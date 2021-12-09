https://ria.ru/20211209/tsb-1763037711.html
Аналитики ЦБ посчитали адресную помощь эффективнее регулирования цен
Аналитики ЦБ посчитали адресную помощь эффективнее регулирования цен - РИА Новости, 10.12.2021
Аналитики ЦБ посчитали адресную помощь эффективнее регулирования цен
Административное регулирование цен может стать причиной снижения инвестиций и производства в экономике, в связи с этим адресная материальная помощь наименее... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-09T22:28
2021-12-09T22:28
2021-12-10T02:09
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Административное регулирование цен может стать причиной снижения инвестиций и производства в экономике, в связи с этим адресная материальная помощь наименее обеспеченным слоям населения — более предпочтительная и эффективная альтернатива в процессе стабилизации динамики цен в стране. Об этом говорится в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования Банка России.Представители Центробанка неоднократно выступали против введения в стране административных мер по сдерживанию цен на долгий срок. Так, глава Банка России Эльвира Набиуллина весной подчеркивала, что оптимальный вариант вместо этих мер — это адресная поддержка нуждающихся, второй — демпферы на ограниченный перечень товаров.Подчеркивается, что адресная помощь не так сильно искажает динамику экономической активности, инфляции и инфляционных ожиданий, чем административное регулирование цен. По мнению экспертов, это важно для поддержания устойчивого роста экономики темпами, соответствующим ее потенциалу.Рост мировых цен на продовольственные и сырьевые товары стал одной из причин значительного повышения инфляции в России в 2020 году. Правительство страны с конца прошлого года приняло несколько мер по ценорегулированию на отдельных товарных рынках.При этом в среднесрочной и долгосрочной перспективе прямое госрегулирование цен приводит к дисбалансу и может стать причиной существенных негативных последствий, включая сокращение инвестиций в производство и выпуск товаров, цены на которые регулируются, а это ведет к торможению роста регулируемых секторов экономики, подчеркнули аналитики. В то же время увеличиваются и риски возникновения дефицита и роста объемов теневой торговли и увеличиваются издержки государства по борьбе с ней.В свою очередь формируемые дисбалансы на товарных рынках могут стать причиной значительного искажения ценовых сигналов, приводя к усилению влияния проинфляционных факторов и создавая предпосылки для устойчивого роста инфляционных ожиданий.Мнение составителей документа может не совпадать с официальной позицией Центробанка.
https://ria.ru/20211206/tsb-1762308855.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия
22:28 09.12.2021 (обновлено: 02:09 10.12.2021)
Аналитики ЦБ посчитали адресную помощь эффективнее регулирования цен
Аналитики ЦБ посчитали адресную помощь населению эффективнее регулирования цен
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Административное регулирование цен может стать причиной снижения инвестиций и производства в экономике, в связи с этим адресная материальная помощь наименее обеспеченным слоям населения — более предпочтительная и эффективная альтернатива в процессе стабилизации динамики цен в стране. Об этом говорится в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования Банка России.
Представители Центробанка неоднократно выступали против введения в стране административных мер по сдерживанию цен на долгий срок. Так, глава Банка России Эльвира Набиуллина
весной подчеркивала, что оптимальный вариант вместо этих мер — это адресная поддержка нуждающихся, второй — демпферы на ограниченный перечень товаров.
"С социальной точки зрения адресная материальная помощь наименее обеспеченным слоям населения выступает более предпочтительной и эффективной альтернативой регулированию потребительских цен", — отмечается в аналитической записке.
Подчеркивается, что адресная помощь не так сильно искажает динамику экономической активности, инфляции и инфляционных ожиданий, чем административное регулирование цен. По мнению экспертов, это важно для поддержания устойчивого роста экономики темпами, соответствующим ее потенциалу.
Рост мировых цен на продовольственные и сырьевые товары стал одной из причин значительного повышения инфляции в России
в 2020 году. Правительство страны с конца прошлого года приняло несколько мер по ценорегулированию на отдельных товарных рынках.
"Практика показала, что принятые меры позволили снизить чувствительность изменения внутренних цен к динамике мировых цен. В целом государственное регулирование цен на отдельных рынках, как правило, позволяет стабилизировать динамику цен, но только на краткосрочном горизонте", — добавили эксперты.
При этом в среднесрочной и долгосрочной перспективе прямое госрегулирование цен приводит к дисбалансу и может стать причиной существенных негативных последствий, включая сокращение инвестиций в производство и выпуск товаров, цены на которые регулируются, а это ведет к торможению роста регулируемых секторов экономики, подчеркнули аналитики. В то же время увеличиваются и риски возникновения дефицита и роста объемов теневой торговли и увеличиваются издержки государства по борьбе с ней.
В свою очередь формируемые дисбалансы на товарных рынках могут стать причиной значительного искажения ценовых сигналов, приводя к усилению влияния проинфляционных факторов и создавая предпосылки для устойчивого роста инфляционных ожиданий.
Мнение составителей документа может не совпадать с официальной позицией Центробанка.