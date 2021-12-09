https://ria.ru/20211209/vertolety-1762859888.html

МЧС получит вертолеты Ми-8АМТШ-ВА для полетов в Арктике, сообщил источник

МЧС получит вертолеты Ми-8АМТШ-ВА для полетов в Арктике, сообщил источник - РИА Новости, 09.12.2021

МЧС получит вертолеты Ми-8АМТШ-ВА для полетов в Арктике, сообщил источник

МЧС в 2022-2023 годах получит на вооружение четыре штурмовых вертолета Ми-8АМТШ-ВА для службы в Арктике, сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T03:19

2021-12-09T03:19

2021-12-09T03:19

безопасность

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

арктика

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. МЧС в 2022-2023 годах получит на вооружение четыре штурмовых вертолета Ми-8АМТШ-ВА для службы в Арктике, сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе."Контракт подписан, две первые машины Ми-8АМТШ-ВА МЧС получит в 2022 году и две в 2023 году", - сказал собеседник агентства.Он напомнил, что ранее был заключен контракт с МЧС на девять новейших Ми-38 с поставками в2023-2024 годах.Ми-8АМТШ-ВА (арктический), имеющий ряд конструктивных особенностей, обеспечивает его эксплуатацию даже при 60-градусном морозе. Он создан на базе последней модификации военно-транспортного вертолёта Ми-8АМТШ-В. Машина отличается новыми газотурбинными двигателями "Климов" с увеличенной мощностью и автоматической системой контроля. Также её отличает более мощная вспомогательная силовая установка, усиленная трансмиссия и обновлённая авионика.

https://ria.ru/20210722/vertolet-1742410076.html

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), арктика