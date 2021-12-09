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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211209/test-1762881330.html
Попова заявила об эффективности первой российской тест-системы на COVID-19
Попова заявила об эффективности первой российской тест-системы на COVID-19 - РИА Новости, 09.12.2021
Попова заявила об эффективности первой российской тест-системы на COVID-19
Первая российская тест-система на COVID-19, разработанная в ГНЦ "Вектор", остаётся такой же эффективной как и прежде, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T10:36
2021-12-09T10:36
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
анна попова
россия
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Первая российская тест-система на COVID-19, разработанная в ГНЦ "Вектор", остаётся такой же эффективной как и прежде, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Первая тест-система в РФ - это тест-система, которую разработал научный центр "Вектор" в начале января прошлого года, разработал её за 7 дней, сегодня она так же работает и так же эффективна как и прежде", - сказала Попова на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.
https://ria.ru/20211209/koronavirus-1762868280.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:36 09.12.2021
 
Попова заявила об эффективности первой российской тест-системы на COVID-19

Глава Роспотребнадзора Попова: созданный "Вектором" тест на COVID-19 остается эффективным

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПакет с набором реагентов для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV
Пакет с набором реагентов для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Первая российская тест-система на COVID-19, разработанная в ГНЦ "Вектор", остаётся такой же эффективной как и прежде, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Первая тест-система в РФ - это тест-система, которую разработал научный центр "Вектор" в начале января прошлого года, разработал её за 7 дней, сегодня она так же работает и так же эффективна как и прежде", - сказала Попова на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Анна ПоповаРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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