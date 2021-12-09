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МЧС получит вертолеты Ми-8АМТШ-ВА для полетов в Арктике, сообщил источник
МЧС получит вертолеты Ми-8АМТШ-ВА для полетов в Арктике, сообщил источник - РИА Новости, 09.12.2021
МЧС получит вертолеты Ми-8АМТШ-ВА для полетов в Арктике, сообщил источник
МЧС в 2022-2023 годах получит на вооружение четыре штурмовых вертолета Ми-8АМТШ-ВА для службы в Арктике, сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T03:19
2021-12-09T03:19
безопасность
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
арктика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. МЧС в 2022-2023 годах получит на вооружение четыре штурмовых вертолета Ми-8АМТШ-ВА для службы в Арктике, сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе."Контракт подписан, две первые машины Ми-8АМТШ-ВА МЧС получит в 2022 году и две в 2023 году", - сказал собеседник агентства.Он напомнил, что ранее был заключен контракт с МЧС на девять новейших Ми-38 с поставками в2023-2024 годах.Ми-8АМТШ-ВА (арктический), имеющий ряд конструктивных особенностей, обеспечивает его эксплуатацию даже при 60-градусном морозе. Он создан на базе последней модификации военно-транспортного вертолёта Ми-8АМТШ-В. Машина отличается новыми газотурбинными двигателями "Климов" с увеличенной мощностью и автоматической системой контроля. Также её отличает более мощная вспомогательная силовая установка, усиленная трансмиссия и обновлённая авионика.
https://ria.ru/20210722/vertolet-1742410076.html
арктика
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безопасность, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), арктика
03:19 09.12.2021
 
МЧС получит вертолеты Ми-8АМТШ-ВА для полетов в Арктике, сообщил источник

МЧС получит четыре штурмовых вертолета Ми-8АМТШ-ВА для полетов в Арктике, сообщил источник

© РИА Новости / предоставлено пресс-службой Улан-Удэнского авиационного завода / Перейти в фотобанкПервый арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА передан морской авиации ВМФ России
Первый арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА передан морской авиации ВМФ России - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / предоставлено пресс-службой Улан-Удэнского авиационного завода
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. МЧС в 2022-2023 годах получит на вооружение четыре штурмовых вертолета Ми-8АМТШ-ВА для службы в Арктике, сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе.
"Контракт подписан, две первые машины Ми-8АМТШ-ВА МЧС получит в 2022 году и две в 2023 году", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что ранее был заключен контракт с МЧС на девять новейших Ми-38 с поставками в2023-2024 годах.
Ми-8АМТШ-ВА (арктический), имеющий ряд конструктивных особенностей, обеспечивает его эксплуатацию даже при 60-градусном морозе. Он создан на базе последней модификации военно-транспортного вертолёта Ми-8АМТШ-В. Машина отличается новыми газотурбинными двигателями "Климов" с увеличенной мощностью и автоматической системой контроля. Также её отличает более мощная вспомогательная силовая установка, усиленная трансмиссия и обновлённая авионика.
Вертолет Ми-38 во время испытаний в аэропорту Мирный в Якутии - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 17:16
МЧС подписало контракт на поставку девяти Ми-38
 
БезопасностьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Арктика
 
 
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