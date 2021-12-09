https://ria.ru/20211209/ukraina-1763028847.html
Зампостпреда России в ООН призвал ЕС и США унять Украину
Зампостпреда России в ООН призвал ЕС и США унять Украину - РИА Новости, 09.12.2021
Зампостпреда России в ООН призвал ЕС и США унять Украину
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал европейские страны и США унять Украину, пока она не разожгла пожар очередной войны в Европе. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T21:05
2021-12-09T21:05
2021-12-09T21:05
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ООН, 9 дек – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал европейские страны и США унять Украину, пока она не разожгла пожар очередной войны в Европе.Ранее Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию против "милитаризации Крыма". Полянский назвал политизированным украинский проект и призвал все здравомыслящие, конструктивно настроенные делегации совместно с Россией голосовать против."Займитесь, наконец, его воспитанием, научите хорошим манерам. Отберите у него спички, в конце концов. Спички детям – не игрушка. И заставьте решать накопившиеся в стране вопросы, а не перекладывать ответственность за все беды Украины на внешние факторы", - заявил он.По словам первого зампостпреда, обвинять во всем Россию Западу явно становится всё сложнее, так как "слишком очевидны сбои сформировавшейся у Украины причудливой националистическо-олигархичной анархии".Полянский вновь пригласил западных коллег посетить российский Крым, который воссоединился с Россией, "спасаясь от националистического беспредела майданных властей после референдума в марте 2014 года"."Приехав туда, вы претворите в реальность самый страшный сон наших украинских коллег, поскольку своими глазами убедитесь, как бессовестно они вводят в заблуждение мировое сообщество, рассказывая сказки и страшилки о российском Крыме. Приезжайте – не пожалеете, а заодно и хорошо отдохнёте, как ежегодно делают миллионы туристов, в том числе из Украины", - добавил он.
https://ria.ru/20211209/vino-1762998442.html
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украина, сша, оон, европа, генеральная ассамблея оон, дмитрий полянский, россия
Зампостпреда России в ООН призвал ЕС и США унять Украину
Зампостпреда России в ООН Полянский призвал Запад унять Украину, пока не вспыхнула война
ООН, 9 дек – РИА Новости.
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский
призвал европейские страны и США
унять Украину
, пока она не разожгла пожар очередной войны в Европе
.
Ранее Генассамблея ООН
приняла украинскую резолюцию против "милитаризации Крыма". Полянский назвал политизированным украинский проект и призвал все здравомыслящие, конструктивно настроенные делегации совместно с Россией
голосовать против.
"По абсолютно бредовому выступлению постпреда Украины сегодня степень охватившей страну паранойи хорошо видна. Поэтому обращусь к нашим европейским и американским коллегам: уймите, наконец, ваше неразумное дитя, пока оно не разожгло пожар очередной войны в Европе", - сказал Полянский.
"Займитесь, наконец, его воспитанием, научите хорошим манерам. Отберите у него спички, в конце концов. Спички детям – не игрушка. И заставьте решать накопившиеся в стране вопросы, а не перекладывать ответственность за все беды Украины на внешние факторы", - заявил он.
По словам первого зампостпреда, обвинять во всем Россию Западу явно становится всё сложнее, так как "слишком очевидны сбои сформировавшейся у Украины причудливой националистическо-олигархичной анархии".
Полянский вновь пригласил западных коллег посетить российский Крым, который воссоединился с Россией, "спасаясь от националистического беспредела майданных властей после референдума в марте 2014 года".
"Приехав туда, вы претворите в реальность самый страшный сон наших украинских коллег, поскольку своими глазами убедитесь, как бессовестно они вводят в заблуждение мировое сообщество, рассказывая сказки и страшилки о российском Крыме. Приезжайте – не пожалеете, а заодно и хорошо отдохнёте, как ежегодно делают миллионы туристов, в том числе из Украины", - добавил он.