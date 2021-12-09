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"Нанести ядерный удар по России могут предложить только садисты и сумасшедшие"
В США назвали идею сенатора нанести ядерный удар по России сумасшедшей - РИА Новости, 09.12.2021
"Нанести ядерный удар по России могут предложить только садисты и сумасшедшие"
Идея начать ядерную войну с Россией для защиты Украины может прийти в голову только нездоровому человеку. Об этом в эфире телеканала Fox News заявила бывший... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T16:15
2021-12-09T16:15
в мире
украина
миссисипи
сша
гавайи
джо байден
россия
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Идея начать ядерную войну с Россией для защиты Украины может прийти в голову только нездоровому человеку. Об этом в эфире телеканала Fox News заявила бывший член Палаты представителей США от округа Гавайи Тулси Габбард.По ее мнению, предпринимая различные инициативы против России и ее лидера, неоконсерваторы как в Демократической, так и в Республиканской партиях способствуют глобальной нестабильности.США подталкивают к настоящей войне все те же люди, что втянули Америку в конфликты в Ираке, Ливии и Сирии, считает политик.Она убеждена, что ядерный удар приведет к уничтожению не только американцев, но и всего мира, включая украинцев, за демократию которых "борются США".Ранее сенатор от штата Миссисипи Роджер Уикер рекомендовал президенту США Джо Байдену в случае обострения обстановки на Украине рассмотреть возможность превентивного ядерного удара по России.Киев и западные страны в последнее время обвиняют Москву в "агрессивных действиях" рядом с границами Украины. Россия неоднократно отвергала подобные претензии, объясняя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. В Кремле расценивают нападки Запада в качестве предлога для размещения военной техники НАТО у российских рубежей.
https://ria.ru/20211209/problema-1762856569.html
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в мире, украина, миссисипи, сша, гавайи, джо байден, россия
16:15 09.12.2021
 
В США назвали идею сенатора нанести ядерный удар по России сумасшедшей

Экс-конгрессмен Габбард осудила слова сенатора США Уикера о ядерном ударе по России

© AP Photo / U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jeffrey TroutmanАмериканский политик Тулси Габбард
Американский политик Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© AP Photo / U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jeffrey Troutman
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Идея начать ядерную войну с Россией для защиты Украины может прийти в голову только нездоровому человеку. Об этом в эфире телеканала Fox News заявила бывший член Палаты представителей США от округа Гавайи Тулси Габбард.
"Любой, кто предлагает или просто рассматривает такую возможность, должен быть сумасшедшим, социопатом или садистом", – заключила бывшая конгрессмен.
По ее мнению, предпринимая различные инициативы против России и ее лидера, неоконсерваторы как в Демократической, так и в Республиканской партиях способствуют глобальной нестабильности.
США подталкивают к настоящей войне все те же люди, что втянули Америку в конфликты в Ираке, Ливии и Сирии, считает политик.
Военнослужащие Украины во время церемонии открытия очередного этапа подготовки подразделений ВСУ по программе Объединенной многонациональной тренировочной группы - Украина на территории Яворивского полигона - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
Вчера, 01:13
Назван главный просчет США на Украине
Она убеждена, что ядерный удар приведет к уничтожению не только американцев, но и всего мира, включая украинцев, за демократию которых "борются США".
Ранее сенатор от штата Миссисипи Роджер Уикер рекомендовал президенту США Джо Байдену в случае обострения обстановки на Украине рассмотреть возможность превентивного ядерного удара по России.
Киев и западные страны в последнее время обвиняют Москву в "агрессивных действиях" рядом с границами Украины. Россия неоднократно отвергала подобные претензии, объясняя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. В Кремле расценивают нападки Запада в качестве предлога для размещения военной техники НАТО у российских рубежей.
Женщина с флагом Украины у посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 16:45Сказано в эфире
Непочетное место: США "лупят" Украиной по российским воротам
 
В миреУкраинаМиссисипиСШАГавайиДжо БайденРоссия
 
 
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