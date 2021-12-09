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МИД призвал США и Израиль к сдержанности из-за возможных военных учений
МИД призвал США и Израиль к сдержанности из-за возможных военных учений - РИА Новости, 09.12.2021
МИД призвал США и Израиль к сдержанности из-за возможных военных учений
Москва призывает Израиль и США проявить сдержанность в свете планов двух стран по учениям против Ирана, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T19:55
2021-12-09T19:55
в мире
израиль
сша
иран
вена
тегеран (город)
сергей рябков
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Москва призывает Израиль и США проявить сдержанность в свете планов двух стран по учениям против Ирана, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее западные СМИ со ссылкой на источник в США сообщили, что министры обороны США и Израиля могут обсудить проведение совместных военных учений, направленных на подготовку противодействия Ирану.По словам Рябкова, в Москве не удивлены планами двух союзных друг другу стран проводить учения, однако это фактор дестабилизации на Ближнем Востоке.Седьмой раунд переговоров в Вене по иранской ядерной программе стартовал 29 ноября. Главной темой стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций.Девятого декабря состоялось заседание совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) на уровне политдиректоров в Вене, это стало второй официальной встречей комиссии в рамках седьмого раунда переговоров.
https://ria.ru/20211209/nato-1762986536.html
https://ria.ru/20211209/ryabkov-1763017643.html
израиль
сша
иран
вена
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в мире, израиль, сша, иран, вена, тегеран (город), сергей рябков, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия
19:55 09.12.2021
 
МИД призвал США и Израиль к сдержанности из-за возможных военных учений

В МИД призвали США и Израиль к сдержанности из-за возможных военных учений против Ирана

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Москва призывает Израиль и США проявить сдержанность в свете планов двух стран по учениям против Ирана, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее западные СМИ со ссылкой на источник в США сообщили, что министры обороны США и Израиля могут обсудить проведение совместных военных учений, направленных на подготовку противодействия Ирану.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
17:20
Рябков заявил об ухудшении ситуации для Москвы из-за действий НАТО
По словам Рябкова, в Москве не удивлены планами двух союзных друг другу стран проводить учения, однако это фактор дестабилизации на Ближнем Востоке.
"Любое мероприятие учебно-тренирочовного характера во столь взрывоопасном регионе несет риск того, что оно может перерасти в дальнейшее осложнение. Это не нужно. Сейчас важно проявлять сдержанность и фокусироваться на содействии переговорному процессу, который после долгой паузы возобновился в Вене", - сказал Рябков журналистам.
Седьмой раунд переговоров в Вене по иранской ядерной программе стартовал 29 ноября. Главной темой стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций.
Девятого декабря состоялось заседание совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) на уровне политдиректоров в Вене, это стало второй официальной встречей комиссии в рамках седьмого раунда переговоров.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
19:37
Рябков прокомментировал возможное подключение США к "нормандскому формату"
 
В миреИзраильСШАИранВенаТегеран (город)Сергей РябковСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Россия
 
 
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