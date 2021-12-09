https://ria.ru/20211209/vino-1762925540.html

Эксперт прокомментировал сообщения о росте цен на импортное вино

Эксперт прокомментировал сообщения о росте цен на импортное вино - РИА Новости, 09.12.2021

Эксперт прокомментировал сообщения о росте цен на импортное вино

Определенная часть импортируемых в РФ зарубежных вин может прибавить в стоимости до 10%, но сообщения о росте отпускных цен почти на четверть нельзя назвать... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T13:38

2021-12-09T13:38

2021-12-09T13:38

экономика

испания

италия

рбк (медиагруппа)

вадим дробиз

центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя (цифрра)

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Определенная часть импортируемых в РФ зарубежных вин может прибавить в стоимости до 10%, но сообщения о росте отпускных цен почти на четверть нельзя назвать иначе как маркетинговой аферой зарубежных производителей. Такое мнение высказал РИА Новости директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.Издание РБК в четверг написало, что крупные импортеры вина и розничные сети в рамках закупочных переговоров получили уведомления от поставщиков о повышении стоимости продукции на 20-25%, среди причин назывались плохой урожай винограда, рост издержек на производство и логистику."Я рассматриваю это как маркетинговую аферу западных производителей вина. Я думаю, что на 25% подорожания импортного вина у нас не будет, будет, наверно на 10%, и то не всего импортного. Будоражат население перед Новым годом", - сказал Дробиз."Действительно, в этом году в Европе были определенные климатические трудности. В России тоже, тем не менее, Россия собрала вполне нормальный урожай винограда. Франция, Италия и Испания еще в начале лета оповестили, что урожай будет на 20-25% ниже", - напомнил собеседник агентства.За счет этого "слуха", продолжил Дробиз, продажи иностранных вин в 2021 году выросли на 25%, а коньяка – на 23%. "То есть мировой рынок купил на опасениях, что их будет дефицит и цены вырастут. И поэтому фактически мировой рынок перевыполнил план закупок в этом году на 25%. Афера? Конечно", - считает Дробиз.По его мнению, несмотря на трудности с плохим урожаем, 90% иностранных производителей могли этих проблем и не заметить благодаря "колоссальному запасу виноматериалов", и для нового повышения отпускных цен почти на четверть тем более нет экономических оснований."Почему на 25%, что это за авантюра такая? Вполне могли бы повысить и на 10% - этого вполне достаточно. Тем более, что в следующем году закупки будут ниже, потому что в этом году мировой рынок закупил у них значительно больше продукции", - сказал Дробиз.Стимуляция спросаПричины подобных ситуаций - в стагнации потребительского спроса, который приходится стимулировать различными маркетинговыми акциями, считает глава ЦИФРРА. "Почему все это происходит? По одной простой причине: мировой рынок вина перестал расти 70 лет назад", - считает эксперт."За эти 70 лет потребление пива в мире выросло в 4 раза, крепкого алкоголя - в два раза, винодельческая продукция - остановилась в своем развитии. Она бы рухнула и ниже, но удержаться на стабильном уровне позволили различные хорошие маркетинговые ходы", - добавил Дробиз. В качестве таких примеров он назвал появление и рост популярности вин стран Нового Света, а также гаражных вин (маленьких виноделен - ред.)."Удорожание вина идет – например, вина Бордо за последние 15 лет подорожали раз в пять. Но общий объем последние 70 лет колеблется вокруг одного показателя - плюс минус 10%. Поэтому виноделам – именно производителям западного рынка, я ни в коей мере не обвиняю наших импортеров, - нужно заработать. Бизнес диктует свои законы", - заключил Дробиз.

https://ria.ru/20211209/standart-1762862186.html

https://ria.ru/20211207/vino-1762565567.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211201/vino-1761605003.html

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экономика, испания, италия, рбк (медиагруппа), вадим дробиз, центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя (цифрра), россия