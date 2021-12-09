Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211209/ukraina-1763028847.html
Зампостпреда России в ООН призвал ЕС и США унять Украину
Зампостпреда России в ООН призвал ЕС и США унять Украину - РИА Новости, 09.12.2021
Зампостпреда России в ООН призвал ЕС и США унять Украину
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал европейские страны и США унять Украину, пока она не разожгла пожар очередной войны в Европе. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T21:05
2021-12-09T21:05
украина
сша
оон
европа
генеральная ассамблея оон
дмитрий полянский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105299/65/1052996557_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_3d7554bfd5d230f99bddeea958e80f8e.jpg
ООН, 9 дек – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал европейские страны и США унять Украину, пока она не разожгла пожар очередной войны в Европе.Ранее Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию против "милитаризации Крыма". Полянский назвал политизированным украинский проект и призвал все здравомыслящие, конструктивно настроенные делегации совместно с Россией голосовать против."Займитесь, наконец, его воспитанием, научите хорошим манерам. Отберите у него спички, в конце концов. Спички детям – не игрушка. И заставьте решать накопившиеся в стране вопросы, а не перекладывать ответственность за все беды Украины на внешние факторы", - заявил он.По словам первого зампостпреда, обвинять во всем Россию Западу явно становится всё сложнее, так как "слишком очевидны сбои сформировавшейся у Украины причудливой националистическо-олигархичной анархии".Полянский вновь пригласил западных коллег посетить российский Крым, который воссоединился с Россией, "спасаясь от националистического беспредела майданных властей после референдума в марте 2014 года"."Приехав туда, вы претворите в реальность самый страшный сон наших украинских коллег, поскольку своими глазами убедитесь, как бессовестно они вводят в заблуждение мировое сообщество, рассказывая сказки и страшилки о российском Крыме. Приезжайте – не пожалеете, а заодно и хорошо отдохнёте, как ежегодно делают миллионы туристов, в том числе из Украины", - добавил он.
https://ria.ru/20211209/vino-1762998442.html
https://ria.ru/20211209/dnr-1763027336.html
украина
сша
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105299/65/1052996557_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_2412f1c8fb1c7b10db48a14eef0f148d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, оон, европа, генеральная ассамблея оон, дмитрий полянский, россия
21:05 09.12.2021
 
Зампостпреда России в ООН призвал ЕС и США унять Украину

Зампостпреда России в ООН Полянский призвал Запад унять Украину, пока не вспыхнула война

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкСаммит государств – членов Совета Безопасности ООН по ядерному разоружению и нераспространению
Саммит государств – членов Совета Безопасности ООН по ядерному разоружению и нераспространению - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ООН, 9 дек – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал европейские страны и США унять Украину, пока она не разожгла пожар очередной войны в Европе.
Ранее Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию против "милитаризации Крыма". Полянский назвал политизированным украинский проект и призвал все здравомыслящие, конструктивно настроенные делегации совместно с Россией голосовать против.
"По абсолютно бредовому выступлению постпреда Украины сегодня степень охватившей страну паранойи хорошо видна. Поэтому обращусь к нашим европейским и американским коллегам: уймите, наконец, ваше неразумное дитя, пока оно не разожгло пожар очередной войны в Европе", - сказал Полянский.
"Займитесь, наконец, его воспитанием, научите хорошим манерам. Отберите у него спички, в конце концов. Спички детям – не игрушка. И заставьте решать накопившиеся в стране вопросы, а не перекладывать ответственность за все беды Украины на внешние факторы", - заявил он.
По словам первого зампостпреда, обвинять во всем Россию Западу явно становится всё сложнее, так как "слишком очевидны сбои сформировавшейся у Украины причудливой националистическо-олигархичной анархии".
Бокал с игристым вином - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
Вчера, 18:04
Россия предложила Украине крымское вино в ответ на оскорбление
Полянский вновь пригласил западных коллег посетить российский Крым, который воссоединился с Россией, "спасаясь от националистического беспредела майданных властей после референдума в марте 2014 года".
"Приехав туда, вы претворите в реальность самый страшный сон наших украинских коллег, поскольку своими глазами убедитесь, как бессовестно они вводят в заблуждение мировое сообщество, рассказывая сказки и страшилки о российском Крыме. Приезжайте – не пожалеете, а заодно и хорошо отдохнёте, как ежегодно делают миллионы туристов, в том числе из Украины", - добавил он.
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
Вчера, 20:46
Количество погибших в Донбассе намного больше статистики, заявили в ДНР
 
УкраинаСШАООНЕвропаГенеральная Ассамблея ООНДмитрий ПолянскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Конюхов рассказал, откуда берет деньги на путешествия
03:18Крым выиграл от воссоединения с Россией, заявила белорусская делегация
03:15Финансист дал прогноз по курсу рубля в 2022 году
03:05Гражданская жена стрелка назвала причину нападения на МФЦ в Москве
02:56FT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"
02:55СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человек
02:45Белый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"
02:42Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг Украины
02:39МВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов
02:35Диетолог развеяла миф о пиве
02:31США продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом доме
02:29В Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против России
02:23Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной
02:15Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
02:15Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
02:07"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
02:06Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
01:43В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
01:39В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступления
01:35Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
Лента новостейМолния
Конюхов рассказал, откуда берет деньги на путешествияКрым выиграл от воссоединения с Россией, заявила белорусская делегацияФинансист дал прогноз по курсу рубля в 2022 годуГражданская жена стрелка назвала причину нападения на МФЦ в МосквеFT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человекБелый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг УкраиныМВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетовДиетолог развеяла миф о пивеСША продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом домеВ Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против РоссииБайден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с УкраинойДиетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухниВрач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужаБайден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженностиВ Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступленияКиев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД