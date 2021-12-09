https://ria.ru/20211209/vdv-1762925914.html

Глава Генштаба рассказал о наращивании боевых возможностей ВДВ

Глава Генштаба рассказал о наращивании боевых возможностей ВДВ - РИА Новости, 09.12.2021

Глава Генштаба рассказал о наращивании боевых возможностей ВДВ

Боевые возможности Воздушно-десантных войск наращиваются с учётом роста напряжённости вблизи государственной границы России, сообщил в четверг начальник... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T13:39

2021-12-09T13:39

2021-12-09T13:39

безопасность

воздушно-десантные войска россии

валерий герасимов

бмд-4м

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Боевые возможности Воздушно-десантных войск наращиваются с учётом роста напряжённости вблизи государственной границы России, сообщил в четверг начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств."В этом году сформированы два десантно-штурмовых полка. В боевых соединениях и воинских частях осуществляется формирование подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотной авиации. Высокими темпами идет переоснащение на современные образцы вооружения и военной техники, в том числе на БМД-4М, БТР-МДМ", - сказал Герасимов.По его словам, возможности ВДВ, являющиеся основой сил быстрого реагирования, наращиваются, "учитывая увеличение очагов нестабильности вблизи нашей границы".

https://ria.ru/20211201/vdv-1761565612.html

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безопасность, воздушно-десантные войска россии, валерий герасимов, бмд-4м