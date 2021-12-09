https://ria.ru/20211209/ugroza-1762966330.html

"Нанести ядерный удар по России могут предложить только садисты и сумасшедшие"

В США назвали идею сенатора нанести ядерный удар по России сумасшедшей - РИА Новости, 09.12.2021

"Нанести ядерный удар по России могут предложить только садисты и сумасшедшие"

Идея начать ядерную войну с Россией для защиты Украины может прийти в голову только нездоровому человеку. Об этом в эфире телеканала Fox News заявила бывший... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:15

2021-12-09T16:15

2021-12-09T16:15

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сша

гавайи

джо байден

россия

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Идея начать ядерную войну с Россией для защиты Украины может прийти в голову только нездоровому человеку. Об этом в эфире телеканала Fox News заявила бывший член Палаты представителей США от округа Гавайи Тулси Габбард.По ее мнению, предпринимая различные инициативы против России и ее лидера, неоконсерваторы как в Демократической, так и в Республиканской партиях способствуют глобальной нестабильности.США подталкивают к настоящей войне все те же люди, что втянули Америку в конфликты в Ираке, Ливии и Сирии, считает политик.Она убеждена, что ядерный удар приведет к уничтожению не только американцев, но и всего мира, включая украинцев, за демократию которых "борются США".Ранее сенатор от штата Миссисипи Роджер Уикер рекомендовал президенту США Джо Байдену в случае обострения обстановки на Украине рассмотреть возможность превентивного ядерного удара по России.Киев и западные страны в последнее время обвиняют Москву в "агрессивных действиях" рядом с границами Украины. Россия неоднократно отвергала подобные претензии, объясняя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. В Кремле расценивают нападки Запада в качестве предлога для размещения военной техники НАТО у российских рубежей.

https://ria.ru/20211209/problema-1762856569.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211208/ssha-1762791837.html

украина

миссисипи

сша

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в мире, украина, миссисипи, сша, гавайи, джо байден, россия