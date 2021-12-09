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Попова заявила об эффективности первой российской тест-системы на COVID-19
Попова заявила об эффективности первой российской тест-системы на COVID-19 - РИА Новости, 09.12.2021
Попова заявила об эффективности первой российской тест-системы на COVID-19
Первая российская тест-система на COVID-19, разработанная в ГНЦ "Вектор", остаётся такой же эффективной как и прежде, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T10:36
2021-12-09T10:36
2021-12-09T10:36
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
анна попова
россия
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Первая российская тест-система на COVID-19, разработанная в ГНЦ "Вектор", остаётся такой же эффективной как и прежде, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Первая тест-система в РФ - это тест-система, которую разработал научный центр "Вектор" в начале января прошлого года, разработал её за 7 дней, сегодня она так же работает и так же эффективна как и прежде", - сказала Попова на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Попова заявила об эффективности первой российской тест-системы на COVID-19
Глава Роспотребнадзора Попова: созданный "Вектором" тест на COVID-19 остается эффективным