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Офис Зеленского прокомментировал слова Байдена о вступлении Украины в НАТО
Офис Зеленского прокомментировал слова Байдена о вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 09.12.2021
Офис Зеленского прокомментировал слова Байдена о вступлении Украины в НАТО
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что президент США Джо Байден в ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским сказал ему, что... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T23:08
2021-12-09T23:29
в мире
украина
нато
киев
сша
джо байден
владимир зеленский
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КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что президент США Джо Байден в ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским сказал ему, что решение о вступлении Киева в НАТО зависит от украинского народа.Вместе с тем Ермак сказал, что Байден и Зеленский не обсуждали возможные компромиссы в вопросе интеграции Киева в НАТО, которые не отвечают интересам Украины.Президент США Джо Байден в среду сообщил журналистам, что готовится встреча США и ведущих стран НАТО с Россией. По словам Байдена, к пятнице будет объявлено о встрече на высоком уровне США и, как минимум, четырех главных союзников по НАТО с Россией, чтобы обсудить обеспокоенность РФ по поводу расширения НАТО и выработать меры для снижения напряжения на восточном фланге альянса.
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в мире, украина, нато, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, андрей ермак, россия
23:08 09.12.2021 (обновлено: 23:29 09.12.2021)
 
Офис Зеленского прокомментировал слова Байдена о вступлении Украины в НАТО

Офис Зеленского: Байден считает, что решение о вступлении Украины в НАТО зависит от народа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит стран-участниц НАТО
Саммит стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что президент США Джо Байден в ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским сказал ему, что решение о вступлении Киева в НАТО зависит от украинского народа.
"Последние дни были разговоры о якобы каких-то условиях о НАТО, по членству в альянсе, относительно курса на членство в НАТО Украины. Президент Байден очень четко сказал, что решение относительно вступления в НАТО – это только решение украинского народа. Это суверенное независимое государство", - заявил Ермак в эфире телеканала "1+1".
Вместе с тем Ермак сказал, что Байден и Зеленский не обсуждали возможные компромиссы в вопросе интеграции Киева в НАТО, которые не отвечают интересам Украины.
Президент США Джо Байден в среду сообщил журналистам, что готовится встреча США и ведущих стран НАТО с Россией. По словам Байдена, к пятнице будет объявлено о встрече на высоком уровне США и, как минимум, четырех главных союзников по НАТО с Россией, чтобы обсудить обеспокоенность РФ по поводу расширения НАТО и выработать меры для снижения напряжения на восточном фланге альянса.
Президент США Джо Байден во время итоговой пресс-конференции по итогам работы саммита Группы двадцати в Риме - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
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В миреУкраинаНАТОКиевСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакРоссия
 
 
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