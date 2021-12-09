https://ria.ru/20211209/tsybulskiy-1763008632.html

Глава Архангельской области рассказал о пользе от проектов с РАН

Глава Архангельской области рассказал о пользе от проектов с РАН - РИА Новости, 09.12.2021

Глава Архангельской области рассказал о пользе от проектов с РАН

Соглашение о взаимодействии с таким партнером, как Российская академия наук, позволит Архангельской области, обладающей обширной научной базой и промышленным... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T18:43

2021-12-09T18:43

2021-12-09T18:43

архангельская область

экономика

архангельск

архангельская область

российская академия наук

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 9 дек – РИА Новости. Соглашение о взаимодействии с таким партнером, как Российская академия наук, позволит Архангельской области, обладающей обширной научной базой и промышленным потенциалом, перенастроить экономику в новых условиях, считает губернатор региона Александр Цыбульский.Такое мнение глава региона высказал на пресс-конференции в Москве, посвященной развитию и перспективам сотрудничества Архангельской области и Российской академии наук. Президент РАН Александр Сергеев в своем приветственном слове академик отметил, что академия намерена участвовать в реализации новых проектов с использованием имеющихся в Архангельской области уникальных природных ресурсов."Архангельская область – это наш форпост для развития арктических проектов. То огромное внимание, которое сейчас страна уделяет развитию Арктики, в значительной степени может быть направлено на этот форпост. Поэтому и по территории, и по той базе, которая есть, и по геостратегической значимости для страны это особая область", - сказал Сергеев.Президент РАН также обозначил важность того, что в регионе сосредоточены научно-образовательные учреждения, один из них – Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН, который вобрал в себя несколько институтов широкой направленности, развивающих фундаментальную науку. Помимо этого, в Архангельске есть САФУ и СГМУ, которые готовят кадры для работы в высоких широтах.По мнению главы региона, обилие различных ресурсов, научно-образовательная база и промышленный потенциал Архангельской области помогут перенастроить экономику региона, повысить ее конкурентоспособность не только в масштабах страны. Именно это является одной из целей соглашения, заключенного между Архангельской областью и РАН менее месяца назад."Я считаю, что в современных условиях изменения экономики, перехода к новому укладу экономики, крайне важно находить и развивать новые компетенции. Для развития образования и науки у нас действительно очень хорошие условия, и такой партнер, как Российская академия наук, для нас абсолютно бесценен", – отметил Цыбульский.Регион и академия также наметили планы реализации совместных проектов в судостроительной и лесной промышленности, по работе научно-образовательного центра мирового уровня и созданию центра арктической медицины и перспективных направлений фундаментальных исследований в Арктике.

https://ria.ru/20211129/lesopolzovanie-1761242841.html

https://ria.ru/20211027/byudzhet-1756530715.html

архангельск

архангельская область

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экономика, архангельск, архангельская область, российская академия наук, александр цыбульский