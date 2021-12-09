https://ria.ru/20211209/ukraina-1763041919.html

Офис Зеленского прокомментировал слова Байдена о вступлении Украины в НАТО

Офис Зеленского прокомментировал слова Байдена о вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 09.12.2021

Офис Зеленского прокомментировал слова Байдена о вступлении Украины в НАТО

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что президент США Джо Байден в ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским сказал ему, что... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T23:08

2021-12-09T23:08

2021-12-09T23:29

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андрей ермак

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КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что президент США Джо Байден в ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским сказал ему, что решение о вступлении Киева в НАТО зависит от украинского народа.Вместе с тем Ермак сказал, что Байден и Зеленский не обсуждали возможные компромиссы в вопросе интеграции Киева в НАТО, которые не отвечают интересам Украины.Президент США Джо Байден в среду сообщил журналистам, что готовится встреча США и ведущих стран НАТО с Россией. По словам Байдена, к пятнице будет объявлено о встрече на высоком уровне США и, как минимум, четырех главных союзников по НАТО с Россией, чтобы обсудить обеспокоенность РФ по поводу расширения НАТО и выработать меры для снижения напряжения на восточном фланге альянса.

https://ria.ru/20211209/pomosch-1763042209.html

украина

киев

сша

россия

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в мире, украина, нато, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, андрей ермак, россия