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В Калининградской области загорелся замок Вальдау XIII века

В Калининградской области загорелся замок Вальдау XIII века - РИА Новости, 09.12.2021

В Калининградской области загорелся замок Вальдау XIII века

В поселке Низовье под Калининградом горит замок Вальдау — памятник культурного наследия XIII века, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T10:48

2021-12-09T10:48

2021-12-09T13:01

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калининградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЛИНИНГРАД, 9 дек — РИА Новости. В поселке Низовье под Калининградом горит замок Вальдау — памятник культурного наследия XIII века, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС. "Огнем охвачено одно из зданий замкового комплекса, на месте пожара работают четыре пожарных расчета", — рассказали ведомстве.Позже там уточнили, что сам замок пожар не затронул — на территории горел заброшенный склад.Вальдау — старинный прусский замок Тевтонского ордена. Такое название носило и поселение, где он расположен.В 2007 году постановлением правительства Калининградской области замок получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Тогда здание признали аварийным из-за угрозы обрушения крыши и закрыли. Левый флигель оставался действующим, в нем расположен краеведческий музей.

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