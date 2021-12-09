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Туризм
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"Уральские авиалинии" начнут летать в Таиланд
"Уральские авиалинии" начнут летать в Таиланд - РИА Новости, 09.12.2021
"Уральские авиалинии" начнут летать в Таиланд
Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 22 декабря приступает к выполнению рейсов в Таиланд из Владивостока, Иркутска и Красноярска, сообщает перевозчик. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T18:29
2021-12-09T18:29
туризм
красноярск
иркутск
владивосток
бангкок
уральские авиалинии
пхукет (остров)
новости - туризм
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 22 декабря приступает к выполнению рейсов в Таиланд из Владивостока, Иркутска и Красноярска, сообщает перевозчик."Уральские авиалинии" возобновляют рейсы в Бангкок и Пхукет", — уточняется в релизе.Так, с 22 декабря авиакомпания начинает по средам летать из Иркутска в Бангкок, а по пятницам — в обратном направлении. Кроме того, с 22 декабря по четвергам пассажиров будут перевозить по маршруту Красноярск – Бангкок, а по средам — Бангкок – Красноярск.С 23 декабря по четвергам стартуют рейсы Владивосток – Бангкок – Владивосток. С 24 декабря по субботам перевозчик начнет летать по направлению Владивосток – Пхукет, а по пятницам – по направлению Пхукет – Владивосток. Кроме того, по пятницам будут выполняться рейсы Иркутск – Пхукет, а по субботам — Пхукет – Иркутск, отмечают "Уральские авиалинии".Россия с 9 ноября возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение с Таиландом.
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красноярск, иркутск, владивосток, бангкок, уральские авиалинии, пхукет (остров), новости - туризм, пассажиры, туристы, туризм, авиасообщение
18:29 09.12.2021
 
"Уральские авиалинии" начнут летать в Таиланд

"Уральские авиалинии" с 22 декабря приступают к выполнению рейсов в Таиланд

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320 Uralairlines в аэропорту Пулково
Самолет Airbus A320 Uralairlines в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 22 декабря приступает к выполнению рейсов в Таиланд из Владивостока, Иркутска и Красноярска, сообщает перевозчик.
"Уральские авиалинии" возобновляют рейсы в Бангкок и Пхукет", — уточняется в релизе.
Так, с 22 декабря авиакомпания начинает по средам летать из Иркутска в Бангкок, а по пятницам — в обратном направлении. Кроме того, с 22 декабря по четвергам пассажиров будут перевозить по маршруту Красноярск – Бангкок, а по средам — Бангкок – Красноярск.
С 23 декабря по четвергам стартуют рейсы Владивосток – Бангкок – Владивосток. С 24 декабря по субботам перевозчик начнет летать по направлению Владивосток – Пхукет, а по пятницам – по направлению Пхукет – Владивосток. Кроме того, по пятницам будут выполняться рейсы Иркутск – Пхукет, а по субботам — Пхукет – Иркутск, отмечают "Уральские авиалинии".
Россия с 9 ноября возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение с Таиландом.
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