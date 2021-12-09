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Верховный суд разрешил не освобождать заключенного из-за болезни
Верховный суд разрешил не освобождать заключенного из-за болезни - РИА Новости, 09.12.2021
Верховный суд разрешил не освобождать заключенного из-за болезни
Заключенного можно не освобождать по состоянию здоровья, если в колонии он получает необходимое лечение, сказано в подготовленном Верховным судом РФ обзоре... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T16:30
2021-12-09T16:30
общество
верховный суд рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Заключенного можно не освобождать по состоянию здоровья, если в колонии он получает необходимое лечение, сказано в подготовленном Верховным судом РФ обзоре применения российскими судами норм международного права.В качестве примера суд привел постановление Верховного суда Удмуртии, который, сославшись на правовую позицию Страсбургского суда, отменил решение об освобождении заключенного."Для аргументации позиции по делу сослался на постановление Европейского суда по правам человека... где была изложена позиция, согласно которой статья 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод не дает заключенному право на освобождение по состоянию его здоровья, если власти принимают адекватные меры по оказанию требуемой такому лицу медицинской помощи, а равно имеется эффективное реагирование властей на любые негативные изменения", - отметили в ВС РФ.Суд установил, что осужденный, больной туберкулезом, с самого начала отбывания наказания состоял на учете в лечебном учреждении ФСИН. Но он не раз отказывался от предлагаемой ему госпитализации, выборочно принимал назначенные лекарства.
https://ria.ru/20210915/perepiska-1750189052.html
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общество, верховный суд рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), здоровье - общество, россия
16:30 09.12.2021
 
Верховный суд разрешил не освобождать заключенного из-за болезни

Верховный суд разрешил не освобождать заключенного из-за болезни, если его лечат в колонии

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Заключенного можно не освобождать по состоянию здоровья, если в колонии он получает необходимое лечение, сказано в подготовленном Верховным судом РФ обзоре применения российскими судами норм международного права.
В качестве примера суд привел постановление Верховного суда Удмуртии, который, сославшись на правовую позицию Страсбургского суда, отменил решение об освобождении заключенного.
Полицейские у здания суда - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
15 сентября, 16:19
Верховный суд разрешил переписку заключенным, находящимся в одной колонии
"Для аргументации позиции по делу сослался на постановление Европейского суда по правам человека... где была изложена позиция, согласно которой статья 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод не дает заключенному право на освобождение по состоянию его здоровья, если власти принимают адекватные меры по оказанию требуемой такому лицу медицинской помощи, а равно имеется эффективное реагирование властей на любые негативные изменения", - отметили в ВС РФ.
Суд установил, что осужденный, больной туберкулезом, с самого начала отбывания наказания состоял на учете в лечебном учреждении ФСИН. Но он не раз отказывался от предлагаемой ему госпитализации, выборочно принимал назначенные лекарства.
Скульптура Фемида у входа в здание Красноярского краевого суда - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 16:17
В Верховном суде рассказали о практике освобождения осужденных по УДО
 
ОбществоВерховный суд РФФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
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