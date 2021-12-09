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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211209/toro-1762822688.html
Гильермо Дель Торо сказал, какую книгу Стивена Кинга хочет экранизировать
Гильермо Дель Торо сказал, какую книгу Стивена Кинга хочет экранизировать - РИА Новости, 09.12.2021
Гильермо Дель Торо сказал, какую книгу Стивена Кинга хочет экранизировать
Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо стал гостем подкаста Стивена Кинга и рассказал, какое произведение знаменитого писателя хотел бы экранизировать. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T06:47
2021-12-09T06:47
культура
стивен кинг
новости культуры
кино и сериалы
гильермо дель торо гомес
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо стал гостем подкаста Стивена Кинга и рассказал, какое произведение знаменитого писателя хотел бы экранизировать. По словам дель Торо, ему хотелось бы взяться за адаптацию романа "Кладбище домашних животных", который впервые был опубликован в 1983 году.Гильермо дель Торо добавил, что это произведение завораживает его финальными строками и сюжетом, который пугал его еще в молодости. "Как отец, я теперь понимаю, это лучше, чем когда-либо. И мне страшнее в сто раз больше", — подчеркнул он.Кинематографист назвал и любимую сцену в книге. Дель Торо очень впечатлил эпизод, в котором главный герой Луис открывает гроб своего маленького сына Гейджа. Гильермо дель Торо сказал, что если возьмется за "Кладбище домашних животных", то обязательно потратит огромную сумму денег, чтобы убрать блеск с глаз Гейджа и сделать их тусклыми. Но когда режиссер возьмется за экранизацию этого произведения Стивена Кинга, пока не объявлено. Первый фильм по мотивам "Кладбища домашних животных" был снят Мэри Ламберт в 1989 году. В 1992 году вышла вторая часть. Работу Ламберт приняли относительно тепло. На IMDb ее, например, оценили на 6,6 баллов из десяти возможных.Спустя более 20 лет режиссеры Деннис Уидмайер и Кевин Колш представили свою версию знаменитого романа. Они частично отошли от оригинала и, как оказалось, зря. Их "Кладбище домашних животных" приняли неоднозначно. А на IMDb картине поставили лишь 5,7 баллов из десяти.
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стивен кинг, новости культуры, кино и сериалы, гильермо дель торо гомес
06:47 09.12.2021
 
Гильермо Дель Торо сказал, какую книгу Стивена Кинга хочет экранизировать

Гильермо Дель Торо рассказал, какую книгу Стивена Кинга хотел бы экранизировать

© AP Photo / Invision/Chris PizzelloМексиканский кинорежиссер, сценарист и продюсер Гильермо дель Торо
Мексиканский кинорежиссер, сценарист и продюсер Гильермо дель Торо - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо стал гостем подкаста Стивена Кинга и рассказал, какое произведение знаменитого писателя хотел бы экранизировать.
По словам дель Торо, ему хотелось бы взяться за адаптацию романа "Кладбище домашних животных", который впервые был опубликован в 1983 году.

"Есть роман, за который я убил бы, чтобы экранизировать. Я знаю, что есть две его версии, но я все еще думаю, что могу погрузиться в эту безумную вселенную и сделать что-то свое. И это "Кладбище домашних животных", — признался режиссер.

Гильермо дель Торо добавил, что это произведение завораживает его финальными строками и сюжетом, который пугал его еще в молодости. "Как отец, я теперь понимаю, это лучше, чем когда-либо. И мне страшнее в сто раз больше", — подчеркнул он.
© Paramount Pictures (2019)Кадр из фильма "Кладбище домашних животных"
Кадр из фильма Кладбище домашних животных
© Paramount Pictures (2019)
Кадр из фильма "Кладбище домашних животных"
Кинематографист назвал и любимую сцену в книге. Дель Торо очень впечатлил эпизод, в котором главный герой Луис открывает гроб своего маленького сына Гейджа.
"На секунду ему кажется, что голова исчезла. А все потому что на его лице выросли черные могильные грибы", — отметил режиссер, добавив, что такие детали надолго остаются в памяти.
Гильермо дель Торо сказал, что если возьмется за "Кладбище домашних животных", то обязательно потратит огромную сумму денег, чтобы убрать блеск с глаз Гейджа и сделать их тусклыми.
Но когда режиссер возьмется за экранизацию этого произведения Стивена Кинга, пока не объявлено.
Первый фильм по мотивам "Кладбища домашних животных" был снят Мэри Ламберт в 1989 году. В 1992 году вышла вторая часть. Работу Ламберт приняли относительно тепло. На IMDb ее, например, оценили на 6,6 баллов из десяти возможных.
Спустя более 20 лет режиссеры Деннис Уидмайер и Кевин Колш представили свою версию знаменитого романа. Они частично отошли от оригинала и, как оказалось, зря. Их "Кладбище домашних животных" приняли неоднозначно. А на IMDb картине поставили лишь 5,7 баллов из десяти.
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