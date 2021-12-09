По России хотят нанести предупреждающий удар

06:22 09.12.2021 (обновлено: 16:23 09.12.2021)
Сын Бжезинского предложил нанести "предупреждающий удар" по России
Сын Бжезинского Ян предложил отключить Россию от SWIFT на несколько дней
"Мы можем даже сейчас определенные экономические меры принять. Скажем, задержать определенные платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT", — сказал он в эфире YouTube-канала Open Ukraine.
По его мнению, нужен комплексный подход по сдерживанию России.
Ян Бжезинский — сын одного из ведущих в прошлом идеологов американской внешней политики Збигнева Бжезинского. Он занимал пост заместителя помощника министра обороны США в 2001-2005 годах.
Сообщения о возможном ужесточении западных санкций против России и, в частности, об отключении ее от SWIFT постоянно появляются в последнее время на фоне заявлений о том, что Москва якобы усиливает "агрессивные действия" на границе с Украиной и даже готовит вторжение. В Кремле не раз опровергали подобные обвинения. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.
Что касается отключения от SWIFT, то в Москве не раз заявляли, что не ощущают угрозы: по словам представителя системы в России Романа Чернова, это никому не выгодно. В Центробанке также отмечали, что не видят подобных рисков, кроме того, для собственной защищенности в стране создали Систему передачи финансовых сообщений.