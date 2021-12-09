https://ria.ru/20211209/ukraina-1763041919.html
Офис Зеленского прокомментировал слова Байдена о вступлении Украины в НАТО
Офис Зеленского прокомментировал слова Байдена о вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 09.12.2021
Офис Зеленского прокомментировал слова Байдена о вступлении Украины в НАТО
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что президент США Джо Байден в ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским сказал ему, что... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T23:08
2021-12-09T23:08
2021-12-09T23:29
в мире
украина
нато
киев
сша
джо байден
владимир зеленский
андрей ермак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/13/1524431345_0:0:2919:1642_1920x0_80_0_0_d79922cea6c6b8608a22c4c2a8904639.jpg
КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что президент США Джо Байден в ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским сказал ему, что решение о вступлении Киева в НАТО зависит от украинского народа.Вместе с тем Ермак сказал, что Байден и Зеленский не обсуждали возможные компромиссы в вопросе интеграции Киева в НАТО, которые не отвечают интересам Украины.Президент США Джо Байден в среду сообщил журналистам, что готовится встреча США и ведущих стран НАТО с Россией. По словам Байдена, к пятнице будет объявлено о встрече на высоком уровне США и, как минимум, четырех главных союзников по НАТО с Россией, чтобы обсудить обеспокоенность РФ по поводу расширения НАТО и выработать меры для снижения напряжения на восточном фланге альянса.
https://ria.ru/20211209/pomosch-1763042209.html
украина
киев
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/13/1524431345_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_cac6bfd9b27959c8b501b2ca49a28670.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, андрей ермак, россия
23:08 09.12.2021 (обновлено: 23:29 09.12.2021)
Офис Зеленского прокомментировал слова Байдена о вступлении Украины в НАТО
Офис Зеленского: Байден считает, что решение о вступлении Украины в НАТО зависит от народа