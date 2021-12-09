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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211209/teatr-1763015488.html
Путин отметил репертуар Челябинского театра драмы имени Наума Орлова
Путин отметил репертуар Челябинского театра драмы имени Наума Орлова - РИА Новости, 09.12.2021
Путин отметил репертуар Челябинского театра драмы имени Наума Орлова
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Челябинского театра драмы имени Наума Орлова с его 100-летним юбилеем и отметил его обширный репертуар,... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T19:21
2021-12-09T19:21
культура
челябинск
владимир путин
новости культуры
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Челябинского театра драмы имени Наума Орлова с его 100-летним юбилеем и отметил его обширный репертуар, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Театр по праву славится обширным репертуаром и сложившимися традициями, непринужденной, доброжелательной атмосферой. Сохраняя богатое творческое, духовное наследие своих предшественников, нынешний коллектив смело воплощает в жизнь интересные художественные замыслы, проводит активную гастрольную деятельность, радует зрителей яркими премьерами, глубокими актерскими и режиссерскими работами", - сказал президент.Путин добавил, что театр служит настоящим центром притяжения для ценителей искусства и для жителей и гостей Челябинска. В завершение поздравления президент пожелал коллективу театра вдохновения и успехов.
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челябинск, владимир путин, новости культуры
19:21 09.12.2021
 
Путин отметил репертуар Челябинского театра драмы имени Наума Орлова

Президент Путин отметил обширный репертуар Челябинского театра драмы имени Наума Орлова

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗдание Драматического театра имени Наума Орлова в городе Челябинск
Здание Драматического театра имени Наума Орлова в городе Челябинск - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Челябинского театра драмы имени Наума Орлова с его 100-летним юбилеем и отметил его обширный репертуар, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Театр по праву славится обширным репертуаром и сложившимися традициями, непринужденной, доброжелательной атмосферой. Сохраняя богатое творческое, духовное наследие своих предшественников, нынешний коллектив смело воплощает в жизнь интересные художественные замыслы, проводит активную гастрольную деятельность, радует зрителей яркими премьерами, глубокими актерскими и режиссерскими работами", - сказал президент.
Путин добавил, что театр служит настоящим центром притяжения для ценителей искусства и для жителей и гостей Челябинска. В завершение поздравления президент пожелал коллективу театра вдохновения и успехов.
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