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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211209/tretyakovy-1762914720.html
ГТГ выпустила каталог коллекции Третьяковых и скоро откроет их Дом-музей
ГТГ выпустила каталог коллекции Третьяковых и скоро откроет их Дом-музей - РИА Новости, 09.12.2021
ГТГ выпустила каталог коллекции Третьяковых и скоро откроет их Дом-музей
Экспонаты и произведения искусства начнут завозить в начале января в Дом-музей Павла и Сергея Третьяковых в 1-м Голутвинском переулке в Москве, для того чтобы... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T12:58
2021-12-09T17:19
культура
третьяковская галерея
павел третьяков
зельфира трегулова
сергей третьяков
музеи
новости культуры
книги
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Экспонаты и произведения искусства начнут завозить в начале января в Дом-музей Павла и Сергея Третьяковых в 1-м Голутвинском переулке в Москве, для того чтобы уже 25 января показать его журналистам и потом открыть для публики, сказала РИА Новости гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.По словам гендиректора галереи, дом-музей будет частично поделен на две части - на одной стене будет висеть "дайджест" небольшой коллекции Павла Третьякова, а на другой - вещи из собрания Сергея Третьякова."Часть вещей Сергея Михайловича будет висеть в кабинете. Слава богу, сохранились мебель и мебельный гарнитур, который находится в его особняке. Павел был скромнее, от него сохранилось гораздо меньше личных вещей", - сказала Трегулова.В число экспозиции входят не только произведения искусства, но и документы. Часть выставочного пространства будет называться "Архив", там будут семейные альбомы, оригинальные фотографии. Также посетители смогут увидеть небольшое количество книг из личной библиотеки Павла Третьякова.Некоторые экспонаты придется периодически обновлять. Например, документы и книги, ввиду условий, рекомендованных для хранения, будут меняться."Ввиду воздействия света на бумагу, документы и книги нельзя экспонировать более 4,5 месяца. После экспозиции они должны как минимум шесть месяцев "отлежаться" в темном месте в хранилище", - объяснила Трегулова.Кроме того был подготовлен первый полный иллюстрированный каталог коллекции Павла и Сергея Третьяковых."Мы все очень долго ждали и по-настоящему мечтали об этом издании. Не так много на свете книг, которые бы так подробно рассказывали о братьях Третьяковых, а самое главное, давали бы масштабшнейшее представление о коллекции", — сказала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в ходе презентации.В подготовке издания принимал участие научный коллектив музея, а также сотрудники таких отделов, как отдел древнерусской живописи, отдел живописи второй половины XIX-начала XX века, отдел рукописей и другие.Первый том издания представляет читателю более 400 полотен, а также рассказывает о братьях Третьяковых. Этот рассказ проиллюстрирован редкими архивными фотографиями и документами.Второй том посвящен каталогу собрания Третьяковых. Основой для реконструкции собрания послужило последнее издание "Каталога художественных произведений городской галереи Павла и Сергея Третьяковых", увидевшее свет после смерти коллекционера в 1898 году. Впервые большинство произведений снабжены репродукциями.В издании приведены современные названия произведений и даты, если они были изменены после публикации каталога 1898 года, в некоторых случаях уточнено авторство, также указаны техника и размеры, местонахождение работ, инвентарные номера.В сумме в двух томах опубликованы около 3500 произведений живописи, графики, скульптуры и икон из собраний Государственной Третьяковской галереи, ГМИИ им. Александра Пушкина, Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея и других музеев России и зарубежья.
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третьяковская галерея, павел третьяков, зельфира трегулова, сергей третьяков, музеи, новости культуры, книги
12:58 09.12.2021 (обновлено: 17:19 09.12.2021)
 
ГТГ выпустила каталог коллекции Третьяковых и скоро откроет их Дом-музей

ГТГ выпустила каталог коллекции Третьяковых и скоро откроет их дом-музей

© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиДом-музей Павла и Сергея Третьяковых
Дом-музей Павла и Сергея Третьяковых - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Экспонаты и произведения искусства начнут завозить в начале января в Дом-музей Павла и Сергея Третьяковых в 1-м Голутвинском переулке в Москве, для того чтобы уже 25 января показать его журналистам и потом открыть для публики, сказала РИА Новости гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
"Осталось установить реальные мебель и артефакты, запустить и загрузить ресурсы, которые будут на первом этаже. А также, когда внутренний климат пространства "устаканится", - надеемся, этот процесс завершится к концу декабря, - то в начале января, сразу после праздников, начнем привозить экспонаты, монтировать, чтобы 25 января открыть дом-музей для журналистов", - рассказала Трегулова.
По словам гендиректора галереи, дом-музей будет частично поделен на две части - на одной стене будет висеть "дайджест" небольшой коллекции Павла Третьякова, а на другой - вещи из собрания Сергея Третьякова.
© предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиВизуализация зала дома-музея Павла и Сергея Третьяковых
Визуализация зала дома-музея Павла и Сергея Третьяковых
© предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
Визуализация зала дома-музея Павла и Сергея Третьяковых
"Часть вещей Сергея Михайловича будет висеть в кабинете. Слава богу, сохранились мебель и мебельный гарнитур, который находится в его особняке. Павел был скромнее, от него сохранилось гораздо меньше личных вещей", - сказала Трегулова.
В число экспозиции входят не только произведения искусства, но и документы. Часть выставочного пространства будет называться "Архив", там будут семейные альбомы, оригинальные фотографии. Также посетители смогут увидеть небольшое количество книг из личной библиотеки Павла Третьякова.
© предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиВизуализация зала дома-музея Павла и Сергея Третьяковых
Визуализация зала дома-музея Павла и Сергея Третьяковых
© предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
Визуализация зала дома-музея Павла и Сергея Третьяковых
Некоторые экспонаты придется периодически обновлять. Например, документы и книги, ввиду условий, рекомендованных для хранения, будут меняться.
"Ввиду воздействия света на бумагу, документы и книги нельзя экспонировать более 4,5 месяца. После экспозиции они должны как минимум шесть месяцев "отлежаться" в темном месте в хранилище", - объяснила Трегулова.
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиПервый полный иллюстрированный каталог коллекции Павла и Сергея Третьяковых
Первый полный иллюстрированный каталог коллекции Павла и Сергея Третьяковых - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
Первый полный иллюстрированный каталог коллекции Павла и Сергея Третьяковых
Кроме того был подготовлен первый полный иллюстрированный каталог коллекции Павла и Сергея Третьяковых.
"Мы все очень долго ждали и по-настоящему мечтали об этом издании. Не так много на свете книг, которые бы так подробно рассказывали о братьях Третьяковых, а самое главное, давали бы масштабшнейшее представление о коллекции", — сказала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в ходе презентации.
В подготовке издания принимал участие научный коллектив музея, а также сотрудники таких отделов, как отдел древнерусской живописи, отдел живописи второй половины XIX-начала XX века, отдел рукописей и другие.
Первый том издания представляет читателю более 400 полотен, а также рассказывает о братьях Третьяковых. Этот рассказ проиллюстрирован редкими архивными фотографиями и документами.
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиПервый полный иллюстрированный каталог коллекции Павла и Сергея Третьяковых
Первый полный иллюстрированный каталог коллекции Павла и Сергея Третьяковых - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
Первый полный иллюстрированный каталог коллекции Павла и Сергея Третьяковых
Второй том посвящен каталогу собрания Третьяковых. Основой для реконструкции собрания послужило последнее издание "Каталога художественных произведений городской галереи Павла и Сергея Третьяковых", увидевшее свет после смерти коллекционера в 1898 году. Впервые большинство произведений снабжены репродукциями.
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиПервый полный иллюстрированный каталог коллекции Павла и Сергея Третьяковых
Первый полный иллюстрированный каталог коллекции Павла и Сергея Третьяковых - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
Первый полный иллюстрированный каталог коллекции Павла и Сергея Третьяковых
В издании приведены современные названия произведений и даты, если они были изменены после публикации каталога 1898 года, в некоторых случаях уточнено авторство, также указаны техника и размеры, местонахождение работ, инвентарные номера.
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиПервый полный иллюстрированный каталог коллекции Павла и Сергея Третьяковых
Первый полный иллюстрированный каталог коллекции Павла и Сергея Третьяковых - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
Первый полный иллюстрированный каталог коллекции Павла и Сергея Третьяковых
В сумме в двух томах опубликованы около 3500 произведений живописи, графики, скульптуры и икон из собраний Государственной Третьяковской галереи, ГМИИ им. Александра Пушкина, Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея и других музеев России и зарубежья.
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
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