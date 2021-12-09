08:00 09.12.2021 (обновлено: 08:12 09.12.2021)
"Вологодский мясник" задержан: кого убивал пенсионер-трансвестит
© СУ СКР по Вологодской областиСотрудник СК возле дома Михаила Пономарева
© СУ СКР по Вологодской области
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Тихий, неприметный и крайне опасный — на днях Вологодский городской суд арестовал 64-летнего Михаила Пономарева, обвиняемого в убийстве четырех человек и одном покушении. По словам местных, нелюдимый пенсионер давно вел себя странно, поэтому многие обходили его дом стороной.
Гибель за металл
В конце ноября в Вологде пропал 29-летний Александр Рубан. Мать обратилась в полицию, искала сына самостоятельно. Через несколько дней оперативники обнаружили возле гаражей на окраине города тело молодого человека с простреленной головой.
Полицейские нашли важного свидетеля, который видел, как Рубан ссорился с незнакомым пожилым мужчиной. Недолго думая, пенсионер выхватил оружие и выстрелил. Подозреваемым оказался Михаил Пономарев, живущий неподалеку.
© СУ СКР по Вологодской областиГильза, найденная на месте убийства. Стоп-кадр с видеозаписи СУ СКР по Вологодской области
© СУ СКР по Вологодской области
Гильза, найденная на месте убийства. Стоп-кадр с видеозаписи СУ СКР по Вологодской области
Группе захвата сопротивления он не оказал — его застали дома в черном женском платье и туфлях на высоком каблуке. В таком виде и доставили в отдел полиции.
По словам соседей, погибший вместе с приятелем пытались проникнуть на садовый участок пенсионера, чтобы похитить металлолом. Но даже заметив хозяина, убегать не стали — видимо, подумали, что пожилой человек не сможет помешать.
Впрочем, знакомые убитого в это не верят. Они уверяют, что Александр всегда был законопослушным, в криминал не лез, имел постоянную работу.
Уголовное дело возбудили по статье "Убийство". Доказательств для суда было предостаточно.
На фото: Александр Рубан
Проклятый старый дом
В квартире Пономарева обнаружили паспорта 37-летних мужчины и женщины — жителей Грязовецкого района Вологодской области. Оба уже несколько месяцев числились пропавшими без вести.
Осмотрели также гараж и частный дом пенсионера. Криминалистов заинтересовал грузовой автомобиль, припаркованный у ворот гаража. Внутри увидели части расчлененных тел двух человек — тех самых, из Грязовецкого района.
"Они вели асоциальный образ жизни, бродяжничали, периодически жили в бане на участке Пономарева, когда его не было дома, — рассказывает соседка пенсионера Татьяна. — Сам он ночевал то в квартире, то в гараже. Жены и детей у него никогда не было. Не работал. Таскал на участок всякий хлам с помоек. Собирал и сдавал металлолом".
© СУ СКР по Вологодской областиСледователи вскрывают гараж пенсионера. Стоп-кадр с видеозаписи СУ СКР по Вологодской области
© СУ СКР по Вологодской области
Следователи вскрывают гараж пенсионера. Стоп-кадр с видеозаписи СУ СКР по Вологодской области
По ее словам, Пономарев несколько раз жаловался в полицию на непрошеных гостей и попытки воровства. Однако никто не реагировал. "К нему вообще залезали разные, в основном бездомные, — добавляет Татьяна. — Забирали металл, еще что-то. Разумеется, хозяину не нравилось".
Эти сведения сейчас проверяют в региональном СК.
Другая соседка говорит, что у Пономарева были проблемы с головой. Вел он себя неприметно и тихо, но иногда становился очень агрессивным. Лечился в психиатрической клинике.
© СУ СКР по Вологодской областиСледователи осматривают гараж пенсионера. Стоп-кадр с видеозаписи СУ СКР по Вологодской области
© СУ СКР по Вологодской области
Следователи осматривают гараж пенсионера. Стоп-кадр с видеозаписи СУ СКР по Вологодской области
"Если мужчина переодевается в женскую одежду, это однозначно психическое отклонение, — объясняет врач-психотерапевт Георгий Амусин. — Причин может быть несколько. Либо так и не завершилось формирование половой и полоролевой идентичности. То есть человек до конца не понял, кто он по полу и какое поведение ждут от него близкие и социум. Также это бывает связано с возрастными патологическими изменениями в головном мозге. Некоторые пожилые люди действительно теряют чувство пола и начинают вести себя агрессивно".
По мнению специалиста, замкнутый образ жизни Пономарева говорит о его нежелании поддерживать социальные контакты. Такие люди могут быть очень опасны для окружающих.
Новые жертвы
После обысков, продолжавшихся несколько дней, Пономарева обвинили в убийстве сразу четырех человек. Как полагают следователи, кроме Рубана и двух жителей Грязовецкого района, он расправился с 58-летним водителем грузовика. Тот исчез в Вологде в середине ноября.
© СУ СКР по Вологодской областиСледователи на месте убийства
© СУ СКР по Вологодской области
Следователи на месте убийства
Также пенсионера подозревают в покушении на убийство в ходе бытового конфликта. Не исключено, что уголовное дело пополнится и другими эпизодами. Например, незаконный оборот оружия — СК выясняет, откуда у Пономарева взялся "огнестрел".
После того как о серии убийств сообщили в местных пабликах, жители Вологды вспомнили, что часто замечали в городе странного пожилого мужчину. Он передвигался на велосипеде "Аист" с большим рюкзаком на багажнике, порой забитом до отказа.
"Очень важна любая информация о том, в каких именно местах видели этого человека, — написал во "ВКонтакте" один из пользователей. — Пропал мой знакомый, который незадолго до исчезновения общался с этим пенсионером".
На фото: обвиняемый Михаил Пономарев
По решению Вологодского городского суда ближайшие два месяца Пономарев проведет за решеткой. Ему грозит либо пожизненное лишение свободы либо принудительное лечение — все зависит от результатов судебно-психиатрической экспертизы.