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Взысканная с коррупционеров сумма выросла с начала года в шесть раз
Взысканная с коррупционеров сумма выросла с начала года в шесть раз - РИА Новости, 09.12.2021
Взысканная с коррупционеров сумма выросла с начала года в шесть раз
Сумма, взысканная через суды с российских коррупционеров, выросла с начала года в шесть раз, до 727 миллионов рублей, сообщил РИА Новости генеральный прокурор... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T03:37
2021-12-09T11:15
происшествия
общество
игорь краснов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сумма, взысканная через суды с российских коррупционеров, выросла с начала года в шесть раз, до 727 миллионов рублей, сообщил РИА Новости генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."В рамках уголовного, гражданского и арбитражного судопроизводства с участием прокуроров по коррупционным делам взыскано в бюджет 727,5 млн рублей, что в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (115 миллионов рублей). В казну взысканы административные штрафы за коррупционные правонарушения на сумму 376 миллионов рублей, что на 80 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Краснов в интервью РИА Новости.Читайте полный текст интервью Игоря Краснова &gt;&gt;
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происшествия, общество, игорь краснов
03:37 09.12.2021 (обновлено: 11:15 09.12.2021)
 
Взысканная с коррупционеров сумма выросла с начала года в шесть раз

Генпрокурор Краснов заявил, что взысканная с коррупционеров сумма выросла в шесть раз

© РИА Новости / Рамиля СалиховаВзятка
Взятка - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Рамиля Салихова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сумма, взысканная через суды с российских коррупционеров, выросла с начала года в шесть раз, до 727 миллионов рублей, сообщил РИА Новости генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"В рамках уголовного, гражданского и арбитражного судопроизводства с участием прокуроров по коррупционным делам взыскано в бюджет 727,5 млн рублей, что в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (115 миллионов рублей). В казну взысканы административные штрафы за коррупционные правонарушения на сумму 376 миллионов рублей, что на 80 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Краснов в интервью РИА Новости.
Читайте полный текст интервью Игоря Краснова >>
Демонстрация против коррупции во время Международного дня борьбы с коррупцией, Санто-Доминго - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
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Международный день борьбы с коррупцией
 
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