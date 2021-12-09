https://ria.ru/20211209/ucheniya-1763019912.html

МИД призвал США и Израиль к сдержанности из-за возможных военных учений

МИД призвал США и Израиль к сдержанности из-за возможных военных учений - РИА Новости, 09.12.2021

МИД призвал США и Израиль к сдержанности из-за возможных военных учений

Москва призывает Израиль и США проявить сдержанность в свете планов двух стран по учениям против Ирана, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T19:55

2021-12-09T19:55

2021-12-09T19:55

в мире

израиль

сша

иран

вена

тегеран (город)

сергей рябков

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Москва призывает Израиль и США проявить сдержанность в свете планов двух стран по учениям против Ирана, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее западные СМИ со ссылкой на источник в США сообщили, что министры обороны США и Израиля могут обсудить проведение совместных военных учений, направленных на подготовку противодействия Ирану.По словам Рябкова, в Москве не удивлены планами двух союзных друг другу стран проводить учения, однако это фактор дестабилизации на Ближнем Востоке.Седьмой раунд переговоров в Вене по иранской ядерной программе стартовал 29 ноября. Главной темой стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций.Девятого декабря состоялось заседание совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) на уровне политдиректоров в Вене, это стало второй официальной встречей комиссии в рамках седьмого раунда переговоров.

https://ria.ru/20211209/nato-1762986536.html

https://ria.ru/20211209/ryabkov-1763017643.html

израиль

сша

иран

вена

тегеран (город)

россия

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в мире, израиль, сша, иран, вена, тегеран (город), сергей рябков, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия