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Гильермо Дель Торо сказал, какую книгу Стивена Кинга хочет экранизировать
Гильермо Дель Торо сказал, какую книгу Стивена Кинга хочет экранизировать - РИА Новости, 09.12.2021
Гильермо Дель Торо сказал, какую книгу Стивена Кинга хочет экранизировать
Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо стал гостем подкаста Стивена Кинга и рассказал, какое произведение знаменитого писателя хотел бы экранизировать. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T06:47
2021-12-09T06:47
2021-12-09T06:47
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо стал гостем подкаста Стивена Кинга и рассказал, какое произведение знаменитого писателя хотел бы экранизировать. По словам дель Торо, ему хотелось бы взяться за адаптацию романа "Кладбище домашних животных", который впервые был опубликован в 1983 году.Гильермо дель Торо добавил, что это произведение завораживает его финальными строками и сюжетом, который пугал его еще в молодости. "Как отец, я теперь понимаю, это лучше, чем когда-либо. И мне страшнее в сто раз больше", — подчеркнул он.Кинематографист назвал и любимую сцену в книге. Дель Торо очень впечатлил эпизод, в котором главный герой Луис открывает гроб своего маленького сына Гейджа. Гильермо дель Торо сказал, что если возьмется за "Кладбище домашних животных", то обязательно потратит огромную сумму денег, чтобы убрать блеск с глаз Гейджа и сделать их тусклыми. Но когда режиссер возьмется за экранизацию этого произведения Стивена Кинга, пока не объявлено. Первый фильм по мотивам "Кладбища домашних животных" был снят Мэри Ламберт в 1989 году. В 1992 году вышла вторая часть. Работу Ламберт приняли относительно тепло. На IMDb ее, например, оценили на 6,6 баллов из десяти возможных.Спустя более 20 лет режиссеры Деннис Уидмайер и Кевин Колш представили свою версию знаменитого романа. Они частично отошли от оригинала и, как оказалось, зря. Их "Кладбище домашних животных" приняли неоднозначно. А на IMDb картине поставили лишь 5,7 баллов из десяти.
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стивен кинг, новости культуры, кино и сериалы, гильермо дель торо гомес
Гильермо Дель Торо сказал, какую книгу Стивена Кинга хочет экранизировать
Гильермо Дель Торо рассказал, какую книгу Стивена Кинга хотел бы экранизировать
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо стал
гостем подкаста Стивена Кинга и рассказал, какое произведение знаменитого писателя хотел бы экранизировать.
По словам дель Торо, ему хотелось бы взяться за адаптацию романа "Кладбище домашних животных", который впервые был опубликован в 1983 году.
"Есть роман, за который я убил бы, чтобы экранизировать. Я знаю, что есть две его версии, но я все еще думаю, что могу погрузиться в эту безумную вселенную и сделать что-то свое. И это "Кладбище домашних животных", — признался режиссер.
Гильермо дель Торо добавил, что это произведение завораживает его финальными строками и сюжетом, который пугал его еще в молодости. "Как отец, я теперь понимаю, это лучше, чем когда-либо. И мне страшнее в сто раз больше", — подчеркнул он.
Кинематографист назвал и любимую сцену в книге. Дель Торо очень впечатлил эпизод, в котором главный герой Луис открывает гроб своего маленького сына Гейджа.
"На секунду ему кажется, что голова исчезла. А все потому что на его лице выросли черные могильные грибы", — отметил режиссер, добавив, что такие детали надолго остаются в памяти.
Гильермо дель Торо сказал, что если возьмется за "Кладбище домашних животных", то обязательно потратит огромную сумму денег, чтобы убрать блеск с глаз Гейджа и сделать их тусклыми.
Но когда режиссер возьмется за экранизацию этого произведения Стивена Кинга, пока не объявлено.
Первый фильм по мотивам "Кладбища домашних животных" был снят Мэри Ламберт в 1989 году. В 1992 году вышла вторая часть. Работу Ламберт приняли относительно тепло. На IMDb ее, например, оценили
на 6,6 баллов из десяти возможных.
Спустя более 20 лет режиссеры Деннис Уидмайер и Кевин Колш представили свою версию знаменитого романа. Они частично отошли от оригинала и, как оказалось, зря. Их "Кладбище домашних животных" приняли неоднозначно. А на IMDb картине поставили
лишь 5,7 баллов из десяти.