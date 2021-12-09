"Нанести ядерный удар по России могут предложить только садисты и сумасшедшие"

В США назвали идею сенатора нанести ядерный удар по России сумасшедшей
Экс-конгрессмен Габбард осудила слова сенатора США Уикера о ядерном ударе по России
© AP Photo / U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jeffrey TroutmanАмериканский политик Тулси Габбард
© AP Photo / U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jeffrey Troutman
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Идея начать ядерную войну с Россией для защиты Украины может прийти в голову только нездоровому человеку. Об этом в эфире телеканала Fox News заявила бывший член Палаты представителей США от округа Гавайи Тулси Габбард.
"Любой, кто предлагает или просто рассматривает такую возможность, должен быть сумасшедшим, социопатом или садистом", – заключила бывшая конгрессмен.
По ее мнению, предпринимая различные инициативы против России и ее лидера, неоконсерваторы как в Демократической, так и в Республиканской партиях способствуют глобальной нестабильности.
Вчера, 01:13Назван главный просчет США на Украине
Она убеждена, что ядерный удар приведет к уничтожению не только американцев, но и всего мира, включая украинцев, за демократию которых "борются США".
Ранее сенатор от штата Миссисипи Роджер Уикер рекомендовал президенту США Джо Байдену в случае обострения обстановки на Украине рассмотреть возможность превентивного ядерного удара по России.
Киев и западные страны в последнее время обвиняют Москву в "агрессивных действиях" рядом с границами Украины. Россия неоднократно отвергала подобные претензии, объясняя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. В Кремле расценивают нападки Запада в качестве предлога для размещения военной техники НАТО у российских рубежей.