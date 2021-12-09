https://ria.ru/20211209/uzhestochenie-1762864452.html
Генпрокуратура выступила за ужесточение наказания для мелких взяточников
Генпрокуратура выступила за ужесточение наказания для мелких взяточников - РИА Новости, 09.12.2021
Генпрокуратура выступила за ужесточение наказания для мелких взяточников
Генеральная прокуратура России выступила за ужесточение наказания для мелких взяточников, если они были в группе или прибегали к вымогательству, сообщил РИА... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T07:04
2021-12-09T07:04
2021-12-09T11:09
происшествия
игорь краснов
россия
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура России выступила за ужесточение наказания для мелких взяточников, если они были в группе или прибегали к вымогательству, сообщил РИА Новости глава ведомства Игорь Краснов."Подготовлен законопроект по ужесточению ответственности для мелких взяточников, когда их действия сопряжены с вымогательством, совершены в составе группы и другие", - сказал Краснов.По его словам, не всегда тяжесть содеянного определяется размером взятки, пусть размер и относительно незначительный."Думаю, что ответственность должна быть усилена для тех, кто в желании реализации своих преступных намерений избирает крайне опасные формы криминального поведения. Согласитесь, одно дело получить взятку как условную благодарность за выполнение своих обязанностей, другое - когда несколько человек требуют передачи денег, угрожая гражданину неблагоприятными последствиями. Оба сценария неприемлемы, однако угрозы и другие квалифицирующие признаки должны влечь за собой более суровое наказание", - пояснил генпрокурор.Читайте полный текст интервью Игоря Краснова >>
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происшествия, игорь краснов, россия
07:04 09.12.2021 (обновлено: 11:09 09.12.2021)
Генпрокуратура выступила за ужесточение наказания для мелких взяточников
Генпрокурор Краснов рассказал об ужесточении наказания для мелких взяточников
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости.
Генеральная прокуратура России
выступила за ужесточение наказания для мелких взяточников, если они были в группе или прибегали к вымогательству, сообщил РИА Новости глава ведомства Игорь Краснов
.
"Подготовлен законопроект по ужесточению ответственности для мелких взяточников, когда их действия сопряжены с вымогательством, совершены в составе группы и другие", - сказал Краснов.
По его словам, не всегда тяжесть содеянного определяется размером взятки, пусть размер и относительно незначительный.
"Думаю, что ответственность должна быть усилена для тех, кто в желании реализации своих преступных намерений избирает крайне опасные формы криминального поведения. Согласитесь, одно дело получить взятку как условную благодарность за выполнение своих обязанностей, другое - когда несколько человек требуют передачи денег, угрожая гражданину неблагоприятными последствиями. Оба сценария неприемлемы, однако угрозы и другие квалифицирующие признаки должны влечь за собой более суровое наказание", - пояснил генпрокурор.