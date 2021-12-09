https://ria.ru/20211209/summa-1762860538.html

Взысканная с коррупционеров сумма выросла с начала года в шесть раз

Взысканная с коррупционеров сумма выросла с начала года в шесть раз - РИА Новости, 09.12.2021

Взысканная с коррупционеров сумма выросла с начала года в шесть раз

Сумма, взысканная через суды с российских коррупционеров, выросла с начала года в шесть раз, до 727 миллионов рублей, сообщил РИА Новости генеральный прокурор... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T03:37

2021-12-09T03:37

2021-12-09T11:15

происшествия

общество

игорь краснов

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сумма, взысканная через суды с российских коррупционеров, выросла с начала года в шесть раз, до 727 миллионов рублей, сообщил РИА Новости генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."В рамках уголовного, гражданского и арбитражного судопроизводства с участием прокуроров по коррупционным делам взыскано в бюджет 727,5 млн рублей, что в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (115 миллионов рублей). В казну взысканы административные штрафы за коррупционные правонарушения на сумму 376 миллионов рублей, что на 80 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Краснов в интервью РИА Новости.Читайте полный текст интервью Игоря Краснова >>

https://ria.ru/20211209/korruptsiya-1762521995.html

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происшествия, общество, игорь краснов