https://ria.ru/20211209/ukraina-1763028847.html

Зампостпреда России в ООН призвал ЕС и США унять Украину

Зампостпреда России в ООН призвал ЕС и США унять Украину - РИА Новости, 09.12.2021

Зампостпреда России в ООН призвал ЕС и США унять Украину

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал европейские страны и США унять Украину, пока она не разожгла пожар очередной войны в Европе. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T21:05

2021-12-09T21:05

2021-12-09T21:05

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сша

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дмитрий полянский

россия

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ООН, 9 дек – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал европейские страны и США унять Украину, пока она не разожгла пожар очередной войны в Европе.Ранее Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию против "милитаризации Крыма". Полянский назвал политизированным украинский проект и призвал все здравомыслящие, конструктивно настроенные делегации совместно с Россией голосовать против."Займитесь, наконец, его воспитанием, научите хорошим манерам. Отберите у него спички, в конце концов. Спички детям – не игрушка. И заставьте решать накопившиеся в стране вопросы, а не перекладывать ответственность за все беды Украины на внешние факторы", - заявил он.По словам первого зампостпреда, обвинять во всем Россию Западу явно становится всё сложнее, так как "слишком очевидны сбои сформировавшейся у Украины причудливой националистическо-олигархичной анархии".Полянский вновь пригласил западных коллег посетить российский Крым, который воссоединился с Россией, "спасаясь от националистического беспредела майданных властей после референдума в марте 2014 года"."Приехав туда, вы претворите в реальность самый страшный сон наших украинских коллег, поскольку своими глазами убедитесь, как бессовестно они вводят в заблуждение мировое сообщество, рассказывая сказки и страшилки о российском Крыме. Приезжайте – не пожалеете, а заодно и хорошо отдохнёте, как ежегодно делают миллионы туристов, в том числе из Украины", - добавил он.

https://ria.ru/20211209/vino-1762998442.html

https://ria.ru/20211209/dnr-1763027336.html

украина

сша

европа

россия

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украина, сша, оон, европа, генеральная ассамблея оон, дмитрий полянский, россия