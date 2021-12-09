Глава Архангельской области рассказал о пользе от проектов с РАН
Губернатор Цыбульский: проекты Архангельской области и РАН помогут развивать экономику региона
© РИА Новости / Евгений БиятовВременно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский
АРХАНГЕЛЬСК, 9 дек – РИА Новости. Соглашение о взаимодействии с таким партнером, как Российская академия наук, позволит Архангельской области, обладающей обширной научной базой и промышленным потенциалом, перенастроить экономику в новых условиях, считает губернатор региона Александр Цыбульский.
Такое мнение глава региона высказал на пресс-конференции в Москве, посвященной развитию и перспективам сотрудничества Архангельской области и Российской академии наук. Президент РАН Александр Сергеев в своем приветственном слове академик отметил, что академия намерена участвовать в реализации новых проектов с использованием имеющихся в Архангельской области уникальных природных ресурсов.
"Архангельская область – это наш форпост для развития арктических проектов. То огромное внимание, которое сейчас страна уделяет развитию Арктики, в значительной степени может быть направлено на этот форпост. Поэтому и по территории, и по той базе, которая есть, и по геостратегической значимости для страны это особая область", - сказал Сергеев.
Президент РАН также обозначил важность того, что в регионе сосредоточены научно-образовательные учреждения, один из них – Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН, который вобрал в себя несколько институтов широкой направленности, развивающих фундаментальную науку. Помимо этого, в Архангельске есть САФУ и СГМУ, которые готовят кадры для работы в высоких широтах.
По мнению главы региона, обилие различных ресурсов, научно-образовательная база и промышленный потенциал Архангельской области помогут перенастроить экономику региона, повысить ее конкурентоспособность не только в масштабах страны. Именно это является одной из целей соглашения, заключенного между Архангельской областью и РАН менее месяца назад.
"Я считаю, что в современных условиях изменения экономики, перехода к новому укладу экономики, крайне важно находить и развивать новые компетенции. Для развития образования и науки у нас действительно очень хорошие условия, и такой партнер, как Российская академия наук, для нас абсолютно бесценен", – отметил Цыбульский.
Регион и академия также наметили планы реализации совместных проектов в судостроительной и лесной промышленности, по работе научно-образовательного центра мирового уровня и созданию центра арктической медицины и перспективных направлений фундаментальных исследований в Арктике.