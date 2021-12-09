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"Байдена заставят вступить в войну с Россией"
Американский журналист обвинил Байдена в разжигании украинского кризиса - РИА Новости, 09.12.2021
"Байдена заставят вступить в войну с Россией"
Вероятность прямого столкновения с Россией постоянно растет на фоне украинского кризиса, разжиганием которого занимаются ближайшие помощники президента США и... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T10:13
2021-12-09T10:13
в мире
украина
сша
джо байден
россия
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Вероятность прямого столкновения с Россией постоянно растет на фоне украинского кризиса, разжиганием которого занимаются ближайшие помощники президента США и другие правительственные чиновники. Таким мнением поделился ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.По его словам, идея о войне России и США кажется безумной и неправдоподобной, однако это не означает, что Джо Байден не воплотит ее в жизнь.Лозунги об ужасной катастрофе безопасности, которыми американские власти оправдывают свое присутствие в этой стране, основаны на корыстных целях, а не желании якобы сохранить ее территориальную целостность, считает Карлсон.Он убежден, что представители Госдепартамента не имеют "ни стыда, ни совести", когда говорят о необходимости спасти украинскую демократию. На деле речь идет о последствиях так называемого "Рашагейта" (Волна обвинений в адрес России из-за "вмешательства в американские выборы в 2016 году" – Прим. Ред.).Попытки оказать влияние на украинский кризис также связаны с тем, что многие годы Украина выкладывала огромные суммы для изменения внешней политики США в свою пользу, заключил телеведущий.Киев и западные страны в последнее время обвиняют Россию в "агрессивных действиях" у границ Украины. Москва неоднократно опровергала подобные утверждения, объясняя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. В Кремле расценивают заявления Запада как предлог для размещения военной техники НАТО у российских границ.
https://radiosputnik.ria.ru/20211206/ukraina-1762420442.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211206/ukraina-1762332141.html
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в мире, украина, сша, джо байден, россия
10:13 09.12.2021
 
Американский журналист обвинил Байдена в разжигании украинского кризиса

Ведущий Fox News Карлсон: помощники слабого Байдена заставят его начать войну с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Вероятность прямого столкновения с Россией постоянно растет на фоне украинского кризиса, разжиганием которого занимаются ближайшие помощники президента США и другие правительственные чиновники. Таким мнением поделился ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
По его словам, идея о войне России и США кажется безумной и неправдоподобной, однако это не означает, что Джо Байден не воплотит ее в жизнь.
"Он непопулярен, не обладает необходимой компетенцией и находится в отчаянии. Сейчас Байден слаб, как никто другой", – отметил журналист, назвав главу Белого дома "пешкой" в руках окружающих его идеологов, которые подталкивают США к радикальным шагам.
Лозунги об ужасной катастрофе безопасности, которыми американские власти оправдывают свое присутствие в этой стране, основаны на корыстных целях, а не желании якобы сохранить ее территориальную целостность, считает Карлсон.
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Он убежден, что представители Госдепартамента не имеют "ни стыда, ни совести", когда говорят о необходимости спасти украинскую демократию. На деле речь идет о последствиях так называемого "Рашагейта" (Волна обвинений в адрес России из-за "вмешательства в американские выборы в 2016 году" – Прим. Ред.).
Попытки оказать влияние на украинский кризис также связаны с тем, что многие годы Украина выкладывала огромные суммы для изменения внешней политики США в свою пользу, заключил телеведущий.
Киев и западные страны в последнее время обвиняют Россию в "агрессивных действиях" у границ Украины. Москва неоднократно опровергала подобные утверждения, объясняя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. В Кремле расценивают заявления Запада как предлог для размещения военной техники НАТО у российских границ.
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