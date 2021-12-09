https://ria.ru/20211209/tsentr-1762934210.html

Центр управления городским хозяйством заработает в Москве в 2022 году

Центр управления городским хозяйством заработает в Москве в 2022 году - РИА Новости, 09.12.2021

Центр управления городским хозяйством заработает в Москве в 2022 году

Центр управления городским хозяйством Москвы заработает в столице в 2022 году, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T14:12

2021-12-09T14:12

2021-12-09T14:12

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общество

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Центр управления городским хозяйством Москвы заработает в столице в 2022 году, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".По его словам, новый центр будет работать более чем по 120 направлениям, в числе которых системное управление технологическими, экономическими, финансовыми процессами, людскими ресурсами, в том числе по обучению кадров.

https://ria.ru/20211201/biryukov-1761733261.html

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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы