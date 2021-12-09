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Киев перебрасывает на восток Украины тяжелую артиллерию, заявили в МИД
Киев перебрасывает на восток Украины тяжелую артиллерию, заявили в МИД - РИА Новости, 10.12.2021
Киев перебрасывает на восток Украины тяжелую артиллерию, заявили в МИД
Киев стягивает к линии соприкосновения с Донбассом тяжелую артиллерию, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-09T15:37
2021-12-10T03:08
в мире
киев
москва
нато
мария захарова
обсе
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Киев стягивает к линии соприкосновения с Донбассом тяжелую артиллерию, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Ранее дипломат уже говорила о переброске Украиной на восток страны 125 тысяч солдат и офицеров — половины личного состава Вооруженных сил. НАТО, которая, как заявляли российские власти, скапливает свои силы у российских границ, может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России, указывал министр иностранных дел Сергей Лавров.По его словам, Киев не хочет придерживаться Минских соглашений по Донбассу по своей воле и пытается подстрекать своих западных кураторов. Хотя мирное урегулирование конфликта в регионе возможно "исключительно на основе прямого недвусмысленного выполнения минских договоренностей", подчеркивал глава российской дипломатии. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Те объявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале того же года.
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в мире, киев, москва, нато, мария захарова, обсе, ситуация в днр и лнр, россия
15:37 09.12.2021 (обновлено: 03:08 10.12.2021)
 
Киев перебрасывает на восток Украины тяжелую артиллерию, заявили в МИД

Представитель МИД Захарова: Киев перебрасывает на восток Украины тяжелую артиллерию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Киев стягивает к линии соприкосновения с Донбассом тяжелую артиллерию, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует переброску Киевом на восток страны тяжелых вооружений, включая крупнокалиберную артиллерию и бронетанковую технику, продолжается использование беспилотников", — сказала она на брифинге.
Ранее дипломат уже говорила о переброске Украиной на восток страны 125 тысяч солдат и офицеров — половины личного состава Вооруженных сил. НАТО, которая, как заявляли российские власти, скапливает свои силы у российских границ, может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России, указывал министр иностранных дел Сергей Лавров.
По его словам, Киев не хочет придерживаться Минских соглашений по Донбассу по своей воле и пытается подстрекать своих западных кураторов. Хотя мирное урегулирование конфликта в регионе возможно "исключительно на основе прямого недвусмысленного выполнения минских договоренностей", подчеркивал глава российской дипломатии.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Те объявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале того же года.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов
Вчера, 12:34
Генштаб предупредил Киев о готовности пресекать провокации в Донбассе
 
В миреКиевМоскваНАТОМария ЗахароваОБСЕСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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