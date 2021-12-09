https://ria.ru/20211209/ukraina-1763044062.html

Нахождение корабля "Донбасс" в Азовском море законно, считают в МО Украины

Нахождение корабля "Донбасс" в Азовском море законно, считают в МО Украины - РИА Новости, 09.12.2021

Нахождение корабля "Донбасс" в Азовском море законно, считают в МО Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинский корабль находится в Азовском море на законных основаниях, так как это акватория совместного... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T23:28

2021-12-09T23:28

2021-12-09T23:34

в мире

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

военно-морские силы украины

азовское море

керченский пролив

алексей резников

россия

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КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинский корабль находится в Азовском море на законных основаниях, так как это акватория совместного пользования.Ранее ФСБ РФ заявило, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет."Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна – судна без оружия... В целом же – Азовское море – это акватория совместного пользования, мы там находимся на законных основаниях", - заявил Резников в комментарии украинскому изданию Lb.ua.

https://ria.ru/20211209/korabl-1763042431.html

азовское море

керченский пролив

россия

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в мире, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), военно-морские силы украины, азовское море, керченский пролив, алексей резников, россия