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Названа уступка Байдена Путину
FT рассказала об уступке Байдена Путину - РИА Новости, 09.12.2021
Названа уступка Байдена Путину
Президент США Джо Байден сделал России значительную дипломатическую уступку, заявив о подготовке встречи для обсуждения обеспокоенности Москвы по поводу... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T05:25
2021-12-09T13:39
в мире
украина
сша
владимир путин
джо байден
нато
восточная европа
россия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден сделал России значительную дипломатическую уступку, заявив о подготовке встречи для обсуждения обеспокоенности Москвы по поводу расширения НАТО, пишет британская газета Financial Times.Российские власти, как отмечается в статье, хотят, чтобы альянс взял на себя обязательство отказаться от продвижения на восток."Но упоминание Байдена о поиске потенциального "компромисса" с Москвой в Восточной Европе испугает многих восточноевропейских членов НАТО и союзников США, которые опасаются, что Путин использует угрозу применения военной силы, чтобы добиться уступок относительно военного присутствия США в Европе", — пишет издание.Дату "встречи на высоком уровне" анонсируют ближе к концу рабочей недели, заявил ранее глава Белого дома. В саммите, помимо России и Соединенных Штатов, примут участие минимум четыре "ключевых союзника" Вашингтона. О каких именно государствах идет речь, Байден не уточнил.По словам американского лидера, страны обсудят опасения России по поводу действий НАТО. Онлайн-переговоры президентов России и США прошли 7 декабря. Они длились около двух часов. Во время встречи Путин сказал главе США, что "красные линии" — это дальнейшее перемещение НАТО на восток и развертывание на Украине наступательных вооружений. Байден в свою очередь пригрозил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительную военную помощь и укрепит восточный флаг блока. Москва не раз отвергала обвинения в "агрессии", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. По мнению российской стороны, Запад использует такие заявления как предлог, чтобы расположить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211208/nato-1762801422.html
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украина
сша
восточная европа
россия
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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, нато, восточная европа, россия
05:25 09.12.2021 (обновлено: 13:39 09.12.2021)
 
FT рассказала об уступке Байдена Путину

Financial Times: Байден пошел на уступку Путину, согласившись обсудить расширение НАТО

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден сделал России значительную дипломатическую уступку, заявив о подготовке встречи для обсуждения обеспокоенности Москвы по поводу расширения НАТО, пишет британская газета Financial Times.
Российские власти, как отмечается в статье, хотят, чтобы альянс взял на себя обязательство отказаться от продвижения на восток.
"Но упоминание Байдена о поиске потенциального "компромисса" с Москвой в Восточной Европе испугает многих восточноевропейских членов НАТО и союзников США, которые опасаются, что Путин использует угрозу применения военной силы, чтобы добиться уступок относительно военного присутствия США в Европе", — пишет издание.
Дату "встречи на высоком уровне" анонсируют ближе к концу рабочей недели, заявил ранее глава Белого дома. В саммите, помимо России и Соединенных Штатов, примут участие минимум четыре "ключевых союзника" Вашингтона. О каких именно государствах идет речь, Байден не уточнил.
По словам американского лидера, страны обсудят опасения России по поводу действий НАТО.
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Онлайн-переговоры президентов России и США прошли 7 декабря. Они длились около двух часов. Во время встречи Путин сказал главе США, что "красные линии" — это дальнейшее перемещение НАТО на восток и развертывание на Украине наступательных вооружений. Байден в свою очередь пригрозил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительную военную помощь и укрепит восточный флаг блока.
Москва не раз отвергала обвинения в "агрессии", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. По мнению российской стороны, Запад использует такие заявления как предлог, чтобы расположить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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В миреУкраинаСШАВладимир ПутинДжо БайденНАТОВосточная ЕвропаРоссия
 
 
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