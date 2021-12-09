https://ria.ru/20211209/sud-1762972086.html

Верховный суд разрешил не освобождать заключенного из-за болезни

Верховный суд разрешил не освобождать заключенного из-за болезни - РИА Новости, 09.12.2021

Верховный суд разрешил не освобождать заключенного из-за болезни

Заключенного можно не освобождать по состоянию здоровья, если в колонии он получает необходимое лечение, сказано в подготовленном Верховным судом РФ обзоре... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:30

2021-12-09T16:30

2021-12-09T16:30

общество

верховный суд рф

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

здоровье - общество

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Заключенного можно не освобождать по состоянию здоровья, если в колонии он получает необходимое лечение, сказано в подготовленном Верховным судом РФ обзоре применения российскими судами норм международного права.В качестве примера суд привел постановление Верховного суда Удмуртии, который, сославшись на правовую позицию Страсбургского суда, отменил решение об освобождении заключенного."Для аргументации позиции по делу сослался на постановление Европейского суда по правам человека... где была изложена позиция, согласно которой статья 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод не дает заключенному право на освобождение по состоянию его здоровья, если власти принимают адекватные меры по оказанию требуемой такому лицу медицинской помощи, а равно имеется эффективное реагирование властей на любые негативные изменения", - отметили в ВС РФ.Суд установил, что осужденный, больной туберкулезом, с самого начала отбывания наказания состоял на учете в лечебном учреждении ФСИН. Но он не раз отказывался от предлагаемой ему госпитализации, выборочно принимал назначенные лекарства.

https://ria.ru/20210915/perepiska-1750189052.html

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общество, верховный суд рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), здоровье - общество, россия