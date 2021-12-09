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Нахождение корабля "Донбасс" в Азовском море законно, считают в МО Украины
Нахождение корабля "Донбасс" в Азовском море законно, считают в МО Украины - РИА Новости, 09.12.2021
Нахождение корабля "Донбасс" в Азовском море законно, считают в МО Украины
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинский корабль находится в Азовском море на законных основаниях, так как это акватория совместного... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T23:28
2021-12-09T23:34
в мире
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
военно-морские силы украины
азовское море
керченский пролив
алексей резников
россия
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КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинский корабль находится в Азовском море на законных основаниях, так как это акватория совместного пользования.Ранее ФСБ РФ заявило, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет."Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна – судна без оружия... В целом же – Азовское море – это акватория совместного пользования, мы там находимся на законных основаниях", - заявил Резников в комментарии украинскому изданию Lb.ua.
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в мире, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), военно-морские силы украины, азовское море, керченский пролив, алексей резников, россия
23:28 09.12.2021 (обновлено: 23:34 09.12.2021)
 
Нахождение корабля "Донбасс" в Азовском море законно, считают в МО Украины

Минобороны Украины: корабль "Донбасс" находится в Азовском море на законных основаниях

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкМоряки высаживаются на корабль Военно-морских сил Украины "Балта" на первом этапе морской фазы военных учений "Sea Breeze-2021"
Моряки высаживаются на корабль Военно-морских сил Украины Балта на первом этапе морской фазы военных учений Sea Breeze-2021 - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинский корабль находится в Азовском море на законных основаниях, так как это акватория совместного пользования.
Ранее ФСБ РФ заявило, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет.
"Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна – судна без оружия... В целом же – Азовское море – это акватория совместного пользования, мы там находимся на законных основаниях", - заявил Резников в комментарии украинскому изданию Lb.ua.
Корабль управления Донбасс ВМС Украины - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
Вчера, 23:13
ФСБ: корабль ВМС Украины, двигавшийся в сторону Керчи, лег на обратный курс
 
В миреФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Военно-морские силы УкраиныАзовское мореКерченский проливАлексей РезниковРоссия
 
 
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