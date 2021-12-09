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https://ria.ru/20211209/ugol-1762857726.html
Украине срочно понадобился российский уголь
От властей Украины потребовали добиться от России поставок угля - РИА Новости, 09.12.2021
Украине срочно понадобился российский уголь
Администрация контролируемой Украиной части Луганской области обратились к министру по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирине Верещук с просьбой... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T02:01
2021-12-09T02:01
в мире
украина
луганская область
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
ирина верещук
андрей герус
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Администрация контролируемой Украиной части Луганской области обратились к министру по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирине Верещук с просьбой добиться от России возобновления поставок угля для снабжения Луганской ТЭС, сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответсвующее письмо.В администрации Луганской области также отметили, что станция работает на угле марки антрацит, который из-за отсутствия железнодорожных подходов с территории Украины можно доставлять только из России.С 2014 года Луганская ТЭС не имеет железнодорожного сообщения с остальной территорией Украины.В преддверии зимы Украина столкнулась с серьезными проблемами в энергетике, прежде всего из-за нехватки угля для теплоэлектростанций.Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в конце октября заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки энергетического угля для украинских ТЭС. При этом он уточнял, что решение не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики. Эту информацию РИА Новости подтвердило российское Минэкономразвития, указав, что прекращение поставок энергетического угля Украине связано с растущими потребностями внутри РФ, при этом российские компании в ноябре продолжат поставки других видов угля.
https://ria.ru/20211205/ugol-1762259853.html
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в мире, украина, луганская область, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр, ирина верещук, андрей герус, россия
02:01 09.12.2021
 
От властей Украины потребовали добиться от России поставок угля

Администрация Луганской области призвала министра Верещук добиться от России поставок угля

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУголь
Уголь - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Администрация контролируемой Украиной части Луганской области обратились к министру по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирине Верещук с просьбой добиться от России возобновления поставок угля для снабжения Луганской ТЭС, сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответсвующее письмо.
"С целью недопущения возникновения чрезвычайной ситуации просим Вас инициировать на заседании Рабочей подгруппы по социально-экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы рассмотрение вопроса по согласованию с Минэкономики РФ квот на отгрузку антрацитовой марки угля для Луганской ТЭС", - говорится в письме.
В администрации Луганской области также отметили, что станция работает на угле марки антрацит, который из-за отсутствия железнодорожных подходов с территории Украины можно доставлять только из России.
С 2014 года Луганская ТЭС не имеет железнодорожного сообщения с остальной территорией Украины.
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В преддверии зимы Украина столкнулась с серьезными проблемами в энергетике, прежде всего из-за нехватки угля для теплоэлектростанций.
Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в конце октября заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки энергетического угля для украинских ТЭС. При этом он уточнял, что решение не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики. Эту информацию РИА Новости подтвердило российское Минэкономразвития, указав, что прекращение поставок энергетического угля Украине связано с растущими потребностями внутри РФ, при этом российские компании в ноябре продолжат поставки других видов угля.
 
В миреУкраинаЛуганская областьВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРИрина ВерещукАндрей ГерусРоссия
 
 
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