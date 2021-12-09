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В МИД допустили контакты с США по Украине
В МИД допустили контакты с США по Украине - РИА Новости, 09.12.2021
В МИД допустили контакты с США по Украине
Россия не исключают дальнейших контактов с США по Украине, хотя никаких точных договорённостей пока нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T19:49
2021-12-09T19:57
украина
сша
россия
в мире
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия не исключают дальнейших контактов с США по Украине, хотя никаких точных договорённостей пока нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Поскольку тема происходящего на Украине и вокруг неё имеет настолько острый и во многом определяющий нынешнее состояние нашего диалога с Вашингтоном характер, дальнейшие контакты я вполне допускаю", - сказал Рябков."Но пока нет никаких договорённостей на эту тему", - добавил замминистра.
https://ria.ru/20211209/ryabkov-1763017643.html
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украина, сша, россия, в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
19:49 09.12.2021 (обновлено: 19:57 09.12.2021)
 
В МИД допустили контакты с США по Украине

Рябков: Россия допускает контакты с США по Украине, но точных договоренностей пока нет

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия не исключают дальнейших контактов с США по Украине, хотя никаких точных договорённостей пока нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Поскольку тема происходящего на Украине и вокруг неё имеет настолько острый и во многом определяющий нынешнее состояние нашего диалога с Вашингтоном характер, дальнейшие контакты я вполне допускаю", - сказал Рябков.
"Но пока нет никаких договорённостей на эту тему", - добавил замминистра.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
Вчера, 19:37
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УкраинаСШАРоссияВ миреСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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