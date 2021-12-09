https://ria.ru/20211209/toro-1762822688.html

Гильермо Дель Торо сказал, какую книгу Стивена Кинга хочет экранизировать

Гильермо Дель Торо сказал, какую книгу Стивена Кинга хочет экранизировать - РИА Новости, 09.12.2021

Гильермо Дель Торо сказал, какую книгу Стивена Кинга хочет экранизировать

Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо стал гостем подкаста Стивена Кинга и рассказал, какое произведение знаменитого писателя хотел бы экранизировать. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T06:47

2021-12-09T06:47

2021-12-09T06:47

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гильермо дель торо гомес

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо стал гостем подкаста Стивена Кинга и рассказал, какое произведение знаменитого писателя хотел бы экранизировать. По словам дель Торо, ему хотелось бы взяться за адаптацию романа "Кладбище домашних животных", который впервые был опубликован в 1983 году.Гильермо дель Торо добавил, что это произведение завораживает его финальными строками и сюжетом, который пугал его еще в молодости. "Как отец, я теперь понимаю, это лучше, чем когда-либо. И мне страшнее в сто раз больше", — подчеркнул он.Кинематографист назвал и любимую сцену в книге. Дель Торо очень впечатлил эпизод, в котором главный герой Луис открывает гроб своего маленького сына Гейджа. Гильермо дель Торо сказал, что если возьмется за "Кладбище домашних животных", то обязательно потратит огромную сумму денег, чтобы убрать блеск с глаз Гейджа и сделать их тусклыми. Но когда режиссер возьмется за экранизацию этого произведения Стивена Кинга, пока не объявлено. Первый фильм по мотивам "Кладбища домашних животных" был снят Мэри Ламберт в 1989 году. В 1992 году вышла вторая часть. Работу Ламберт приняли относительно тепло. На IMDb ее, например, оценили на 6,6 баллов из десяти возможных.Спустя более 20 лет режиссеры Деннис Уидмайер и Кевин Колш представили свою версию знаменитого романа. Они частично отошли от оригинала и, как оказалось, зря. Их "Кладбище домашних животных" приняли неоднозначно. А на IMDb картине поставили лишь 5,7 баллов из десяти.

https://ria.ru/20210601/king-1735057795.html

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стивен кинг, новости культуры, кино и сериалы, гильермо дель торо гомес