рассказал агентству "Прайм" завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.
Он назвал статистику, согласно которой россияне открыли 15 миллионов счетов у брокеров, лукавой. Ссылаясь на данные Банка России, эксперт напоминает, что 62% указанных счетов (9,3 миллиона) пустые, на 19% счетов (2,9 миллиона) стоимость активов не превышает 10 тысяч рублей. По словам экономиста, хотя в биржевые инструменты граждане стали инвестировать активнее, но традиционные и менее рискованные вложения остаются в приоритете.
"Я бы назвал это явление "робингудизацией" внутреннего фондового рынка, подразумевая американского брокера Robinhood, который вовлек в биржевые спекуляции в США примерно 23 миллиона преимущественно молодых граждан, но не сделал ничего, чтобы приобщить их к ценностям долгосрочных сбережений", — парировал Абрамов.
По оценкам собеседника агентства, доходность среднего портфеля домашнего хозяйства в России за последние 5 лет ниже, чем доходность инвестиций в государственные облигации и в корпоративных облигации первого эшелона.