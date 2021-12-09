https://ria.ru/20211209/udar-1762863470.html

По России хотят нанести предупреждающий удар

Сын Бжезинского предложил нанести "предупреждающий удар" по России - РИА Новости, 09.12.2021

По России хотят нанести предупреждающий удар

Евроатлантическому сообществу следует нанести по России "предупредительный удар" в виде отключения от SWIFT, заявил бывший заместитель помощника министра... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T06:22

2021-12-09T06:22

2021-12-09T16:23

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Евроатлантическому сообществу следует нанести по России "предупредительный удар" в виде отключения от SWIFT, заявил бывший заместитель помощника министра обороны США Ян Бжезинский. По его мнению, нужен комплексный подход по сдерживанию России.Ян Бжезинский — сын одного из ведущих в прошлом идеологов американской внешней политики Збигнева Бжезинского. Он занимал пост заместителя помощника министра обороны США в 2001-2005 годах.Сообщения о возможном ужесточении западных санкций против России и, в частности, об отключении ее от SWIFT постоянно появляются в последнее время на фоне заявлений о том, что Москва якобы усиливает "агрессивные действия" на границе с Украиной и даже готовит вторжение. В Кремле не раз опровергали подобные обвинения. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.Что касается отключения от SWIFT, то в Москве не раз заявляли, что не ощущают угрозы: по словам представителя системы в России Романа Чернова, это никому не выгодно. В Центробанке также отмечали, что не видят подобных рисков, кроме того, для собственной защищенности в стране создали Систему передачи финансовых сообщений.

https://ria.ru/20211208/gaz-1762677942.html

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в мире, украина, swift, россия