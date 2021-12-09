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В Калининградской области загорелся замок Вальдау XIII века
В Калининградской области загорелся замок Вальдау XIII века - РИА Новости, 09.12.2021
В Калининградской области загорелся замок Вальдау XIII века
В поселке Низовье под Калининградом горит замок Вальдау — памятник культурного наследия XIII века, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T10:48
2021-12-09T10:48
2021-12-09T13:01
происшествия
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культура
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КАЛИНИНГРАД, 9 дек — РИА Новости. В поселке Низовье под Калининградом горит замок Вальдау — памятник культурного наследия XIII века, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС. "Огнем охвачено одно из зданий замкового комплекса, на месте пожара работают четыре пожарных расчета", — рассказали ведомстве.Позже там уточнили, что сам замок пожар не затронул — на территории горел заброшенный склад.Вальдау — старинный прусский замок Тевтонского ордена. Такое название носило и поселение, где он расположен.В 2007 году постановлением правительства Калининградской области замок получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Тогда здание признали аварийным из-за угрозы обрушения крыши и закрыли. Левый флигель оставался действующим, в нем расположен краеведческий музей.
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происшествия, калининград, калининградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
10:48 09.12.2021 (обновлено: 13:01 09.12.2021)
В Калининградской области загорелся замок Вальдау XIII века
В Калининградской области горит замок Вальдау — памятник культурного наследия XIII века
КАЛИНИНГРАД, 9 дек — РИА Новости.
В поселке Низовье под Калининградом
горит замок Вальдау — памятник культурного наследия XIII века, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС
.
"Огнем охвачено одно из зданий замкового комплекса, на месте пожара работают четыре пожарных расчета", — рассказали ведомстве.
Позже там уточнили, что сам замок пожар не затронул — на территории горел заброшенный склад.
Вальдау — старинный прусский замок Тевтонского ордена. Такое название носило и поселение, где он расположен.
В 2007 году постановлением правительства Калининградской области замок получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Тогда здание признали аварийным из-за угрозы обрушения крыши и закрыли. Левый флигель оставался действующим, в нем расположен краеведческий музей.