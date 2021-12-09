https://ria.ru/20211209/test-1762881330.html

Попова заявила об эффективности первой российской тест-системы на COVID-19

Попова заявила об эффективности первой российской тест-системы на COVID-19 - РИА Новости, 09.12.2021

Попова заявила об эффективности первой российской тест-системы на COVID-19

Первая российская тест-система на COVID-19, разработанная в ГНЦ "Вектор", остаётся такой же эффективной как и прежде, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T10:36

2021-12-09T10:36

2021-12-09T10:36

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

анна попова

россия

коронавирус covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Первая российская тест-система на COVID-19, разработанная в ГНЦ "Вектор", остаётся такой же эффективной как и прежде, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Первая тест-система в РФ - это тест-система, которую разработал научный центр "Вектор" в начале января прошлого года, разработал её за 7 дней, сегодня она так же работает и так же эффективна как и прежде", - сказала Попова на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

https://ria.ru/20211209/koronavirus-1762868280.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии