https://ria.ru/20211209/tretyakovy-1762914720.html

ГТГ выпустила каталог коллекции Третьяковых и скоро откроет их Дом-музей

ГТГ выпустила каталог коллекции Третьяковых и скоро откроет их Дом-музей - РИА Новости, 09.12.2021

ГТГ выпустила каталог коллекции Третьяковых и скоро откроет их Дом-музей

Экспонаты и произведения искусства начнут завозить в начале января в Дом-музей Павла и Сергея Третьяковых в 1-м Голутвинском переулке в Москве, для того чтобы... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T12:58

2021-12-09T12:58

2021-12-09T17:19

культура

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Экспонаты и произведения искусства начнут завозить в начале января в Дом-музей Павла и Сергея Третьяковых в 1-м Голутвинском переулке в Москве, для того чтобы уже 25 января показать его журналистам и потом открыть для публики, сказала РИА Новости гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.По словам гендиректора галереи, дом-музей будет частично поделен на две части - на одной стене будет висеть "дайджест" небольшой коллекции Павла Третьякова, а на другой - вещи из собрания Сергея Третьякова."Часть вещей Сергея Михайловича будет висеть в кабинете. Слава богу, сохранились мебель и мебельный гарнитур, который находится в его особняке. Павел был скромнее, от него сохранилось гораздо меньше личных вещей", - сказала Трегулова.В число экспозиции входят не только произведения искусства, но и документы. Часть выставочного пространства будет называться "Архив", там будут семейные альбомы, оригинальные фотографии. Также посетители смогут увидеть небольшое количество книг из личной библиотеки Павла Третьякова.Некоторые экспонаты придется периодически обновлять. Например, документы и книги, ввиду условий, рекомендованных для хранения, будут меняться."Ввиду воздействия света на бумагу, документы и книги нельзя экспонировать более 4,5 месяца. После экспозиции они должны как минимум шесть месяцев "отлежаться" в темном месте в хранилище", - объяснила Трегулова.Кроме того был подготовлен первый полный иллюстрированный каталог коллекции Павла и Сергея Третьяковых."Мы все очень долго ждали и по-настоящему мечтали об этом издании. Не так много на свете книг, которые бы так подробно рассказывали о братьях Третьяковых, а самое главное, давали бы масштабшнейшее представление о коллекции", — сказала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в ходе презентации.В подготовке издания принимал участие научный коллектив музея, а также сотрудники таких отделов, как отдел древнерусской живописи, отдел живописи второй половины XIX-начала XX века, отдел рукописей и другие.Первый том издания представляет читателю более 400 полотен, а также рассказывает о братьях Третьяковых. Этот рассказ проиллюстрирован редкими архивными фотографиями и документами.Второй том посвящен каталогу собрания Третьяковых. Основой для реконструкции собрания послужило последнее издание "Каталога художественных произведений городской галереи Павла и Сергея Третьяковых", увидевшее свет после смерти коллекционера в 1898 году. Впервые большинство произведений снабжены репродукциями.В издании приведены современные названия произведений и даты, если они были изменены после публикации каталога 1898 года, в некоторых случаях уточнено авторство, также указаны техника и размеры, местонахождение работ, инвентарные номера.В сумме в двух томах опубликованы около 3500 произведений живописи, графики, скульптуры и икон из собраний Государственной Третьяковской галереи, ГМИИ им. Александра Пушкина, Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея и других музеев России и зарубежья.

https://ria.ru/20211012/muzey-1754078273.html

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третьяковская галерея, павел третьяков, зельфира трегулова, сергей третьяков, музеи, новости культуры, книги