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Пожар в Калининградской области не затронул замок Вальдау
Пожар в Калининградской области не затронул замок Вальдау - РИА Новости, 09.12.2021
Пожар в Калининградской области не затронул замок Вальдау
Пожар под Калининградом не затронул замок Вальдау, горит заброшенный склад на территории замкового комплекса, уточнили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T13:17
2021-12-09T13:17
2021-12-09T13:39
культура
происшествия
калининград
калининградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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КАЛИНИНГРАД, 9 дек – РИА Новости. Пожар под Калининградом не затронул замок Вальдау, горит заброшенный склад на территории замкового комплекса, уточнили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по области. Ранее сообщалось, что горит замок Вальдау XIII века."Пожар не затронул замок Вальдау, горит здание заброшенного склада на территории замкового комплекса. Исторической ценности оно не представляет", - добавили в управлении. В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила 15х50 метров."В Калининграде ликвидировано открытое горение в неэксплуатируемом здании по адресу: поселок Низовье, улица Калининградская, 7а. Горела кровля на площади 600 метров квадратных. Людей в здании не было. Угрозы распространения на замок Вальдау нет - комплекс расположен в 500 метрах, через дорогу", - позже добавили в сообщении.Замок Вальдау — старинный прусский замок Тевтонского ордена, расположенный в посёлке Низовье, который до переименования также назывался Вальдау.В 2007 году постановлением правительства Калининградской области замок Вальдау получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Тогда здание признали аварийным из-за угрозы обрушения крывши и закрыли. Левый флигель оставался действующим, в нем находится краеведческий музей.
https://ria.ru/20210402/pozhar-1603973880.html
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происшествия, калининград, калининградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
13:17 09.12.2021 (обновлено: 13:39 09.12.2021)
Пожар в Калининградской области не затронул замок Вальдау
В МЧС уточнили, что в Калининградской области загорелся склад недалеко от замка Вальдау