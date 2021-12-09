https://ria.ru/20211209/ukraina-1762922142.html

Политолог объяснил, почему Украина никогда не станет членом НАТО

Политолог объяснил, почему Украина никогда не станет членом НАТО - РИА Новости, 09.12.2021

Политолог объяснил, почему Украина никогда не станет членом НАТО

Украина никогда не станет членом НАТО - ни через 10 лет, ни через 50, а спустя десятилетие, возможно, существование альянса будет под сомнением, считает... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T13:25

2021-12-09T13:25

2021-12-09T13:25

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украина

сша

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россия

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КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Украина никогда не станет членом НАТО - ни через 10 лет, ни через 50, а спустя десятилетие, возможно, существование альянса будет под сомнением, считает украинский политолог Кость Бондаренко.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, передало, что представители госдепа США заявили Киеву, что членство Украины в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшие 10 лет."Я считаю, что не только ближайшие 10 лет, но и в течение 20-30-40-50 лет Украина не будет членом НАТО. Я считаю, что Украина не будет членом НАТО вообще. Во-первых, в НАТО все решения принимаются консенсусом. А в альянсе, чем дальше он существует, тем меньше этого консенсуса. Второй момент - значительная часть стран НАТО не хотели бы дразнить Россию включением Украины в альянс. А включение Украины в альянс будет означать чуть ли не объявление войны (России – ред.)", - сказал Бондаренко РИА Новости в четверг.Вместе с тем Украина воспринимается внутри НАТО как "креатура США". Вступление Киева в альянс будет означать усиление позиции США внутри организации, "усиление атлантической составляющей в евроатлантическом блоке". Бондаренко отметил, что такое положение дел невыгодно значительной части европейских государств, особенно Западной Европе."Учитывая эти особенности, я бы не стал говорить о членстве Украины в ближайшие 10 лет. А если говорить дальше, то через 10 лет вопрос существования НАТО, возможно, будет поставлен под сомнение", - добавил эксперт.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.

https://ria.ru/20211204/zaschita-1762140902.html

https://ria.ru/20211202/zakharova-1761857381.html

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в мире, украина, сша, андерс фог расмуссен, нато, верховная рада украины, западная европа, россия